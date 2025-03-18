В инициативе об убийстве бездомных собак нашли юридические и политические риски

Глава Минприроды Александр Козлов в письме ГПУ сообщил, что ведомство в целом поддерживает законопроект, но он требует доработки. В частности, необходимо уточнить предмет регулирования проектируемой нормы о передаче в приюты животных, дальнейшее использование которых в культурно-зрелищных целях невозможно. Кроме того, Козлов указал на отсутствие в законопроекте необходимых корреспондирующих изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» для нормы о запрете возвращения животных на прежние места их обитания. «Также не урегулирован вопрос контроля расходования бюджетных средств на такие процедуры, как вакцинация, стерилизация, маркирование животных без владельцев, в случаях когда будет устанавливаться предельный срок содержания таких животных в приютах», – добавляет глава Минприроды. Он обратил внимание на риски увеличения количества безнадзорных животных, которые несет в себе исключение возможности возврата безнадзорных зверей на прежние места их обитания, при отсутствии в законопроекте механизмов контроля за содержанием животных в приютах и животных, взятых новыми владельцами из приютов.