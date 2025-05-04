Как в Вашингтоне прошло шествие «Бессмертного полка»

«У меня два деда воевали. Один дед прошел три войны. Финскую, Великую Отечественную, Японскую. С первых дней и до последнего. Второй дед участвовал в обороне Ленинграда и штурме Берлина, – сказала она. – И бабушка тоже. Бабушка закончила Брянское медучилище 21 июня 1941-го. И сразу с первых дней она была на фронте, фельдшер. Мне это очень важно. И моя семья, другой бабушки, они были в Москве, в осажденной Москве осенью 1941-го. И все эти рассказы бабушки, как было тяжело, как они строили оборону, как их бомбили, все эти рассказы я очень хорошо помню».