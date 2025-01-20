ВС проверит законность производства посмертной психиатрической экспертизы

Сейчас наблюдается рост числа посмертных судебно-психиатрических экспертиз в гражданских делах, сказал «Ведомостям» управляющий партнер ЮК «Альтависта» Владимир Воронин. По его мнению, данный вид исследования наиболее сложный, поскольку у специалистов нет возможности провести его с самим подэкспертным. «Экспертное заключение составляется только посредством изучения материалов гражданского дела, показаний свидетелей, а также материалов, которые могут охарактеризовать личность умершего», – отметил Воронин. Если заключение составлено квалифицированными и опытными экспертами, работающими в госучреждениях, то суды, как правило, принимают его в качестве доказательства и не подвергают критической оценке, обратил внимание Воронин. Для того чтобы заключение экспертизы было более точным, необходимо перед назначением таковой собрать как можно больше исходных данных из медицинских учреждений и показания свидетелей, говорит адвокат Марьяна Хаджиева. Она указала, что помимо гражданских дел посмертная психиатрическая экспертиза может назначаться и по уголовным делам. А в случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, уточнила эксперт. Например, по уголовным делам посмертное исследование нередко назначают по делам об убийстве или доведении до самоубийства, рассказал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Такое встречается, когда обвиняемый строит версию защиты на том, что жертва преступления, находясь в состоянии невменяемости, самостоятельно нанесла конкретные смертельные повреждения, пояснил он.