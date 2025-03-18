В инициативе об убийстве бездомных собак нашли юридические и политические риски«Ведомости» узнали, какие вопросы возникли к инициативе у ряда ответственных ведомств
Первое чтение законопроекта о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания, запланированное в Госдуме на 19 марта, отменено, сообщили «Ведомостям» два источника на Охотном Ряду и подтвердила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ). По ее словам, причина в том, что правительство не дало официального заключения на инициативу. 18 марта думцы намерены обратиться к Белому дому с «требованием высказать позицию», на которое нужно будет ответить «в 10-дневный срок [с даты поступления на согласование]». Источник, близкий к правительству, сказал «Ведомостям», что «формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается».
По словам думского источника «Ведомостей», на решение о переносе законопроекта повлияла позиция администрации президента (АП). Мнения заинтересованных структур по законопроекту имеют «разнонаправленный характер», писал врио начальника государственно-правового управления президента (ГПУ) Сергей Пчелинцев в письме полпреду главы государства в Госдуме Гарри Минху, отмечают собеседники «Ведомостей». Например, экспертное управление президента подчеркивает в своем заключении, что инициатива «не обеспечивает системное устранение пробелов правового регулирования», способствующих появлению на общественных территориях животных, проявляющих агрессию. По этой причине не поддерживает ее в представленной редакции, обращают внимание источники «Ведомостей».
Проблема продолжающихся нападений животных характерна только для отдельных регионов, считают в экспертном управлении. Она не является актуальной там, где обеспечено требование закона о создании системы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска неагрессивных животных (ОСВВ). Принятие законопроекта «приведет к негативному общественному резонансу и расколу общества» в регионах, в том числе решивших проблемы обращения с животными без владельцев и в которых нападения на людей не происходят, сообщал ГПУ начальник экспертного управления Дмитрий Агафонов.
Исключительная мера
По версии Минюста, предлагаемые изменения «нарушают нравственные принципы и принципы гуманности», на которых основывается обращение с животными, а предлагаемый ими подход не соответствует позиции Конституционного суда (КС) от 18 июля 2024 г. «К числу оснований для умерщвления животных без владельцев не допускается относить основания, связанные исключительно с соображениями рационализации осуществления полномочий в этой сфере, например с загруженностью приютов для животных или не являющихся ими мест и пунктов временного содержания животных без владельцев либо с оптимизацией бюджетных расходов на эту деятельность», – говорится в письме замглавы Минюста Константина Панферова.
На указанное постановление КС ранее ссылался председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, вступивший в публичную полемику с Останиной по поводу ее законопроекта (его комитет не поддержал инициативу).
Глава Минприроды Александр Козлов в письме ГПУ сообщил, что ведомство в целом поддерживает законопроект, но он требует доработки. В частности, необходимо уточнить предмет регулирования проектируемой нормы о передаче в приюты животных, дальнейшее использование которых в культурно-зрелищных целях невозможно. Кроме того, Козлов указал на отсутствие в законопроекте необходимых корреспондирующих изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» для нормы о запрете возвращения животных на прежние места их обитания. «Также не урегулирован вопрос контроля расходования бюджетных средств на такие процедуры, как вакцинация, стерилизация, маркирование животных без владельцев, в случаях когда будет устанавливаться предельный срок содержания таких животных в приютах», – добавляет глава Минприроды. Он обратил внимание на риски увеличения количества безнадзорных животных, которые несет в себе исключение возможности возврата безнадзорных зверей на прежние места их обитания, при отсутствии в законопроекте механизмов контроля за содержанием животных в приютах и животных, взятых новыми владельцами из приютов.
Пчелинцев указал в своем письме к Минху, что «требуется уточнить позицию правительства», и обратил внимание, что оно продолжает работу над поручением Владимира Путина от 2021 г. по изменению законодательства в части формирования в обществе ответственного отношения к животным. Об этом напомнил и спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 марта после принятия решения об обращении к кабмину: «Фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак <...> А у нас пять лет не исполняются поручения президента».
Законопроект поддержали более 60 регионов, не заявили о своей позиции около 15, сообщила «Ведомостям» Останина. Против высказались Белгородская и Нижегородская области и Севастополь.
Нужно просто проявить политическую волю и принять решение – такое наставление дал отмалчивающимся соавтор законопроекта, вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»). «На сегодняшний день эта тема [о бездомных животных] настолько перезрела, что страшно. <...> Мы не успеваем, мы обязаны быстрее принимать решение. Давление чувствуем, грязь, которая выливается, – тоже, она налицо, но дети важнее», – заявил он.
По действующим нормам закона приюты могут усыплять животных только в том случае, если они по заключению ветеринара испытывают непереносимые физические страдания и болезни, несовместимые с жизнью. «Это та норма, которая относительно сдерживает приюты от того, чтобы они убивали животных прямо внутри них», – подчеркнула адвокат Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Законодатели же хотят добавить дополнительное основание для умерщвления – истечение предельного срока содержания животного в приюте, что нивелирует действие запрета на эвтаназию в целом, говорит она.
Законопроект об умерщвлении животных был внесен в Госдуму 28 февраля. Соавторами стали 24 депутата, которые объяснили необходимость инициативы продолжающимися случаями нападений собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В 2024 г. за медпомощью из-за укусов собак (включая ослюнения и оцарапывания) обратилось 237 000 человек (-0,9% к 2023 г.), сообщал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора. Закон, который дал регионам право самостоятельно решать проблему бездомных животных, вступил в силу 24 июля 2023 г. и не повлиял на количество нападений собак на россиян.
Мнения по поводу этого законопроекта в Думе и Совете Федерации (СФ) разошлись. 13 марта комитет по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении бездомных собак. 17 марта Клишас сообщил, что комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также комитет по федеративному устройству и региональной политике подготовили аналогичные отрицательные заключения (представитель аппарата этого комитета подтвердил «Ведомостям», что они не поддержали межфракционный законопроект депутатов). «Ведомости» направили запросы членам комитета СФ по природопользованию.
Новый законопроект фактически отменяет программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск), говорит президент благотворительного фонда помощи бездомных животным «Ника» Вера Митина. «Конечно, во многом предлагаемые меры, как массовая эвтаназия, – это попытка обезопасить граждан, но эта мера борется только с последствиями покусов собак и не направлена на системное снижение популяции бездомных животных», – сказала она «Ведомостям». Без контроля самих владельцев и без введения комплексного подхода к решению проблемы ситуация с растущей популяцией не изменится – даже при истреблении собак, указала Митина.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов