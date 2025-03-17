Рассмотрение законопроекта об умерщвлении бездомных собак отложено

Законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля. Соавторами стали 24 депутата, среди которых – Останина, вице-спикер Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др. Инициатива связана с продолжающимися случаями нападений собак на людей, в том числе со смертельным исходом. По действующим нормам закона приюты могут усыплять животных только в том случае, если они по заключению ветеринара испытывают непереносимые физические страдания и болезни, не совместимые с жизнью.