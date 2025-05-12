КС закрепил исчисление срока давности с момента прокурорской проверки

В 2006 г. общество, сменившее в 1996 г. наименование на ООО «Саратовский подшипниковый завод», создало дочернее юридическое лицо – ООО «Парацельс» и внесло в качестве вклада в его уставный капитал упомянутые здания. В 2012–2013 гг. при реорганизации «Парацельса» в собственность ООО «Мираж», созданного в результате разделения, перешло здание площадью 789,6 кв. м, а также доля в праве собственности на здание площадью 8516,1 кв. м. А в собственность второго заявителя в КС – ООО «Геатон» (также образовано после разделения «Парацельса») перешло здание площадью 3986,3 кв. м.