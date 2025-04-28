Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонии

Адвокаты Дарья Шульгина и Денис Саушкин, впрочем, все равно намерены обратиться в апелляционную инстанцию и обжаловать приговор. У прокуратуры также есть возможность не согласиться с назначенным наказанием. На рассмотрение дела судье Ольге Железяковой понадобилось меньше года, процесс по существу длился с августа 2024 г. О задержании Паршина стало известно в июле 2023 г. Следствие инкриминировало ему получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Моносову – дачу особо крупной взятки взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Изначально Паршину и Моносову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позднее прокуратура добилась в апелляционной инстанции их перевода в СИЗО. В июле 2024 г. Моносов был освобожден под подписку о невыезде, Паршин по-прежнему оставался под стражей.