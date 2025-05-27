Минюст предложил ужесточить наказание для родителей за ненадлежащее воспитание

Воспитание детей – это не только право родителей, но и их прямая обязанность, регламентированная ст. 63 Семейного кодекса, подчеркивает советник практики семейного права BGP Litigation Гаяне Штоян. По ее словам, санкция для родителей не пересматривалась с момента вступления в силу Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива увеличить размер штрафа разумна, учитывая, к каким тяжелым последствиям может привести ненадлежащее воспитание, говорит эксперт. И речь не только о правонарушениях экстремистского характера, но и об эпизодах причинения вреда здоровью окружающих, уточнила Штоян. «Сомнителен лишь предлагаемый размер увеличения – 2000 руб. Полагаю, что такое изменение не способно сильно изменить отношение родителей, пренебрегающих обязанностью воспитывать своих детей», – сказала она.