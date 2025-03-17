Рассмотрение законопроекта об умерщвлении бездомных собак отложено

Рассмотрение законопроекта об умерщвлении бездомных собак отложеноПока продолжается формирование мнения по законопроекту в правительстве
Первое чтение проекта закона о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания переносят с 19 марта на неопределенный срок. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в Госдуме. В повестке совета Госдумы, который проходил 17 марта, этот законопроект фигурировал: комитет по экологии во главе с Дмитрием Кобылкиным («Единая Россия») предлагал назначить его рассмотрение на среду.
Рассмотрение инициативы было решено перенести, подтвердила «Ведомостям» ее соавтор, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). По ее словам, Белый дом еще не дал официального заключения на проект закона: «Завтра будем принимать обращение к правительству с требованием высказать позицию. По регламенту оно обязано сделать это в десятидневный срок». После будет принято решение о дате и порядке рассмотрения законопроекта, добавила депутат.
Собеседник в Госдуме уточнил, что обращение должен готовить комитет Кобылкина, который выступает исполнителем по законопроекту. Как сообщил «Ведомостям» представитель комитета по экологии, они выскажут свою позицию завтра, 18 марта.
Источник, близкий к правительству, сказал «Ведомостям», что «формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается».
Законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля. Соавторами стали 24 депутата, среди которых – Останина, вице-спикер Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др. Инициатива связана с продолжающимися случаями нападений собак на людей, в том числе со смертельным исходом. По действующим нормам закона приюты могут усыплять животных только в том случае, если они по заключению ветеринара испытывают непереносимые физические страдания и болезни, не совместимые с жизнью.
Активно против проекта выступает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации сенатор Андрей Клишас. Он еще 5 марта написал в своем Telegram-канале, что исходя из позиции Конституционного суда (КС) можно сделать вывод «о недопустимости введения в федеральное законодательство бессрочного и распространяемого на всю территорию РФ, без учета сложившихся обстоятельств в конкретном субъекте РФ, положения о возможном умерщвлении животных, содержащихся в приютах».
Речь идет о принятом 18 июля 2024 г постановлении КС. Тогда суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность людей. Основанием для эвтаназии бездомных животных в приютах станет нападение собаки на человека, немотивированная агрессия, наличие у животного возбудителя опасной болезни, а также необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, пояснял глава КС Валерий Зорькин.
13 марта комитет Клишаса в СФ подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении бездомных собак. 17 марта он сообщил, что комитет СФ по природным ресурсам, а также комитет по федеративному устройству и региональной политике подготовили аналогичные отрицательные заключения (представитель аппарата этого комитета подтвердил «Ведомостям», что они не поддержали межфракционный законопроект депутатов).
Юрист общественной организации «Голоса за животных» Артем Алексеев считает, что после принятия закона у регионов будем меньше мотивации устанавливать пожизненные сроки содержания животных, ведь заботиться о таком количестве собак и кошек до старости будет «очень накладно». Более того, продолжает Алексеев, нападения на людей вряд ли прекратятся без устранения первопричин – бесконтрольного размножения, отсутствия обязательной регистрации, которая лишает возможности устанавливать, кто был опекуном напавшего животного, отсутствия адекватных наказаний за безответственность людей.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.