Отцов-одиночек освободят от обязательных работ

По ее словам, принятие законопроекта, ограничивающего привлечение к обязательным работам отцов-одиночек, является положительным фактором, поскольку направлено на защиту прав малолетних и несовершеннолетних детей, проживающих с отцами. Но адвокат настаивает – немногочисленность ответственных и заинтересованных отцов-одиночек вызывает вопросы относительно целесообразности инициативы Минюста. С одной стороны, родители, которые действительно заинтересованы в воспитании, вряд ли часто привлекаются к ответственности, а с другой – небольшой процент тех, кто привлекается, может злоупотреблять правом на непривлечение к обязательным работам и использовать закон совсем не в интересах своих детей, заключила эксперт.