Регионы в 2024 году потратили на бездомных животных более 12 млрд рублей

Доработка закона

В начале 2025 г. в Госдуме начала свою работу группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. С того момента депутаты из этой группы внесли в нижнюю палату ряд законодательных инициатив: об отлове животных без возвращения их на прежнее место обитания, о сообщении о бродячих собаках и угрозе их нападения по номеру 112 и др. В рамках обсуждений акцента на госприютах не было, рассказал «Ведомостям» член рабочей группы Алексей Корниенко (КПРФ). Депутаты поднимали вопрос о пунктах временного размещения, но пока нет единого понимания, действительно ли они нужны, сообщил он. Эта тема обсуждается с Минприроды, добавил парламентарий. «Ведомости» направили запрос в министерство.