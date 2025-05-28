Что известно о трагедии с пятью погибшими подростками в Иркутской области

По предварительным данным главы Байкальска Василия Темгеневского, группа подростков с разрешения родителей отмечала день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». По информации уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой, часть ребят остались ночевать, другие ушли домой. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на остальных. Причины его агрессии устанавливаются. После этого подросток поджег дом и погиб.