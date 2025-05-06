Генпрокуратура усилит контроль за миграционным законодательством

Генпрокуратура усилит контроль за миграционным законодательствомЗа ведомством в том числе закрепят надзор за реестром контролируемых лиц
Генеральная прокуратура предложила поправки в приказ о расширении ряда своих полномочий, связанных с надзором за соблюдением миграционного законодательства. С прошлого года правовое поле в этой сфере сильно изменилось: Госдума приняла 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, в мае 2024 г. глава ведомства Игорь Краснов подписал приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере миграции». Инициативу с поправками к этому приказу «Ведомости» обнаружили на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается организовать прокурорский надзор именно за исполнением вновь принятых законов.
Например, как следует из проекта, в новой редакции приказа пропишут, что прокуроры будут обеспечивать эффективный надзор за исполнением ФСБ МВД, ФСИН России законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере миграции, в том числе экстремистской направленности. Кроме того, прокуроры будут вести учет лиц, в отношении которых в связи с осуждением приняты решения о прекращении российского гражданства, аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительство и патента. Закон о создании реестра контролируемых лиц (РКЛ) – иностранцев без законных оснований для пребывания в РФ – был принят в августе 2024 г. МВД получает информацию о нарушениях и вносит данные в реестр. В настоящее время, как отметила в беседе с «Ведомостями» руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина, на практике есть вопросы к работе РКЛ и оперативности включения и исключения из данного реестра информации об иностранных гражданах.
К приказу предлагается перечень сведений, состоящий из 20 пунктов, эти сведения все региональные прокуратуры будут обязаны направлять в Генеральную прокуратуру. Перечень имеет очень расширенный характер и включает анализ криминогенной обстановки экстремистского характера в сфере миграции, статистику работы судов, включая обращения об оспаривании фиктивных браков, отцовства, сертификатов о знании русского языка, использование информационных систем и т. д. Раньше все это не было под таким пристальным вниманием общественности и государства, обращает внимание председатель комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по правовым вопросам в сфере миграции Ирина Карева.
Сейчас правовой миграционный институт в России проходит стадию становления, отмечает Карева. Огромная нагрузка на все силовые структуры и судебные органы в связи с введением «режима высылки» и предоставлением возможности легализации пребывания. Все это и многое другое – совершенно новые правовые механизмы и инструменты, требующие времени, ресурсов и четкого межведомственного взаимодействия, заметила она.
Согласно судебной статистике суддепартамента при Верховном суде, в 2023 г. судами 129 166 раз было назначено иностранным гражданам в качестве дополнительного вида наказания административное выдворение за пределы РФ, а в 2024 г. – 173 456 раз. В основном это привлечение по 18.8 и 18.10 КоАПа (незаконная трудовая деятельность). В 2025 г. практически вся нагрузка – а это огромное количество дел об административных правонарушениях – ляжет на органы МВД, указала Минушкина. Поэтому особенно необходим надзор за исполнением положений законодательства, наделяющих органы МВД правом назначать иностранным гражданам такое наказание. На практике, поделилась она, работодатели обращаются к юристам в связи с попаданием ценного для них сотрудника в РКЛ, не понимая, как действовать, чтобы самим не нарушить закон. В условиях нехватки кадров нет желающих увольнять иностранных граждан, поэтому необходимо в кратчайшие сроки обеспечить оперативное исключение иностранцев из РКЛ, если они попали туда по ошибке, отмечает она.
Еще один аспект контроля, которому Генпрокуратура уделит внимание, – оперативное информирование полиции о признании судами браков с иностранцами фиктивными, а также недопущение усыновления детей ради упрощения процедуры легализации.
Действующее законодательство перегружено: около 70% норм, регулирующих миграцию, нуждаются в переработке, считает эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов. Особенно остро, по его мнению, стоит вопрос с признанием браков фиктивными – доказать это практически невозможно. Верховный суд уже ясно дал понять, что ни раздельный бюджет, ни раздельное проживание не могут служить доказательством фиктивности брака, напомнил он. И надзор Генпрокуратуры не решит этих проблем, считает он.