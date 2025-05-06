Генпрокуратура усилит контроль за миграционным законодательством

Согласно судебной статистике суддепартамента при Верховном суде, в 2023 г. судами 129 166 раз было назначено иностранным гражданам в качестве дополнительного вида наказания административное выдворение за пределы РФ, а в 2024 г. – 173 456 раз. В основном это привлечение по 18.8 и 18.10 КоАПа (незаконная трудовая деятельность). В 2025 г. практически вся нагрузка – а это огромное количество дел об административных правонарушениях – ляжет на органы МВД, указала Минушкина. Поэтому особенно необходим надзор за исполнением положений законодательства, наделяющих органы МВД правом назначать иностранным гражданам такое наказание. На практике, поделилась она, работодатели обращаются к юристам в связи с попаданием ценного для них сотрудника в РКЛ, не понимая, как действовать, чтобы самим не нарушить закон. В условиях нехватки кадров нет желающих увольнять иностранных граждан, поэтому необходимо в кратчайшие сроки обеспечить оперативное исключение иностранцев из РКЛ, если они попали туда по ошибке, отмечает она.