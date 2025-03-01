Депутаты Госдумы внесли законопроект об умерщвлении бездомных собак

Депутаты Госдумы внесли законопроект об умерщвлении бездомных собакРегионы получат право усыплять животных, если им не найдут хозяина
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места их обитания и дает субъектам право умерщвлять их после наступления предельного срока содержания. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Соавторами законопроекта стали 24 депутата. В их числе: глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), вице-спикер Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др.
Проект предусматривает поправки в закон об ответственном обращении с животными. Так, предлагается исключить из 18 статьи закона пункт, который разрешает приютам возвращать на улицу отловленных животных, если они не проявляют немотивированной агрессии после стерилизации и чипирования.
Вместе с тем предлагается разрешить приютам усыплять бездомных животных при условии, что для них не нашелся хозяин в течение предельного срока содержания. При этом такие сроки каждый регион будет определять самостоятельно, следует из законопроекта.
По действующим нормам закона приюты могут усыплять животных только в том случае, если они по заключению ветеринара испытывают непереносимые физические страдания и болезни, не совместимые с жизнью.
Закон, который дал регионам право самостоятельно решать проблему бездомных животных, вступил в силу 24 июля 2023 г. и не повлиял на количество нападений собак на россиян. Так, по данным Роспотребнадзора, в 2024 г. обратились за медицинской помощью из-за укусов собак 237 000 человек – в эту статистику входят в том числе ослюнения и оцарапывания. Это на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г., говорил «Ведомостям» представитель службы в феврале этого года.
Депутаты Госдумы обсуждали нерешенную проблему нападений бездомных собак на людей 11 февраля на закрытой части пленарного заседания, писали «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников в нижней палате. Тогда Останина назвала действующий закон «беззубым». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), в свою очередь, заявил, что более 20 регионов приняли локальные законы, но не везде они оказались четкими.
Уже 25 февраля на пленарном заседании Володин призвал депутатов подготовить законопроект, который защитит детей от нападения бездомных собак. «Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: животное бесхозное, голодное. Законом предусмотрели поймать его, стерилизовать и потом назад на детскую площадку вернуть озлобленного», – сказал он.
Закон об ответственном обращении с животными не мог изначально быть эффективным в России, говорила «Ведомостям» президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина. Действующая в России программа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) помогает только в странах третьего мира, которые используют ее как инструмент борьбы с бешенством, объясняла она. При этом методика ОСВВ могла бы быть эффективной, если бы в России удалось стерилизовать всех бездомных собак в течение 1–2 лет, уточнял «Ведомостям» глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. По мнению Комагиной, эффективным решением для сокращения нападений в России станет безвозвратный отлов собак.
Бурматов также предлагал 27 февраля ужесточить ответственность для владельцев собак, от нападений которых погибли люди. Для этого предлагается дополнить ст. 109 Уголовного кодекса новым составом: «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требования обращения с домашними животными».
Наказание для владельца напавшей собаки может составить до трех лет лишения свободы, альтернатива – принудительные работы. В обоих случаях также может применяться лишение права занимать определенные должности на три года. Штраф за самовыгул собак депутат предложил увеличить до 50 000 руб. Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), для физлиц он составляет от 1500 до 3000 руб.
Предложение умерщвлять животных идет вразрез с политикой гуманного отношения, которую проводит президент России Владимир Путин, говорила директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, поддержав поправки Бурматова. «Мы хотим, чтобы дети жили спокойно и в безопасности и чтобы к животным относились гуманно и ответственно. Здесь нет противоречия», – заключила Сафонова.