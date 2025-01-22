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Депутат Госдумы Арапов просит разрешить заключенным содержать домашних животных

Ведомости

Депутат Госдумы Георгий Арапов («Новые люди») предложил разрешить заключенным с хорошим поведением взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации. С этой инициативой парламентарий обратился к главе Минюста Константину Чуйченко, «Ведомости» ознакомились с текстом письма.

Сейчас в некоторых российских колониях руководство исправительных учреждений разрешает заключенным взаимодействовать с котами, отметил депутат. Например, такая практика есть в Свердловской (ИК-10) и Омской (ИК-3) областях, но пока она не носит системного характера.

В то же время в некоторых странах общение заключенных с животными закреплено на государственном уровне. В качестве примера Арапов приводит тюрьму в итальянском городе Ивреа. Там осужденные при условии соблюдения дисциплины могут несколько раз в неделю проводить время с питомцами.

«Взаимодействие заключенных с животными положительно влияет на их психическое состояние, <…> является мотивацией к хорошему поведению, способствует формированию навыка общения, который утрачивается в тюрьмах», – говорится в письме Арапова.

По мнению депутата, такая практика поможет развить у заключенных чувство эмпатии и ответственности, снизить уровень агрессии и в дальнейшем – сократить вероятность рецидивов. Сейчас же из 100 000 граждан, освободившихся их мест лишения свободы, 44 000 вновь совершают преступления.

Арапов предлагает провести эксперимент в нескольких исправительных учреждениях и в случае положительных результатов – масштабировать его. Животные могут быть взяты из приютов, отметил депутат.

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон «О пробации в РФ», которым вводится система мер по социальной адаптации и реабилитации, защите прав осужденных и бывших заключенных, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Правозащитница Ева Меркачева сообщала в августе 2024 г., что проанализировала поступившие к ней обращения от бывших осужденных и пришла к выводу, что прежде всего этим людям требуются жилье, работа и лечение. И практически 99% (не считая осужденных по «экономическим» статьям) нуждаются в помощи психолога и даже психиатра, говорила Меркачева.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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