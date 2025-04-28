Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонии

Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонииОн был признан виновным в получении взятки в 3,75 млн рублей от бизнесмена Моносова
Хамовнический суд Москвы признал виновным бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина в получении взятки и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Второму фигуранту – бизнесмену Александру Моносову – суд назначил наказание чуть меньше – в виде 8,5 г. строгого режима за дачу взятки. Кроме того, согласно приговору, каждому назначен штраф в размере 315 млн руб.
При этом прокурор в ходе прений сторон запрашивал для них более строгое наказание: для Паршина – 13 лет в колонии строгого режима со штрафом 315 млн руб., а для Моносова – 12 лет и штраф 500 млн руб.
Адвокаты Дарья Шульгина и Денис Саушкин, впрочем, все равно намерены обратиться в апелляционную инстанцию и обжаловать приговор. У прокуратуры также есть возможность не согласиться с назначенным наказанием. На рассмотрение дела судье Ольге Железяковой понадобилось меньше года, процесс по существу длился с августа 2024 г. О задержании Паршина стало известно в июле 2023 г. Следствие инкриминировало ему получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Моносову – дачу особо крупной взятки взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Изначально Паршину и Моносову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позднее прокуратура добилась в апелляционной инстанции их перевода в СИЗО. В июле 2024 г. Моносов был освобожден под подписку о невыезде, Паршин по-прежнему оставался под стражей.
При оглашении приговора Моносова взяли под стражу и конвой надел на него наручники, передает корреспондент. Озвученный срок подсудимые восприняли без эмоций.
Суд установил, что Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В 2022 г. Паршин курировал Российский фонд развития ИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО, утверждали следователи. Тогда же он обеспечил победу компаниям Моносова, которые получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.
В суде Моносов рассказал, что знаком с Паршиным более 10 лет – по работе в Минэкономразвития. После назначения Паршина замглавы Минцифры они часто общались по вопросам развития российского ПО. Он подтвердил, что 12 июля 2023 г. встретился с Паршиным в ресторане «Воронеж», чтобы передать документы по проекту создания отечественного аналога GitHub. В ходе процесса Моносов настаивал, что перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с 3,75 млн руб., которую приготовил для покупки жене браслета Cartier. Версии Моносова о перепутанных папках прокурор не поверил. Он назвал ее «легендой, которую защита подгоняла под доказательства».
Паршин занимал должность замминистра цифрового развития с 2018 г. по июль 2023 г. До этого он был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. В Минцифры он курировал одно из ключевых направлений по импортозамещению софта, координировал деятельность РФРИТ, отвечающего за выбор приоритетных проектов и выдачу им грантов. 20 июля 2023 г. исполнение обязанностей Паршина взял на себя другой замминистра цифрового развития Андрей Заренин.