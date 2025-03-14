Комитет СФ по госстроительству не поддержал проект об умерщвлении животных

Отрицательное заключение комитета носит рекомендательный характер (слово – за палатой), заявил «Ведомостям» политолог Александр Немцев. По его словам, в этой истории есть публичные лоббисты двух идей: за ужесточение законодательства и против. Факт того, что подобного рода дискуссия появилась еще до первого чтения в Госдуме, говорит, что тема политизирована, считает эксперт. По регламенту Госдумы все поступившие на проект отзывы рассматриваются на заседании профильного комитета, поэтому мнение сенаторов в любом случае будет услышано, заявил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Оно имеет все шансы на то, чтобы стать определяющим – скорее всего, законопроект не примут в нынешней редакции, считает юрист.