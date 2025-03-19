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Госдуму не устроил подход исполнительной власти к усыплению бездомных собак

На Охотном ряду заявили, что без соответствующего закона в регионах может произойти «самосуд»
Юлия Малева
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

Депутаты Госдумы единогласно (417 голосов «за») вместо подготовленного законопроекта приняла обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой представить позицию правительства по текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению проблем с нападениями собак на людей.

Ранее кабмин, жалуются парламентарии, не представил официального отзыва на законопроект группы из 24 депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ) о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания. Документ был внесен в Госдуму 28 февраля. Отсутствие отзыва Белого дома на законодательную инициативу – это один из формальных поводов, по которым первое чтение перенесли с 19 марта на неопределенный срок. Об этом накануне написали «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, на решение о переносе законопроекта повлияла позиция администрации президента.

«Если правительство не поддержит законопроект, мы не гарантируем сегодня, что у нас раскол в обществе по этой теме не увеличится. Понимаете, люди выразят недоверие к власти. Мы-то этого не боимся, нам люди доверяю», – заявила Останина на пленарном заседании, упрекнув правительство в якобы «бездействии». По ее мнению, дальнейшее бездействие Белого дома приведет к тому, что люди в регионах устроят «самосуд» (над собаками). «Они выходят там, на местах, к главам муниципалитетов, которые безоружны и без денег», – заявила депутат.

Ее слова законодатели встретили аплодисментами. Близкий к правительству источник ранее говорил, что «формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается».

«Но повезло больше четвертой ветви власти – журналистам, потому что у них на руках оказались официальные отзывы профильных министерств, экспертного управления президента», – сказала Останина на пленарном заседании, ссылаясь на материал «Ведомостей» от 18 марта.

Мнения заинтересованных структур по законопроекту имеют «разнонаправленный характер», писал врио начальника государственно-правового управления президента (ГПУ) Сергей Пчелинцев в письме полпреду главы государства в Госдуме Гарри Минху, отмечают собеседники «Ведомостей». Например, экспертное управление президента подчеркивает в своем заключении, что инициатива «не обеспечивает системное устранение пробелов правового регулирования», способствующих появлению на общественных территориях животных, проявляющих агрессию.

Принятие законопроекта «приведет к негативному общественному резонансу и расколу общества» в регионах, в том числе решивших проблемы обращения с животными без владельцев и в которых нападений на людей не происходит, говорилось в заключении управления. По этой причине оно не поддерживает его в представленной редакции, писали «Ведомости». По версии Минюста, предлагаемые изменения «нарушают нравственные принципы и принципы гуманности», на которых основывается обращение с животными, а предлагаемый ими подход не соответствует позиции Конституционного суда от 18 июля 2024 г. Глава Минприроды Александр Козлов в письме ГПУ сообщил, что ведомство в целом поддерживает законопроект, но он требует доработки.

Останина заявила, что ей, в частности, показалась странной позиция Минюста. «Поразительно, почему Минюст не увидел ст. 1 Конституции (вероятно, она имела в виду ст. 2. – «Ведомости»), в которой говорится, что высшая ценность – это все-таки не собаки, а человек».

«Разве можно демонстрировать такой несистемный подход: выдергивать одно, говоря о нравственном отношении к животным, забывая о том, что высшая нравственная ценность – это человек?» – продолжила депутат. В противовес Останина привела статистику поддержки проекта закона регионами: «за», по ее словам, высказались десятки субъектов РФ (72, накануне она говорила о 60-ти): «Что нам важнее – экспертные заключения сидящего в кабинете начальника правового управления или все-таки мнение наших регионов и позиция депутатов?».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правительству стоит сформулировать свои предложения касательно вопроса о бездомных животных и выразить четко свою позицию. «Правильно будет, когда мы с вами получим ответ [от правительства], заслушать позицию Минюста, МВД – потому что они сталкиваются с этой ситуацией на местах, – Минприроды. Пускай они объяснят, почему молчат до сих пор», – указал он.

По действующему законодательству приюты могут усыплять животных, если они, по заключению ветеринара, испытывают непереносимые физические страдания и имеют болезни, несовместимые с жизнью. Закон, который дал регионам право самостоятельно решать проблему бездомных животных, вступил в силу 24 июля 2023 г. При этом в тексте обращения сказано о неисполнении поручений президента в сфере обращения с животными, о чем накануне говорил Володин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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