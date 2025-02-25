В 2024 году собаки покусали 237 000 человек

В 2024 году собаки покусали 237 000 человекЧисло нападений на людей почти не изменилось после принятия закона об ответственном обращении с животными
Закон, наделяющий регионы правом самостоятельно решать проблему бездомных животных (вступил в силу 24 июля 2023 г.), существенно не повлиял на общероссийскую статистику нападений на людей. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 237 000 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак (сюда же входят ослюнения и оцарапывания). Это на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель службы.
Депутаты Госдумы 11 февраля на закрытой части пленарного заседания подняли вопрос об эффективности принятых в 2023 г. поправок в закон об ответственном обращении с животными, рассказали «Ведомостям» три источника в нижней палате. В частности, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) назвала закон «беззубым», так как регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. По ее мнению, нужно создать рабочую группу для доработки закона.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), в свою очередь, заявил, что более 20 регионов приняли локальные законы, но не везде они оказались четкими. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить информацию, озвученную парламентариями.
Случаи агрессии со стороны животных регулярно попадают в средства массовой информации: 10 февраля в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) собаки напали на девочку, 9 февраля безнадзорные животные покусали женщину в Иркутске, 24 января стая псов насмерть загрызла женщину под Новосибирском, 23 февраля то же самое произошло с девятилетней девочкой в Ставрополе, только собаки имели владельца.
«Если бы закон, принятый депутатами Госдумы, действительно работал, то, наверное, подобных историй бы не было», – сказала Останина «Ведомостям». Попытки же субъектов ужесточить собственные законы в отношении бродячих собак закончились признанием их юридически несостоятельными, добавила она. Например, 13 июня 2024 г. парламент Якутии разрешил усыплять бездомных животных в пунктах временного содержания, если они тяжело больны, переносят опасные болезни, проявляют агрессию, а также если их не забрали из приюта в течение месяца. Но уже 11 октября зоозащитники оспорили местный закон в Верховном суде ВС Якутии – пункт об умерщвлении был признан недействующим. 7 октября 2024 г. в якутском поселке Чульман собаки напали на девочку, спустя два дня она скончалась, сообщал региональный минздрав.
Большинство регионов приняли свои законы, призванные обеспечить безопасность людей, заявил Бурматов. На слуху же, по его словам, находятся одни и те же проблемные субъекты: их около 13.
После нападений безнадзорных животных Следственный комитет (СК) абсолютно справедливо заводит уголовные дела на чиновников. Им положено заключить контракт на отлов, построить приют, проконтролировать исполнение запрета на самовыгул, оштрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу. Если чиновник этого не делает, СК квалифицирует это как преступную халатность и неисполнение должностных обязанностей, сказал депутат. Он также добавил, что необходимы более эффективные действия со стороны Минприроды. Начиная с 2020 г. президент Владимир Путин дал около 15 поручений в этой сфере и практически ни одно из них не выполнено, отметил Бурматов. Они касаются финансовой поддержки регионов в части строительства приютов, регистрации животных, контроля за их разведением и системы реагирования на нападения, пояснил он.
Землю – приютам
В феврале 2025 г. Путин поручил правительству до 1 апреля создать центр по вопросам ответственного обращения с животными. В нем власти субъектов, Ассоциация волонтерских центров и социально ориентированных НКО (СОНКО) будут готовить предложения по улучшению законодательства в данной сфере. До 1 июля правительство и региональные власти должны обеспечить возможность выдачи земельных участков СОНКО для строительства приютов для животных.
Еще до принятия закона об ответственном обращении с животными было очевидным, что он не будет работать эффективно, рассказала «Ведомостям» президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина. По ее словам, программа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) помогает только в странах третьего мира, которые используют ее как инструмент борьбы с бешенством. При этом такая система «не покажет снижение численности» бездомных собак, отмечает эксперт.
По мнению Комагиной, эффективным решением в России станет безвозвратный отлов собак. В таком случае регионы могут либо пожизненно содержать в приюте, либо гуманно умерщвлять их, продолжает она. При этом есть риск, что большинство регионов выберут более дешевый вариант умерщвления, поэтому в России также следует развивать частные приюты для животных, отмечает она.
Сегодняшние мощности для реализации программы ОСВВ «во много раз» ниже тех, которые требуются для ее эффективной работы, рассказал «Ведомостям» глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Регионам не хватает средств на содержание и стерилизацию всех бездомных собак, объясняет он. При этом не все россияне согласятся увеличивать региональные траты на программу ОСВВ, отмечает он.
«Минимальные успехи» в работе программы ОСВВ есть у Московской области и еще у нескольких регионов, уточнил Фадеев. Программа могла бы быть эффективной, если бы в России удалось стерилизовать всех бездомных собак в течение 1–2 лет, сказал он.
В 2024 г. в Орловской области бездомные животные напали на 1149 граждан, что на 30% меньше показателя 2023 г., сообщил представитель местного управления ветеринарии. В регионе таких животных отлавливают и направляют в приюты. Представитель управления ветеринарии Республики Адыгея рассказал «Ведомостям», что в 2024 г. муниципальным образованиям региона было выделено 26,9 млн руб., из них израсходовано почти 90%. За год отловили 1934 животных без владельцев. В республике работают два частных приюта общей вместимостью до 680 животных. Статистику по нападениям он не привел. Другие регионы не ответили на вопрос о методах борьбы с нападениями животных и статистике укусов.
«Ведомости» направили запросы в Минприроды, комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды об их планах по решению проблемы.