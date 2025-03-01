Депутаты Госдумы внесли законопроект об умерщвлении бездомных собак

Закон об ответственном обращении с животными не мог изначально быть эффективным в России, говорила «Ведомостям» президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина. Действующая в России программа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) помогает только в странах третьего мира, которые используют ее как инструмент борьбы с бешенством, объясняла она. При этом методика ОСВВ могла бы быть эффективной, если бы в России удалось стерилизовать всех бездомных собак в течение 1–2 лет, уточнял «Ведомостям» глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. По мнению Комагиной, эффективным решением для сокращения нападений в России станет безвозвратный отлов собак.