Количество рецидивистов в России сократилось на 30 000 в 2024 году

Количество рецидивистов в России сократилось на 30 000 в 2024 годуЮристы связывают это с программой пробации и заключением контрактов с Минобороны
Количество осужденных с непогашенной судимостью в прошлом году сократилось на 14,5% – с 207 513 человек в 2023 г. до 177 022. Об этом свидетельствуют данные судебного департамента о состоянии судимости, с которыми ознакомились «Ведомости».
Согласно изученной статистике, к реальному лишению свободы за прошлый год были приговорены 89 552 рецидивиста. В 2023 г. их было 106 419.
Условное осуждение к лишению свободы также применялось реже: в 2024 г. – 33 684 раза, в 2023 г. – 46 470, т. е. число условно-осужденных рецидивистов сократилось почти на 30%.
Штраф как основное наказание назначался 81 572 раза. Для сравнения: в 2023 г. – 98 301, т. е. сокращение на 16 729 случаев, или 17%.
Снижение рецидивной преступности может быть связано с действием закона о пробации (см. врез), предполагает адвокат BGP Litigation Алексей Лямин. Но более вероятная причина, по его мнению, возможность заключения осужденными контракта с Минобороны. Хотя официальные данные о числе таких контрактов не публикуются, на это указывают косвенные признаки: в частности, сокращение числа осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Уменьшение количества рецидива является закономерным результатом двух тенденций, считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Евгений Рубинштейн. Первая, говорит он, связана с уменьшением количества преступлений на протяжении последнего десятилетия и, соответственно, самой возможности рецидива. Вторая тенденция – появление и широкое распространение института освобождения от наказания в связи с прохождением военной службы лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления.
На первый взгляд, позитивная статистика может свидетельствовать об эффективности пенитенциарной политики, в том числе внедрении элементов пробации, ресоциализации и программ сопровождения осужденных после освобождения, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев. Но важно понимать, что пробация как система в России пока находится на стадии формирования и ее реальное влияние на уровень рецидива пока ограничено, замечает юрист.
Программа пробации
Мархиев полагает, что снижение уровня рецидива может объясняться изменениями в правоприменительной практике. По его словам, суды и следствие нередко отказываются от квалификации деяния как рецидива, даже при наличии формальных оснований – особенно если преступление совершено спустя длительное время после отбытия наказания или не представляет серьезной общественной опасности.
Это может быть связано с перегруженностью СИЗО и тюрем, а также с более гибким подходом к оценке личности подсудимого, говорит эксперт. В то же время юрист не исключает и статистический эффект – например, изменение методов учета или внутренние установки на снижение показателей рецидива.
Кроме того, Мархиев указал на рост числа впервые совершивших преступления на фоне социально-экономических трудностей. В этом случае снижение рецидива – скорее тревожный сигнал, чем успех системы. Собеседник подчеркивает, что такие данные требуют всестороннего анализа, и предостерегает от превращения статистики в самоцель в ущерб объективной квалификации деяний и правам фигурантов.
С января текущего года ФСИН на своем сайте сообщила о запуске на портале «Госуслуги» сервиса пробации для осужденных. В ведомстве пояснили, что в рамках реализации закона «О пробации» с 1 января 2025 г. в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, применяется постпенитенциарная пробация. Она заключается в поддержке тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Теперь граждане, которые состоят на учете уголовно-исполнительных инспекций и отбывают наказание в виде принудительных работ, могут обратиться с заявлением о применении пробации на «Госуслугах». Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, могут воспользоваться услугой после освобождения.
По итогам рассмотрения заявления будет составлена индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, включающая мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и др. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева рассказывала, что прежде всего этим людям требуются жилье, работа и лечение.