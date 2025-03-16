В Госдуме предложили лишать свободы за самовыгул животных в случае трагедий

В Госдуме предложили лишать свободы за самовыгул животных в случае трагедийТакже планируется увеличить штрафы за оставленных без присмотра питомцев
На отзыв в правительство направлены законопроекты о повышении штрафов для владельцев домашних животных за самовыгул и введении уголовной ответственности в случаях, когда нападение оставленных без присмотра собак приводит к гибели людей. Проекты в кабмин направил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что самовыгул «как минимум» является административным правонарушением, поскольку он прямо запрещен федеральным законом об ответственном обращении с животными. Но наказание за нарушение нормы сегодня «смехотворное» и не соответствует тем страшным последствиям, которые могут возникнуть из-за безответственности владельца. В пример Бурматов привел мартовский случай нападения собак на человека в Бурятии. Мужчина не выжил, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что человек погиб из-за того, что собаки были «бесконтрольно отпущены», а в Совете Федерации призвали ввести уголовную ответственность за самовыгул.
Один из направленных Бурматовым законопроектов ужесточает ответственность для людей за самовыгул животных. Поправка в КоАП предполагает увеличение штрафов за бесконтрольный выпуск животных до 50 000 руб. Она будет действовать, если факт самовыгула установлен, но последствий для окружающих не было, пояснил депутат. Вторая инициатива вводит уже уголовную ответственность для владельцев, если животное напало на кого-то по причине «недосмотра», как это произошло в Бурятии.
«До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье «причинение смерти по неосторожности». Это уже поправка в УК. Надеюсь на оперативное получение положительных отзывов правительства», – написал Бурматов.
В марте депутаты Госдумы поспорили с сенатором Андреем Клишасом по вопросу законопроекта об умерщвлении бездомных животных. Конституционный суд считает недопустимой такую практику, подчеркивал он. Клишас таким образом ответил на внесенный межфракционный законопроект, предлагающий разрешить субъектам РФ усыплять отловленных бездомных собак после наступления предельного срока содержания животных в приюте. Соавторами документа стали 24 депутата, среди которых – глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), вице-спикер Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др.
13 марта комитет Совета Федерации по госстроительству не поддержал проект об умерщвлении животных. 17 марта в Госдуме запланировано заседание профильной рабочей группы, где продолжится обсуждение «конкретных мер по решению социально острой проблемы».