КС закрепил исчисление срока давности с момента прокурорской проверки

КС закрепил исчисление срока давности с момента прокурорской проверкиЭто расширяет возможности государства оспаривать сделки спустя десятилетия
Конституционный суд (КС) фактически зафиксировал приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед вопросами частной собственности в случаях, когда речь идет о приватизации, которая может быть подвергнута сомнению. Поводом для такого решения КС стали жалобы двух компаний – ООО «Мираж» и ООО «Геатон», которые обратились в КС с оспариванием норм Гражданского кодекса о применении сроков исковой давности.
Как следует из материалов дел, в марте 1994 г. комитет по управлению имуществом Саратовской области утвердил план приватизации госпредприятия Производственное объединение «Третий государственный подшипниковый завод» с созданием на его основе ОАО «Третий специализированный подшипниковый завод».
В состав имущества среди прочего были включены медико-санитарные части. Такое допускалось, если включаемые в состав приватизируемого имущества объекты здравоохранения не относились к числу обслуживающих жителей данного региона (менять профиль работы было нельзя).
В 2006 г. общество, сменившее в 1996 г. наименование на ООО «Саратовский подшипниковый завод», создало дочернее юридическое лицо – ООО «Парацельс» и внесло в качестве вклада в его уставный капитал упомянутые здания. В 2012–2013 гг. при реорганизации «Парацельса» в собственность ООО «Мираж», созданного в результате разделения, перешло здание площадью 789,6 кв. м, а также доля в праве собственности на здание площадью 8516,1 кв. м. А в собственность второго заявителя в КС – ООО «Геатон» (также образовано после разделения «Парацельса») перешло здание площадью 3986,3 кв. м.
Прокуратура обратилась с иском об истребовании спорных зданий и земельных участков из незаконного владения ООО «Мираж» и ООО «Геатон».
Надзорное ведомство, в частности, обнаружило несоблюдение условий и порядка приватизации имущественного комплекса для осуществления медицинской деятельности.
В марте 2023 г. Арбитражный суд Саратовской области иск прокуратуры удовлетворил. Вышестоящие инстанции это решение поддержали.
Суды, отклоняя довод ответчиков о пропуске прокуратурой срока исковой давности, пришли к мнению о необходимости исчисления этого срока с момента завершения прокуратурой проверки, выявившей нарушения. Также они указывали на недопустимость применения института исковой давности в качестве способа легализации имущества, незаконно приобретенного в ущерб интересам публичного собственника и помимо его воли.
Не согласившись с такими судебными решениями, заявители обратились в КС. Но тот отказался рассматривать обе жалобы по существу.
КС разъяснил, что суд с учетом «всей совокупности фактических обстоятельств» (а не только даты приватизации) должен учитывать, когда публично-правовому образованию стало или должно было стать известно о нарушении, равно как и момент, когда состоялось нарушение.
Срок давности считается не с момента приватизации, а с момента выявления нарушений в рамках прокурорской проверки, о чем напомнил КС. Во главу угла поставлен публичный интерес в сохранении социальной инфраструктуры, говорит генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.
Суды вправе исчислять срок исковой давности не с момента приватизации (1990-е гг.), а с даты выявления нарушений прокуратурой (2020-е гг.), что фактически снимает вопрос о пропуске срока, подтверждает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. По его мнению, в сложившейся практике учитывается приоритет защиты публичной собственности в случаях системных нарушений, что расширяет возможности государства оспаривать сделки спустя -десятилетия.
Позиция КС – «дополнительные кирпичики в дорожном полотне», ведущем к приоритету госсобственности над любой частной, заявил «Ведомостям» адвокат практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. На этот раз, рассуждает эксперт, КС, по сути, закрепил на уровне своих общеобязательных решений, что государство «сохраняет возможность безальтернативной деприватизации имущества на протяжении неограниченного периода времени, если вдруг обнаружит, что оно используется не так».
Отдельного «содрогания» заслуживает «засиливание» позиции арбитражных судов о том, что для правительства региона срок исковой давности по деприватизационному иску начинает считаться с момента подачи иска. Этим, по мнению Ларионова, не только полностью развязываются руки любым государственным структурам в их «походе за активами», но и полностью устраняется смысл всякого срока давности.
Данные определения КС вызывают только недоумение, соглашается старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. По его словам, оспариваемые заявителями акты очевидно противоречат не только действующему гражданско-правовому институту исковой давности, но и прежде всего правовым позициям самого КС. Тай напомнил, что в решении по антикоррупционным искам КС отдельно отметил и подчеркнул, что «данный вывод не может быть автоматически распространен на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам Генпрокуратуры, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации».
Адвокат также вспомнил, что недавно при назначении на должность судьи КС Александра Коновалова отдельно было подчеркнуто, что он, как представитель президента, настаивал и, по сути, добился внесения данной оговорки. Нынешние определения, говорит Тай, полностью уничтожают сроки исковой давности для хозяина, «который спустя более 30 лет после отчуждения наконец задумался о своем имуществе».