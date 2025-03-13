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Комитет Совета Федерации не поддержал проект об умерщвлении животных в приютах

Ведомости

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект об умерщвлении животных в приютах, сообщил председатель комитета верхней палаты Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что комитет по конституционному законодательству в заключении подчеркивает несоответствие предложения Конституции. Кроме того, решения Конституционного суда (КС) РФ не подлежат пересмотру.

«Мы подготовили отрицательное заключение», – сказал Клишас на заседании комитета.

В марте депутаты Госдумы поспорили с Клишасом по вопросу законопроекта об умерщвления бездомных животных. Сенатор отметил, что КС считает недопустимой такую практику. Клишас таким образом ответил на внесенный 1 марта межфракционный законопроект, предлагающий разрешить субъектам РФ усыплять отловленных бездомных собак после наступления предельного срока содержания животных в приюте.

Депутаты заявили, что мнение Клишаса не отражает позицию СФ. Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Также инициативу поддержал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин говорил, что СФ пока не вырабатывал никакой позиции по законопроекту о бездомных животных, заявляла «Ведомостям» Останина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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