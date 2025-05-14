КС допустил отмену пени из-за задержки в выставлении акта проверки

Проверка была проведена из-за того, что налоговый орган установил факт создания формального документооборота между АО «Научно-производственное предприятие КлАСС» и его контрагентами. По мнению инспекции, эти сделки не имели реального экономического содержания и использовались исключительно для получения необоснованной налоговой выгоды. Именно это стало основанием для назначения выездной налоговой проверки по деятельности компании за 2014 г. Акт по ее результатам был составлен только в феврале 2018 г., а налогоплательщику его вручили и вовсе спустя три с половиной года – в августе 2021 г. Налоговая в июне 2022 г. доначислила предприятию недоимку и пени. Общество пыталось оспорить это решение, ссылаясь на прямое несоблюдение установленного Налоговым кодексом пятидневного срока на вручение акта.