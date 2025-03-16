В Госдуме предложили лишать свободы за самовыгул животных в случае трагедий

Депутат напомнил, что самовыгул «как минимум» является административным правонарушением, поскольку он прямо запрещен федеральным законом об ответственном обращении с животными. Но наказание за нарушение нормы сегодня «смехотворное» и не соответствует тем страшным последствиям, которые могут возникнуть из-за безответственности владельца. В пример Бурматов привел мартовский случай нападения собак на человека в Бурятии. Мужчина не выжил, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что человек погиб из-за того, что собаки были «бесконтрольно отпущены», а в Совете Федерации призвали ввести уголовную ответственность за самовыгул.