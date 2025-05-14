Госдума приняла законопроект об аресте имущества релокантов

Госдума приняла законопроект об аресте имущества релокантовНеопределенность может привести к аресту имущества практически любого нарушителя, находящегося за границей
Госдума одобрила в первом чтении (345 голосов «за», один воздержался) законопроект о привлечении лиц к административной ответственности за любые правонарушения, совершенные за пределами России, если они направлены против интересов страны. Для того чтобы релокант не смог уклониться от ответственности, предлагается арестовывать имущество, в случае если в отношении его ведется производство по делу о таком правонарушении.
Инициатива была внесена в Госдуму 17 октября 2024 г. Госсоветом Татарстана и депутатом Госдумы от республики Айратом Фарраховым («Единая Россия»), предложившими новую редакцию ч. 3 ст. 1.8 КоАП. Как пояснил Фаррахов в Думе 13 мая, под правонарушениями, направленными против интересов России, понимается, например, дискредитация Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1), призывы к нарушению территориальной целостности России (ст. 20.3.2), распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации (ст. 13.15), производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29). Одна из целей проекта – предупреждение совершения новых правонарушений. Нужно, чтобы релоканты «ощутили на себе негативные последствия своей неправомерной деятельности, а потенциальные нарушители не решились последовать [их] примеру», сказал Фаррахов.
Как обсуждали поправки
Впрочем, перечисленные им статьи в законопроекте не прописаны, на что неоднократно обращали внимание депутаты в ходе пленарного заседания. Например, первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) подчеркнул, что не все административные правонарушения могут быть направлены против интересов России – есть и те, что задевают интересы личности. «Отсутствие конкретного перечня административных правонарушений может привести к субъективному усмотрению органов административной юрисдикции», – заключил он. Содокладчик Отари Аршба («Единая Россия») признал, что к законопроекту есть ряд замечаний. «Следует отметить, что представленная формулировка «направленные против интересов Российской Федерации», по сути, затрагивает любые сферы общественных отношений, вопросы как территориальной целостности, так и обеспечения безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды и проч.», – указал он. Аршба пообещал поддержать инициативу во втором чтении, в случае если замечания будут учтены.
Из-за проведения спецоперации, по мнению авторов инициативы, участились случаи совершения релокантами публичных действий, направленных «против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ», говорится в пояснительной записке. Есть «яркие примеры», которые свидетельствуют, что на территориях иностранных государств «различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов России», уточняется там же. Действующее же законодательство не позволяет привлекать их к административной ответственности.
В основном законопроект касается иноагентов, у которых осталось в России движимое и недвижимое имущество, счета, а также квартиры, от сдачи которых они получают доход, сказал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они занимаются противоправной деятельностью, «пытаясь разрушить государство, наши ценности, делают все для того, чтобы ослабить страну, и думают, что, раз они уехали за рубеж, значит, их никто не достанет», добавил он. «Это не так», – подчеркнул Володин.
Зарубежное разбирательство
Володин также отметил важность обсуждения таких законопроектов публично. «Он [иноагент] даже сейчас, услышав дискуссию, понимает, что страна и депутаты работают в этом направлении, делают все для того, чтобы защитить государственность. И эти люди не будут спать спокойно, находясь там, а будут думать о том, что их ждет здесь», – разъяснил председатель нижней палаты. Арест же имущества позволит релокантам «моментально почувствовать», что значит нарушать российское законодательство, оскорблять граждан страны и Вооруженные силы РФ. Напоследок спикер Госдумы концептуально поддержал инициативу Госсовета Татарстана, добавив, что, «возможно», ко второму чтению появятся и новые предложения.
Депутат Андрей Альшевских («Единая Россия») спросил, будет ли арестовываться все имущество или выборочно. Фаррахов пояснил, что по действующим нормам КоАПа арест имущества в данном случае – это эквивалент назначенного штрафа по определенной статье с целью обеспечения исполнения этого решения. Напоследок докладчик заверил, что учтет все замечания и проект будет доработан ко второму чтению. Он также добавил, что общий порядок рассмотрения дела об административном правонарушении будет сохранен, новые виды административных наказаний в КоАП не вносятся. Законопроект не будет иметь обратной силы, а также будет распространяться исключительно на тех, кто находится за границей.
Извещения и процессуальные документы ответчикам смогут направлять с помощью сообщений на мобильный телефон или на электронную почту, если они есть в общем доступе, например на сайте, которым владеет человек, говорится в законопроекте. Также проектом вносятся корреспондирующие изменения в процессуальные нормы КоАПа, регулирующие порядок производства по делам о соответствующих правонарушениях.
Что говорят юристы
Действительно, понятие административного правонарушения, направленного против интересов России, требует формализации, считает юрист Гарегин Митин. «Такая неопределенность может приводить к аресту имущества практически любого нарушителя, находящегося за границей», – сказал он «Ведомостям». В ситуации неопределенности перечня таких правонарушений можно говорить о риске злоупотреблений, опасается также управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. «Органы власти получат де-факто неограниченное усмотрение определять, было ли вменяемое правонарушение совершено против интересов РФ или же оно является «обычным» правонарушением», – говорит он.
По оценке Галанцева, возможное принятие поправок приведет к «существенному» изменению сферы действия КоАПа за счет распространения его норм на физические лица, находящиеся за пределами РФ. «Но такой радикализм авторов документа вряд ли подкреплен какими-либо реальными возможностями правоприменительных органов, ведь исполнять постановления об административных правонарушениях за пределами страны и принуждать правонарушителей нести наказания едва ли получится», – сомневается он.
Впрочем, как считает Митин, арест имущества скрывшихся или скрывающихся за рубежом нарушителей «вполне допустимая» мера воздействия на них – это ограничит им возможность получения средств с имущества, которое находится в РФ. «Никакой дискриминации я не вижу», – добавил юрист. По нормам КоАПа арестовать можно, в принципе, любое имущество, на которое возможно введение запрета на распоряжение им (денежные средства в банках, недвижимость, транспортные средства), пояснил Галанцев. Но вряд ли принятие проекта принципиально скажется на статистике по делам об административных правонарушениях, поскольку удельный вес правонарушений, совершаемых против интересов РФ, сам по себе невелик, заключил он.
Предложенный механизм ареста имущества не нарушает конституционное право на частную собственность. «Право на частную собственность свято и нерушимо, но есть нюанс», – говорит адвокат Даниил Берман. Арест имущества допускается в случае, если, например, лицо не выполнило свои обязательства или совершило определенные административные нарушения, из-за чего на него наложены штрафы, пояснил он. «И тогда имущество такого человека – подчеркиваю: не в рамках КоАПа, а в рамках закона об исполнительном производстве – может быть арестовано», – заключил он.