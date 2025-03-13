Комитет Совета Федерации не поддержал проект об умерщвлении животных в приютах
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект об умерщвлении животных в приютах, сообщил председатель комитета верхней палаты Андрей Клишас.
Сенатор отметил, что комитет по конституционному законодательству в заключении подчеркивает несоответствие предложения Конституции. Кроме того, решения Конституционного суда (КС) РФ не подлежат пересмотру.
«Мы подготовили отрицательное заключение», – сказал Клишас на заседании комитета.
В марте депутаты Госдумы поспорили с Клишасом по вопросу законопроекта об умерщвления бездомных животных. Сенатор отметил, что КС считает недопустимой такую практику. Клишас таким образом ответил на внесенный 1 марта межфракционный законопроект, предлагающий разрешить субъектам РФ усыплять отловленных бездомных собак после наступления предельного срока содержания животных в приюте.
Депутаты заявили, что мнение Клишаса не отражает позицию СФ. Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Также инициативу поддержал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин говорил, что СФ пока не вырабатывал никакой позиции по законопроекту о бездомных животных, заявляла «Ведомостям» Останина.