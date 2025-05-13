Отцов-одиночек освободят от обязательных работ

Отцов-одиночек освободят от обязательных работИх уравняют с матерями-одиночками, к которым такое наказание не применяется
Судам будет запрещено назначать обязательные работы одиноким отцам с маленькими детьми или детьми-инвалидами. Разработанные Минюстом законопроекты 12 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Изменения вносятся сразу в два закона – Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Поводом для инициативы стал правовой перекос: сейчас закон защищает преимущественно женщин, тогда как мужчины в аналогичных обстоятельствах могут быть приговорены к обязательным работам, говорится в пояснительной записке к поправкам в КоАП. Невозможность наказания в виде обязательных работ исключительно матери, воспитывающей ребенка в возрасте до трех лет, по мнению Минюста, не является объективно оправданной мерой. В пояснительной записке сказано, что указанное исключение напрямую связано с полом родителя и игнорирует равноценную по значимости роль одинокого отца.
В действующей редакции КоАПа от работ могут быть освобождены женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, мужчины, являющиеся отцами детей в возрасте до трех лет и воспитывающие их без матери, и инвалиды I или II группы. Также от обязательных работ могут быть освобождены по ходатайству пристава беременные или тяжелобольные, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудников – МВД России, Росгвардии и др.
Законопроектом предлагается установить ограничение на применение обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей-инвалидов, а также в отношении мужчин, являющихся одинокими родителями и имеющих детей в возрасте до трех лет и/или детей-инвалидов. Соответствующая оговорка распространяется не только на родителей, но и на лиц, являющихся усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей, отмечает Груздев.
«Также предлагается установить право перечисленных категорий лиц на обращение в суд с ходатайством об освобождении от отбывания обязательных работ – в случае если такой вид наказания все же был назначен. Дополнительно предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом на подачу такого ходатайства в интересах лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы», – резюмировал председатель правления АЮР.
Признание инвалидности, беременность или болезнь должны наступать именно в срок исполнения обязательных работ. Настоящий закон не предусматривает специальной альтернативы обязательным работам для этой категории. Однако суд вправе назначить другой вид административного наказания (например, штраф или предупреждение).
Как назначают обязательные работы
Минюст указывает, что существующий порядок нарушает принцип равенства – мужчина, по сути находящийся в том же положении, может быть привлечен к принудительным работам.
Инициатива Минюста – логичное продолжение политики гуманизации, говорит член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, поправки, запрещающие назначение обязательных работ одиноким отцам с маленькими детьми и детьми-инвалидами, укладываются в общий правовой контекст и не вызывают вопросов. Она отметила, что в подобных случаях речь идет не о поблажках для осужденных, а об интересах самих детей, которых просто не с кем оставить – «либо идти с ребенком подметать улицы, либо сидеть с ним дома».
Рост разводов в России влечет за собой ряд социально значимых изменений, рассуждает старший партнер АБ «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марина Дубровская. Так, появилось понятие «отцовские семьи», где в воспитании ребенка не участвует мать. По оценке эксперта, таких семей немного – порядка 7%, или 1,13 млн, в России.
По ее словам, принятие законопроекта, ограничивающего привлечение к обязательным работам отцов-одиночек, является положительным фактором, поскольку направлено на защиту прав малолетних и несовершеннолетних детей, проживающих с отцами. Но адвокат настаивает – немногочисленность ответственных и заинтересованных отцов-одиночек вызывает вопросы относительно целесообразности инициативы Минюста. С одной стороны, родители, которые действительно заинтересованы в воспитании, вряд ли часто привлекаются к ответственности, а с другой – небольшой процент тех, кто привлекается, может злоупотреблять правом на непривлечение к обязательным работам и использовать закон совсем не в интересах своих детей, заключила эксперт.
Позиция Верховного суда (ВС) совпадает с логикой законопроекта. В обзоре практики от 1 июня 2022 г. суд указал, что при назначении обязательных работ должны учитываться семейные обстоятельства, в том числе наличие у осужденного малолетних детей или детей-инвалидов. ВС подчеркивал, что административные меры не должны нарушать гарантии на защиту семьи и детства, установленные Конституцией.
В декабре 2023 г. ВС утвердил постановление, посвященное правилам применения отсрочки наказания в случае применений статей Уголовного кодекса. Впервые документ детально разъяснил, как суды должны предоставлять отсрочку осужденным родителям. В нем прямо указано, что отсрочка может предоставляться не только матерям, но и отцам-одиночкам. Как подчеркивалось в документе, единственным родителем признается мужчина, если мать ребенка умерла, признана недееспособной, безвестно отсутствующей или лишена родительских прав. Суд обязан учитывать, действительно ли осужденный заботится о ребенке, его условия жизни, поведение и наличие жилья.