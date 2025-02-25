В 2024 году собаки покусали 237 000 человек

После нападений безнадзорных животных Следственный комитет (СК) абсолютно справедливо заводит уголовные дела на чиновников. Им положено заключить контракт на отлов, построить приют, проконтролировать исполнение запрета на самовыгул, оштрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу. Если чиновник этого не делает, СК квалифицирует это как преступную халатность и неисполнение должностных обязанностей, сказал депутат. Он также добавил, что необходимы более эффективные действия со стороны Минприроды. Начиная с 2020 г. президент Владимир Путин дал около 15 поручений в этой сфере и практически ни одно из них не выполнено, отметил Бурматов. Они касаются финансовой поддержки регионов в части строительства приютов, регистрации животных, контроля за их разведением и системы реагирования на нападения, пояснил он.