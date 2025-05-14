КС допустил отмену пени из-за задержки в выставлении акта проверки

КС допустил отмену пени из-за задержки в выставлении акта проверкиНо эксперты сомневаются, что судебная практика изменится в пользу налогоплательщиков
Пени могут взиматься только в том случае, если меры к принудительному взысканию налога были предприняты своевременно, говорится в определении Конституционного суда (КС). Поводом для разбирательства стал экономический спор между между АО «Научно-производственное предприятие КлАСС» и налоговым органом о законности начисления недоимки по результатам выездной налоговой проверки, акт которой был вручен с задержкой более чем в три года. Несмотря на толкование наивысшей инстанции, дело компании пересмотрено не будет.
Проверка была проведена из-за того, что налоговый орган установил факт создания формального документооборота между АО «Научно-производственное предприятие КлАСС» и его контрагентами. По мнению инспекции, эти сделки не имели реального экономического содержания и использовались исключительно для получения необоснованной налоговой выгоды. Именно это стало основанием для назначения выездной налоговой проверки по деятельности компании за 2014 г. Акт по ее результатам был составлен только в феврале 2018 г., а налогоплательщику его вручили и вовсе спустя три с половиной года – в августе 2021 г. Налоговая в июне 2022 г. доначислила предприятию недоимку и пени. Общество пыталось оспорить это решение, ссылаясь на прямое несоблюдение установленного Налоговым кодексом пятидневного срока на вручение акта.
Арбитражные суды, включая Арбитражный суд города Москвы, в который первоначально обратилось АО «КлАСС», отказали компании в удовлетворении иска. Они признали действия налогового органа законными, указав, что пропуск пятидневного срока вручения акта проверки, установленного п. 14 ст. 101 НК РФ, не является безусловным основанием для признания недействительным итогового решения по проверке. По мнению судов, нарушение сроков не повлияло на возможность компании защитить свои интересы, а значит, не нарушило ее права в такой степени, чтобы ставить под сомнение само решение налогового органа.
Суды также исходили из того, что действующее налоговое законодательство не содержит прямого указания на недействительность решения в случае несвоевременного вручения акта. Более того, они сослались на правовую позицию, согласно которой при отсутствии «существенных процессуальных нарушений» (например, если налогоплательщик все же получил акт и имел возможность дать пояснения) сама по себе просрочка не влечет автоматической отмены итогов налоговой проверки. С этой аргументацией компания не согласилась и обратилась в КС, указав, что такая практика делает норму о сроках фиктивной.
Компания оспаривала положения ст. 75, 100 и 101 Налогового кодекса, регулирующих порядок начисления пеней, сроки составления и вручения акта выездной проверки, а также рассмотрения ее материалов. Компания считала, что эти нормы позволяют налоговым органам безнаказанно нарушать процессуальные сроки, что противоречит Конституции. Суд отказал в признании этих норм неконституционными, но дал разъяснение: положения НК РФ не исключают возможность признания решения налогового органа незаконным из-за просрочки, если она существенно нарушила права налогоплательщика.
Особо подчеркнуто, что отсутствие формального признания задолженности безнадежной к взысканию не мешает судам освободить налогоплательщика от уплаты пеней, если налоговый орган сам утратил право на принудительное взыскание налога из-за затянутой процедуры. Наивысшая инстанция указала, что само по себе несоблюдение сроков не отменяет автоматически решение, но в ряде случаев (например, при утрате возможности взыскать налог законным способом) может стать основанием для освобождения от пеней. Но в отношении «КлАССа» оснований для пересмотра дела выявлено не было.
КС вынес странное определение, считает адвокат, представлявший интересы истца Дмитрий Шубин. По его словам, в своей жалобе компания указывала на серьезные процессуальные нарушения, включая пропуск сроков. Он отметил, что позднее доначисление налогов оказало существенный экономический ущерб предприятию. При этом он отметил, что, несмотря на наличие всех обозначенных Наивысшей инстанцией критериев для освобождения от долга, суд не поддержал компанию. «Почему тогда мы не подходим под эти критерии?» – негодует защитник.
Адвокат настаивает: КС признал затягивание налоговых проверок нарушением, но не стал пересматривать дело заявителя, хотя именно из-за промедления налоговиков ему начислили пени. Это, по мнению защиты, сигнал судам игнорировать факты даже при очевидных процессуальных нарушениях. По мнению Шубина, хоть само определение и несет позитивный характер для налогоплательщиков, но на практике практически не применимо. Он сетует, что волны оспаривания доначисленных пени не будет, так как позиция КС осталась непонятная и никаких юридических прецедентов не создает.
Суд указал на то, что нарушение сроков проведения налоговой проверки и предоставления акта может в определенных случаях быть признано существенным, рассуждает адвокат. Это означает, что в перспективе возможно признание чрезмерного налогового контроля и чрезмерных последствий для налогоплательщика в случае затягивания сроков со стороны инспекции. Соответственно, в каждом конкретном деле судам предстоит устанавливать, являются ли допущенные нарушения сроков существенными.
ВС может и нередко должен реагировать на правовые позиции КС, особенно если Наивысшая инстанция затронула системную проблему, которая влияет на правоприменение в судах общей юрисдикции и арбитражах. В частности, после решений КС могут возникать разные трактовки у судов низших инстанций. ВС вправе пресечь это через пленум или обзор, чтобы все суды действовали одинаково. Это особенно важно, если КС не дал четких критериев. По мнению адвоката Максима Сикача, впоследствии может появиться подобное решение, но это не обязательно.
Он выразил сомнение в том, что подход судов изменится в пользу налогоплательщиков. По его мнению, в будущем не исключены споры, в которых пеня продолжит числиться годами из-за несвоевременного исполнения обязанностей со стороны налоговых органов. КС лишь обозначил возможность признания подобных нарушений существенными, но четких критериев для этого не сформулировал, соглашается адвокат.