Минюст предложил ужесточить наказание для родителей за ненадлежащее воспитание

Минюст предложил ужесточить наказание для родителей за ненадлежащее воспитаниеИнициатива предусматривает увеличение размеров штрафов до 2000 рублей
Минюст предложил увеличить штрафы для родителей и опекунов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об усилении ответственности за демонстрацию нацистской символики. Правкомиссия одобрила внесение этой инициативы ко второму чтению, подтвердили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
В частности, следует из проектной документации (есть в распоряжении «Ведомостей»), предлагается повысить штраф за неисполнение родительских обязанностей с нынешних 100–500 до 500–2000 руб. При этом санкции за нарушение прав ребенка – например, ограничение в общении с близкими, сокрытие его местонахождения, игнорирование судебных решений о месте жительства или порядке общения, а также создание иных препятствий для реализации родительских прав – останутся на прежнем уровне: от 2000 до 3000 руб. В случае повторного правонарушения в настоящей редакции статьи предусмотрен штраф от 4000 до 5000 руб. либо административный арест на срок до 5 суток.
Изначально законопроектом предлагалось ввести только альтернативное административное наказание – обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией запрещенной атрибутики или символики, напомнил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Размер штрафа по указанному составу не подвергался изменениям с 2007 г., он уже не может выполнять задачи административного наказания, отметил он.
Воспитание детей – это не только право родителей, но и их прямая обязанность, регламентированная ст. 63 Семейного кодекса, подчеркивает советник практики семейного права BGP Litigation Гаяне Штоян. По ее словам, санкция для родителей не пересматривалась с момента вступления в силу Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива увеличить размер штрафа разумна, учитывая, к каким тяжелым последствиям может привести ненадлежащее воспитание, говорит эксперт. И речь не только о правонарушениях экстремистского характера, но и об эпизодах причинения вреда здоровью окружающих, уточнила Штоян. «Сомнителен лишь предлагаемый размер увеличения – 2000 руб. Полагаю, что такое изменение не способно сильно изменить отношение родителей, пренебрегающих обязанностью воспитывать своих детей», – сказала она.
Как писали «Ведомости» в ноябре 2024 г., Минюст предлагал добавить обязательные работы в виде наказания за пропаганду или демонстрацию нацистской и экстремистской символики – изменения планируют внести в ст. 20.3 КоАПа. Сейчас эта статья предусматривает только административный арест до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения или штраф. Теперь же, в доработанной версии проекта, уточнения коснутся также ст. 5.35 КоАПа.
Прямую связь между предлагаемыми изменениями найти трудно, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, нередко законопроекты корректируют «совершенно не связанные между собой статьи». Само по себе ужесточение ответственности родителей он называет ожидаемым, но подчеркивает: перекладывать всю вину за воспитание детей на семью нецелесообразно.
В 2023 г. по сравнению с 2019 г. количество правонарушителей, признанных виновными по ст. 20.3 КоАПа, увеличилось более чем в 2 раза: в 2019 г. их было 2388, в 2023 г. – 5163. В большинстве случаев суды назначали наказание в виде административных штрафов. Но вместе с тем доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм этих штрафов сократилась, следует из статистических данных судебного департамента при Верховном суде. Поэтому, как отмечали авторы инициативы, дополнение в виде обязательных работ в качестве наказания поможет обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия.
«Ведомости» направили запрос в Минюст.