Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул животных

Клишас прокомментировал случай с гибелью мужчины в селе Ичетуй в Бурятии – 6 марта на него напали собаки. Прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что человек погиб из-за того, что собаки были «бесконтрольно отпущены», и подчеркнул, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Цыденов также пообещать подумать совместно с хуралом, как можно повысить ответственность людей за самовыгул.