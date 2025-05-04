Как в Вашингтоне прошло шествие «Бессмертного полка»Акция была в очном формате впервые с 2019 года
Акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые за шесть прошла в очном формате в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей».
В 15:30 по местному времени (22:30 мск) участники акции собрались в сквере Лафайет у Белого дома. Организаторы раздавали георгиевские ленточки и таблички, к которым можно было прикрепить фотографии ветеранов. Пришедшие обменивались между собой личными историями – рассказами о жизни и подвигах своих родственников.
Большинство участников принесли фотографии родных, участвовавших в войне. Многие пришли с цветами. В шествии также приняли участие десятки детей.
Перед началом марша проукраинские активисты подошли вплотную к собирающимся участникам марша и старались громко выразить себя, однако никто на них внимания не обращал.
Русские и американцы в одном строю
Хотя традиционно основными участниками Бессмертного полка в США являются выходцы из стран бывшего Советского Союза, сегодня в строю шли и американцы, чьи родственники воевали во Второй мировой.
Тим Раш пришел с фотографией своего дяди Алана Пайфера, который в возрасте 24 лет служил в третьей армии генерала Джорджа Паттона.
«После сражения в Арденнах, он пересек границу, недалеко от Баварии, а затем попал в Австрию. Он был одним из солдат, которые участвовали в освобождении концлагеря Маутхаузен. Мы чтим его вклад в войну так же, как чтим вклад множества советских и российских солдат и всего советского народа, потерявшего до 27 млн человек», – сказал Раш корреспонденту «Ведомостей».
Раш также отметил, что необходимо возродить «Дух Эльбы», в двусторонних отношениях России и США. «Мы приветствуем усилия Трампа по поиску мирного урегулирования в этом прокси-конфликте на Украине. Мы считаем, что необходимо напоминать о положительной стороне российско-американских отношений, насчитывающих уже 250 лет, – сказал он. – Мы должны концентрироваться на позитивных аспектах в истории отношений. Если мы это сделаем, то сможем вместе двигаться к глобальным целям, которые мы называем «мир через развитие».
Стюарт Льюис нес фотографию своего отца Джорджа Льюиса. «Это мой отец. Он воевал в Европе и Северной Африке и сражался вместе с русскими, потому что Соединенные Штаты и Россия давно были союзниками, – сказал Льюис "Ведомостям". – Я отмечаю праздник День Победы. К сожалению, многие люди сегодня уже не задумываются об этих важных исторических событиях, но я знаю, насколько это важно, и именно поэтому я здесь сегодня».
Константин из штата Мэрилэнд рассказал «Ведомостям», что сегодня он впервые участвует в подобной акции. «У меня прадед по материнской линии погиб под Сталинградом. Прадед по отцовской линии погиб в Карелии и еще один родственник вернулся инвалидом. Для меня важно было прийти сегодня, потому что прародители защищали родину, страну. Погибли, отдали свою жизнь», – сказал он.
Также в шествии приняли участие представители российского посольства в США.
Марш по американской столице
Около 150 человек в 16:00 по местному времени начали свое шествие от Белого дома по центральным улицам американской столицы, движение на которых власти перекрыли для марша.
Шествие возглавил оркестр, игравший музыку военных лет. Участники шли, напевая «Катюшу», «Смуглянку», «Нам нужна одна победа» и др.
Прохожие разных национальностей подходили и интересовались мероприятием. Некоторые задавали дополнительные вопросы о войне. Правоохранительные органы США обеспечивали безопасность, шествие прошло без инцидентов.
Как и раньше, участники прошли маршем до мемориала Второй Мировой войны, у которого они возложили венки и цветы. А также для участников выступил оркестр.
Организация акции
Один из организаторов бессмертного полка в Вашингтоне Анна Блоха рассказала «Ведомостям», что только семь человек – волонтеров занимались организацией мероприятия. Блоха поделилась, что обрадовалась, когда организаторы получили разрешение на проведение акции.
«Люди тоже все были очень рады, все радовались», – добавила она и отметила, что для нее «Бессмертный полк» имеет важное значение.
«У меня два деда воевали. Один дед прошел три войны. Финскую, Великую Отечественную, Японскую. С первых дней и до последнего. Второй дед участвовал в обороне Ленинграда и штурме Берлина, – сказала она. – И бабушка тоже. Бабушка закончила Брянское медучилище 21 июня 1941-го. И сразу с первых дней она была на фронте, фельдшер. Мне это очень важно. И моя семья, другой бабушки, они были в Москве, в осажденной Москве осенью 1941-го. И все эти рассказы бабушки, как было тяжело, как они строили оборону, как их бомбили, все эти рассказы я очень хорошо помню».
Блоха выразила надежду, что «Бессмертный» полк теперь будет проводиться в американской столице и в последующие годы, добавив, что будет продолжать помогать с организацией.
Реакция посольства
Советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким заявил, что поддерживает проведение мероприятий «Бессмертного полка» в Вашингтоне и других американских городах.
«Хорошо, что власти дали разрешение и на памятное мероприятие в честь встречи на Эльбе на Арлингтонском кладбище с участием официальных лиц, включая представителей дипкорпуса и государственного департамента, и на сегодняшнее шествие, которое проводится по инициативе проживающих в США соотечественников», – сказал Ким.
Посольство организует шествие «Бессмертного полка» 8 мая на своей территории во главе с послом России Александром Дарчиевым, участием сотрудников и членов их семей, приглашением соотечественников, сообщил дипломат.
Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.