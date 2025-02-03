Путин поручил выделить землю под строительство приютов для животных
Президент России Владимир Путин дал указание кабмину обеспечить возможность выдачи участков земли социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Об этом сообщается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Речь идет о земле, которая может быть в государственной или муниципальной собственности. Ее смогут использовать для строительства и реконструкции зданий и сооружений приютов. Также к 1 июля поручено разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и обеспечение функционирования таких приютов, при необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство РФ.
До этого в Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев. С такой инициативой выступил депутат Георгий Арапов («Новые люди»). По мнению парламентария, такая практика поможет снизить у заключенных уровень агрессии и развить чувства эмпатии и ответственности. Арапов привел в пример несколько исправительных учреждений, руководство которых разрешает заключенным заводить кошек. Животных депутат предлагал брать из приютов.