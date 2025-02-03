Путин поручил выделить землю под строительство приютов для животных

Речь идет о земле, которая может быть в государственной или муниципальной собственности. Ее смогут использовать для строительства и реконструкции зданий и сооружений приютов. Также к 1 июля поручено разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и обеспечение функционирования таких приютов, при необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство РФ.