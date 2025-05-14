Госдума приняла законопроект об аресте имущества релокантов

Впрочем, перечисленные им статьи в законопроекте не прописаны, на что неоднократно обращали внимание депутаты в ходе пленарного заседания. Например, первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) подчеркнул, что не все административные правонарушения могут быть направлены против интересов России – есть и те, что задевают интересы личности. «Отсутствие конкретного перечня административных правонарушений может привести к субъективному усмотрению органов административной юрисдикции», – заключил он. Содокладчик Отари Аршба («Единая Россия») признал, что к законопроекту есть ряд замечаний. «Следует отметить, что представленная формулировка «направленные против интересов Российской Федерации», по сути, затрагивает любые сферы общественных отношений, вопросы как территориальной целостности, так и обеспечения безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды и проч.», – указал он. Аршба пообещал поддержать инициативу во втором чтении, в случае если замечания будут учтены.