ВС проверит законность производства посмертной психиатрической экспертизы

ВС проверит законность производства посмертной психиатрической экспертизыЭкспертное заключение лишило заявителя наследства
В Верховный суд (ВС) с жалобой на нынешний порядок производства посмертной судебно-психиатрической экспертизы обратился гражданин Юрий Зотов. После проведения такой экспертизы в отношении его родственницы суд признал недействительным права Зотова на завещание, которое было составлено в его пользу. Высшая инстанция поставит точку в этом вопросе 24 февраля.
Истец считает, что сейчас порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, регламентирующий производство посмертной экспертизы, не отвечает критериям правовой определенности и отдает на откуп экспертам на местах вопросы определения процедуры исследования. По мнению Зотова, в оспариваемом порядке должен быть закреплен алгоритм проведения посмертных экспертиз.
Минздрав, напротив, полагает, что обжалуемая норма не нарушает прав истца. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, по мнению административного ответчика, не является исключительным средством доказывания и оценивается судом в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами.
Как правило, такие экспертизы назначаются по наследственным делам, а также при оспаривании различных договоров, связанных с распоряжением имуществом покойного, рассказал «Ведомостям» адвокат Алексей Михальчик. По его словам, суды не препятствуют их назначению. Экспертиза оплачивается за счет того, кто ее заявил, пояснил он.
Михальчик уточнил, что работа медэкспертов при проведении посмертного исследования строится на изучении медицинских документов покойного и, даже если он не наблюдался при жизни у психиатра, специалисты все равно обязаны всесторонне изучить историю других его болезней. «Это в том числе и онкологические заболевания. Есть научные исследования, подтверждающие, что проведение химиотерапии или серьезная стадия онкологии может влиять на когнитивные функции и, соответственно, все это эксперты учитывают», – заметил собеседник. При этом, как указал Михальчик, если результат экспертного исследования не устраивает какую-либо из сторон спора, то она вправе вызвать экспертов для допроса в судебном заседании.
Сейчас наблюдается рост числа посмертных судебно-психиатрических экспертиз в гражданских делах, сказал «Ведомостям» управляющий партнер ЮК «Альтависта» Владимир Воронин. По его мнению, данный вид исследования наиболее сложный, поскольку у специалистов нет возможности провести его с самим подэкспертным. «Экспертное заключение составляется только посредством изучения материалов гражданского дела, показаний свидетелей, а также материалов, которые могут охарактеризовать личность умершего», – отметил Воронин. Если заключение составлено квалифицированными и опытными экспертами, работающими в госучреждениях, то суды, как правило, принимают его в качестве доказательства и не подвергают критической оценке, обратил внимание Воронин. Для того чтобы заключение экспертизы было более точным, необходимо перед назначением таковой собрать как можно больше исходных данных из медицинских учреждений и показания свидетелей, говорит адвокат Марьяна Хаджиева. Она указала, что помимо гражданских дел посмертная психиатрическая экспертиза может назначаться и по уголовным делам. А в случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, уточнила эксперт. Например, по уголовным делам посмертное исследование нередко назначают по делам об убийстве или доведении до самоубийства, рассказал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Такое встречается, когда обвиняемый строит версию защиты на том, что жертва преступления, находясь в состоянии невменяемости, самостоятельно нанесла конкретные смертельные повреждения, пояснил он.
В наследственных спорах посмертная экспертиза – ключевой момент, который определяет, будет завещание действительным или нет, поскольку показания свидетелей, одним из которых является нотариус, как правило, субъективны и противоречивы, подчеркивает партнер международной юридической фирмы White Stone Дарья Немировская. Экспертиза, основанная на анализе, в том числе медицинских документов, является более объективным источником информации и помогает суду разобраться в таких делах окончательно, отметила юрист. Трудности в составлении посмертных экспертиз, по словам Немировской, возникают тогда, когда люди не обращаются в течение жизни за получением медицинской помощи – как экстренной, так и плановой. «Если нет записей врачей, то провести экспертизу сложно или даже невозможно», – резюмировала она.