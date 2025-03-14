Комитет СФ по госстроительству не поддержал проект об умерщвлении животных

Комитет СФ по госстроительству не поддержал проект об умерщвлении животныхХотя это заключение и носит рекомендательный характер, инициатива депутатов может быть изменена, считают эксперты
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев. Заседание комитета прошло 13 марта. Принятый в 2024 г. закон внес большое количество поправок, которые дали регионам возможность решать проблему с животными, но она никуда не делась, обратил внимание сенатор Андрей Клишас.
Законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля. Соавторами стали 24 депутата, среди которых – глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), вице-спикер Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др. Инициатива связана с продолжающимися случаями нападений собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В 2024 г. за медпомощью из-за укусов собак (включая ослюнения и оцарапывания) обратилось 237 000 человек (-0,9% к 2023 г.), сообщал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.
Тогда как, по словам Клишаса, в субъектах, которые предметно занимаются содержанием животных, видны результаты. В пример он привел Москву и Московскую область. В приютах столицы содержится почти 15 500 собак и кошек, сообщал 11 марта «Ведомости. Город» со ссылкой на столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства. В них действует система безвозвратного отлова – животные размещаются в муниципальных приютах до момента обретения семьи или естественной смерти. Инициатива депутатов, по словам Клишаса, является эмоциональной реакцией на острую ситуацию – она не решит проблему, как и существующие нормы. Предложенный законопроект противоречит постановлению Конституционного суда (КС), поэтому в представленной редакции не может быть поддержан, сказал Клишас.
Постановление КС, о котором Клишас спорит с депутатами, было вынесено 18 июля 2024 г. Суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность людей. Основанием для эвтаназии бездомных животных в приютах станет нападение собаки на человека, немотивированная агрессия, наличие у животного возбудителя опасной болезни, а также необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, пояснял глава КС Валерий Зорькин.
По словам Останиной, КС определил, что на первом месте стоит «гуманное отношение к человеку, а затем – гуманное отношение к животным». Причина создания проекта – желание депутатов защитить детей от агрессивных животных, отметила она. Заключение комитета Клишаса не будет решающим при голосовании за законопроект, отмечает Останина: «Определяющим будет позиция регионов и позиция депутатов [Госдумы]», – сказала она. Первое чтение законопроекта запланировано на 19 марта. Законодательную инициативу еще не рассмотрел профильный комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, отметила депутат. По ее словам, профильный орган верхней палаты должен был рассмотреть законопроект сегодня, но заседание было отменено.
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Представитель главы этого комитета СФ Александр Двойных подтвердил «Ведомостям», что законопроект по умерщвлению собак рассмотрят в течение марта. При этом он не ответил, действительно ли сегодня было отменено заседание комитета, и сказал, что позиция по законопроекту еще вырабатывается. Сам Клишас пообещал направить заключение своего комитета по законопроекту в комитет Двойных.
Против внесенной в Госдуму инициативы по умерщвлению животных высказались общественные деятели и организации как минимум из 18 регионов страны. Они направили президенту Владимиру Путину обращение (есть в распоряжении «Ведомостей»). Общественники выступили за введение более жесткого госконтроля при разведении домашних животных, их обязательную регистрацию, строительство приютов и реализацию системы «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат».
Отрицательное заключение комитета носит рекомендательный характер (слово – за палатой), заявил «Ведомостям» политолог Александр Немцев. По его словам, в этой истории есть публичные лоббисты двух идей: за ужесточение законодательства и против. Факт того, что подобного рода дискуссия появилась еще до первого чтения в Госдуме, говорит, что тема политизирована, считает эксперт. По регламенту Госдумы все поступившие на проект отзывы рассматриваются на заседании профильного комитета, поэтому мнение сенаторов в любом случае будет услышано, заявил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Оно имеет все шансы на то, чтобы стать определяющим – скорее всего, законопроект не примут в нынешней редакции, считает юрист.