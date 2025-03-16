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Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул животных

Ведомости

Владельцы собак должны нести ответственность за самовыгул своих животных вплоть до уголовной, считает глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас. Об этом сенатор заявил в своем Telegram-канале.

Клишас прокомментировал случай с гибелью мужчины в селе Ичетуй в Бурятии – 6 марта на него напали собаки. Прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что человек погиб из-за того, что собаки были «бесконтрольно отпущены», и подчеркнул, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Цыденов также пообещать подумать совместно с хуралом, как можно повысить ответственность людей за самовыгул.

Клишас назвал правильной позицию главы Бурятии и заявил, что ответственность за самовыгул необходимо ужесточать. «Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», – написал он.

Депутаты 1 марта внесли в Госдуму законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места их обитания и дает субъектам право умервщлять их после наступления предельного срока содержания. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект, сообщал Клишас. Сенатор отметил, что комитет по конституционному законодательству в заключении подчеркивает несоответствие предложения Конституции. Кроме того, решения Конституционного суда (КС) РФ не подлежат пересмотру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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