Как Генпрокуратура будет учитывать ущерб от иностранного вреда

Как Генпрокуратура будет учитывать ущерб от иностранного вредаНо предъявить специальный реестр ведомства на международных площадках пока невозможно, говорят юристы
Генпрокуратура (ГП) разработала проект регистра сведений о нанесенном России вреде действиями иностранных государств, а также международных и иностранных организаций. Соответствующий проект приказа обнаружили «Ведомости» на портале проектов нормативных актов. 19 мая президент Владимир Путин подписал указ, обязав надзорное ведомство определить форму ведения учета таких сведений и наладить коммуникацию с другими организациями и местными властями для передачи данных.
Надзорное ведомство планирует вести реестр, включающий сведения о характере и объеме причиненного вреда, источниках получения данных, ходе расследований и принятых мерах по возмещению ущерба. Пополняться реестр будет за счет материалов уголовных и процессуальных проверок, касающихся действий иностранных военных и иных вооруженных формирований, данных гражданских и арбитражных дел, обращений органов власти, организаций и граждан, а также публикаций в СМИ и интернете.
Как следует из проекта, реестр будет представлять собой совокупность таблиц с разграничением по категориям потерпевших. Категория «А» включает физлиц – по каждому будут указываться тип обращения, ФИО, паспортные данные, сведения о компенсациях, судебных решениях и возбужденных делах. Степень ущерба варьируется от повреждения имущества до пыток; отдельной строкой выделено «санкционное давление». Категория «B» – юридические лица. Для них предусмотрен аналогичный набор данных: информация о представителях, контактные данные, сведения о возмещении и судебных решениях. Категория «С» касается органов власти – в нее войдет информация о вреде, причиненном государству: указание ведомства, должностных лиц, мест и периодов происшествий, а также меры реагирования. Для каждой записи указываются дата события, орган, зафиксировавший вред, вид вмешательства (например, санкции, диверсии, информационное воздействие), объект воздействия (физическое лицо, организация, территория), а также оценка ущерба в рублях. Все сведения планируется систематизировать в автоматизированной информационной системе.
Таким образом, вероятно, реестр позволит систематизировать и данные по ущербу, причиненному иностранными агентами (взыскивается в рамках уголовных дел).
Ущерб Курской области
Приказ также регламентирует ответственность и сроки, в которые прокуроры должны обрабатывать сведения. В частности, обновление сведений должно производиться не реже одного раза в месяц. Параллельно с регистром прокуратура подготовила проект приказа о межведомственном взаимодействии. Согласно ему, органы прокуратуры смогут вносить изменения в реестр на основании сообщений от других органов власти, а также информации, полученной в рамках надзорной деятельности.
«Ведомости» направили запрос в ГП с просьбой пояснить порядок доступа к сведениям из реестра, критерии для принятия решения о предоставлении ограниченного или полного доступа к ним, а также уточнить, предусматривается ли их передача в иные органы госвласти, суды, международные инстанции или иные организации.
Член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Александр Ющенко (КПРФ) считает, что создаваемый реестр ущерба будет широко применяться во внешней политике и позволит в ходе международного диалога апеллировать к задокументированным сведениям. «Важно иметь инструмент, где очень подробно изложена информация о нанесенном иностранном вреде», – говорит Ющенко. В дальнейшем при удачной работе подобные аналогичные механизмы мониторинга могут появиться и в других странах, предполагает депутат.
Возможность использования этих сведений в международных судебных процессах зависит от признания юрисдикции РФ соответствующими международными инстанциями и допустимости представленных доказательств, говорит гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Но в нынешних условиях применение этого реестра в правозащитной или репарационной практике маловероятно, считает он. Тем не менее, отметил юрист, даже в текущих условиях реестр может использоваться как инструмент внутреннего учета ущерба и потенциально адаптироваться под международный формат в зависимости от политической ситуации. Международные аналоги, такие как Комиссия ООН по компенсациям Ираком ущерба Кувейту после войны 1990–1991 гг., показывают, что признание возможно при наличии консенсуса, обратил внимание эксперт.
Ничто не забыто
Новый механизм мониторинга прежде всего решает задачу централизованной фиксации ущерба, поскольку сейчас в этой сфере отсутствует единый порядок, замечает партнер юридической фирмы Verba Legal Дмитрий Мальбин. В указе президента речь идет о гражданско-правовом вреде и ключевым станет то, как именно прокуратура реализует это положение на практике, добавил он. Сначала реестр должен систематизировать внутреннюю работу по оценке ущерба и компенсациям и только потом, возможно, станет инструментом для внешнеполитических целей, резюмирует эксперт.
Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева, в свою очередь, предупредила, что при внесении данных из интернета не исключены ошибки. Поэтому необходимо предусмотреть административный порядок обжалования и корректировки данных – это может быть как обращение в прокуратуру, так и специальная комиссия по рассмотрению споров. Без такой процедуры система может привести к нарушениям прав и формированию ложных обвинений, отметила она.
Подсчет ущерба необходимо вести, чтобы осознавать конкретное действие каждого негативного фактора, говорит гендиректор РСМД Иван Тимофеев. Он неприменим при подаче исков или требований к странам Евросоюза или США, так как их правовые системы могут просто игнорировать претензии России, но в дипломатии регистр может стать доказательной базой при переговорах, добавляет эксперт.