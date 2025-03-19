Госдуму не устроил подход исполнительной власти к усыплению бездомных собак

Принятие законопроекта «приведет к негативному общественному резонансу и расколу общества» в регионах, в том числе решивших проблемы обращения с животными без владельцев и в которых нападений на людей не происходит, говорилось в заключении управления. По этой причине оно не поддерживает его в представленной редакции, писали «Ведомости». По версии Минюста, предлагаемые изменения «нарушают нравственные принципы и принципы гуманности», на которых основывается обращение с животными, а предлагаемый ими подход не соответствует позиции Конституционного суда от 18 июля 2024 г. Глава Минприроды Александр Козлов в письме ГПУ сообщил, что ведомство в целом поддерживает законопроект, но он требует доработки.