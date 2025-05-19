Количество рецидивистов в России сократилось на 30 000 в 2024 году

Программа пробации

Закон о создании в стране института пробации подписал президент Владимир Путин в феврале 2023 г. С января 2025 г. заработала постпенитенциарная пробация, которая применяется к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Центры пробации могут создавать некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Их работа должна вестись в соответствии с законодательством ‎в сфере пробации и социального обслуживания. Центры обязаны будут заключать договоры с освободившимися гражданами или их законными представителями. Помощь должна оказываться согласно мероприятиям, включенным в индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации граждан. В частности, центры смогут предоставлять им временное место жительства. В помощи может быть отказано, если гражданин находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.