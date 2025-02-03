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Путин поручил выделить землю под строительство приютов для животных

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал указание кабмину обеспечить возможность выдачи участков земли социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Об этом сообщается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Речь идет о земле, которая может быть в государственной или муниципальной собственности. Ее смогут использовать для строительства и реконструкции зданий и сооружений приютов. Также к 1 июля поручено разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и обеспечение функционирования таких приютов, при необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

До этого в Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев. С такой инициативой выступил депутат Георгий Арапов («Новые люди»). По мнению парламентария, такая практика поможет снизить у заключенных уровень агрессии и развить чувства эмпатии и ответственности. Арапов привел в пример несколько исправительных учреждений, руководство которых разрешает заключенным заводить кошек. Животных депутат предлагал брать из приютов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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