Комитет Совета Федерации не поддержал проект об умерщвлении животных в приютах

Депутаты заявили, что мнение Клишаса не отражает позицию СФ. Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Также инициативу поддержал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин говорил, что СФ пока не вырабатывал никакой позиции по законопроекту о бездомных животных, заявляла «Ведомостям» Останина.