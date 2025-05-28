Как Генпрокуратура будет учитывать ущерб от иностранного вреда

Как следует из проекта, реестр будет представлять собой совокупность таблиц с разграничением по категориям потерпевших. Категория «А» включает физлиц – по каждому будут указываться тип обращения, ФИО, паспортные данные, сведения о компенсациях, судебных решениях и возбужденных делах. Степень ущерба варьируется от повреждения имущества до пыток; отдельной строкой выделено «санкционное давление». Категория «B» – юридические лица. Для них предусмотрен аналогичный набор данных: информация о представителях, контактные данные, сведения о возмещении и судебных решениях. Категория «С» касается органов власти – в нее войдет информация о вреде, причиненном государству: указание ведомства, должностных лиц, мест и периодов происшествий, а также меры реагирования. Для каждой записи указываются дата события, орган, зафиксировавший вред, вид вмешательства (например, санкции, диверсии, информационное воздействие), объект воздействия (физическое лицо, организация, территория), а также оценка ущерба в рублях. Все сведения планируется систематизировать в автоматизированной информационной системе.