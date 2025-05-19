Регионы в 2024 году потратили на бездомных животных более 12 млрд рублей

Регионы в 2024 году потратили на бездомных животных более 12 млрд рублейБольше всего запросили на их пожизненное содержание в приютах, а также отлов, стерилизацию и вакцинацию
На государственные закупки, связанные с содержанием бездомных животных, с января по декабрь 2024 г. ушло более 12 млрд руб. Подсчеты по просьбе «Ведомостей» провела поисково-аналитическая система «Тендерплан». В эту сумму вошли работы по строительству приютов, их ремонту, а также содержание в них собак и кошек, регулирование численности животных и поставка в приюты кормов и лекарств.
Дороже всего обошлось содержание в приютах животных, которых нельзя вернуть на прежнее место обитания. В 2024 г. по всем регионам страны было размещено более 3100 тендеров на общую сумму 5,9 млрд руб. Больше всего средств запросили регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО; 1,6 млрд руб.) и Сибирского федерального округа (СФО; 1,3 млрд руб.). Наименьшую сумму – Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО; 94 млн руб.).
Далее по затратности идет отлов безнадзорных животных, их вакцинация, стерилизация, передержка и умерщвление. За прошлый год субъекты разместили в этой категории более 2900 тендеров на 5,1 млрд руб. Здесь в лидерах по размеру госзакупок снова ДФО и СФО (по 1,3 млрд руб. ), а в числе последних тот же СКФО (74,7 млн руб.).
На строительство приютов регионы в общей сложности запросили почти 756 млн руб. (36 госзакупок). Больше всего тендеров разместили ДФО (21 закупка более чем на 90 млн руб.) и Центральный федеральный округ (ЦФО; 11 закупок почти на 185 млн руб.), меньше всего – СКФО (один тендер почти на 3 млн руб.).
В этой категории отличился Южный федеральный округ (ЮФО). Там в 2024 г., судя по данным «Тендерплана», не проводили закупок вовсе. По ремонтным работам и благоустройству ситуация примерно такая же: наибольшее количество средств запросил ДФО (90,1 млн руб.), наименьшее – СФО (4,3 млн руб.), ЮФО не запрашивал вообще.
Что касается поставки продукции для животных в приютах, за 2024 г. было размещено свыше 290 госзакупок почти на 810 млн руб. Больше всего запросил ЦФО (409,5 млн руб.), самая маленькая сумма у Приволжского федерального округа (2,4 млн руб.).
Сколько в России бездомных животных
В России у 3,6 млн кошек и собак нет хозяев, говорится в апрельском исследовании центра «Ника» и маркетинговой компании Ipsos. Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся приходится на собак (700 000). Из общего количества 3,4 млн животных находятся на улице и только 170 000 – в приютах. Их на всю страну около 530, подсчитали в Ipsos.
Доработка закона
Самая острая ситуация по численности бездомных животных в СКФО и ЮФО, указано в исследовании. На Северном Кавказе их около 701 000, а в ЮФО – 560 000. Доля стерилизации в этих регионах самая низкая, что напрямую влияет на увеличение популяции животных. Количеству приютов и программе «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ) в этих округах организации дали среднюю оценку.
Другая картина наблюдается в ДФО и СФО. В них наименьшее количество бездомных животных (190 000 в ДФО и 269 000 в СФО), а количество приютов и программа ОСВВ оцениваются как находящиеся на низком уровне. Но одно сходство у ДФО с СКФО и ЮФО есть: низкий уровень стерилизации кошек и собак. В СФО он средний.
Однозначно положительную оценку по ситуации с бездомными животными получил только ЦФО. В нем насчитывается около 660 000 бездомных животных, но уровень их стерилизации высокий, так же как и размещение в приютах.
Как обходятся с животными
До июля 2023 г. действовал единый формат по обращению с безнадзорными животными – система ОСВВ, напоминает адвокат Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. После вступили в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые позволили субъектам выбирать, как регулировать численность кошек и собак, отмечает она.
Система ОСВВ является самой эффективной и дает результат на интервале более 20 лет, говорит Шабалина. В то же время отлов с умерщвлением дает результат в промежутке только от одного до пяти лет, поскольку биологической среде свойственно восстанавливаться, заявила эксперт.
Еще одно изменение, появившееся летом 2023 г., – возможность для субъектов открывать пункты временного содержания животных, продолжила Шабалина. В отличие от условий в приютах, где умерщвлять животное запрещено, в этих пунктах отловленных собак и кошек могут убить в короткие сроки – от 10 до 30 дней, пояснила она. В некоторых регионах, по словам эксперта, есть только пункты временного содержания, но нет приютов.
В вопросе муниципальных приютов есть проблема противостояния волонтеров с управляющей компанией (УК), рассказала «Ведомостям» директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. УК, выполняя госзаказ, может выбрать наиболее дешевый товар, например некачественный корм, а волонтер, в свою очередь, не способен добиться того, чтобы поставщика поменяли. Еще один пример – строительство вольеров в муниципальных приютах, когда рабочие делают их без козырьков, сообщила Сафонова. В результате зимой снег падает на собак в вольере, а при таянии снега животные оказываются в лужах, рассказала она.