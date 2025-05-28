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Что известно о трагедии с пятью погибшими подростками в Иркутской области

Еще четверо попали в больницу, один из них – в крайне тяжелом состоянии
Дарья Снегова
Unsplash
Unsplash

Пять несовершеннолетних погибли, четверо были госпитализированы после нападения и пожара в Байкальске (Иркутская область). Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным главы Байкальска Василия Темгеневского, группа подростков с разрешения родителей отмечала день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». По информации уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой, часть ребят остались ночевать, другие ушли домой. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на остальных. Причины его агрессии устанавливаются. После этого подросток поджег дом и погиб.

Четверо раненых госпитализированы. Один из них – 14-летний подросток с ножевым ранением шеи – находится в крайне тяжелом состоянии. В зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения.

Троим оказывается психологическая помощь: «дети находятся в глубоком шоке», уточнила Афанасьева.

«Мои искренние соболезнования семьям погибших подростков. Четверо находятся в больнице, вместе с родителями очень переживаю за их жизнь и здоровье, врачи делают все возможное, чтобы спасти ребят», – написал губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Темгеневский в своем видеообращении заявил, что причиной трагедии стал употреблявшийся на празднике алкоголь.

По поручению губернатора Иркутской области в Байкальске создан оперативный штаб. На место выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит, заместитель председателя правительства Валентина Вобликова, министр здравоохранения Андрей Модестов с командой психологов, министр образования Максим Парфенов, министр социального развития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, следственные органы проводят необходимые мероприятия. Предварительно установлено, что ни один из подростков не состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Губернатор поручил правительству области и комиссии по делам несовершеннолетних разработать дополнительные профилактические меры с учетом обстоятельств произошедшего.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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