Депутат Госдумы Арапов просит разрешить заключенным содержать домашних животных

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон «О пробации в РФ», которым вводится система мер по социальной адаптации и реабилитации, защите прав осужденных и бывших заключенных, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Правозащитница Ева Меркачева сообщала в августе 2024 г., что проанализировала поступившие к ней обращения от бывших осужденных и пришла к выводу, что прежде всего этим людям требуются жилье, работа и лечение. И практически 99% (не считая осужденных по «экономическим» статьям) нуждаются в помощи психолога и даже психиатра, говорила Меркачева.