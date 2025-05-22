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Что известно о ночной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье

Над столицей силы ПВО сбили 33 БПЛА, еще 42 единицы были уничтожены в области
Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Минувшей ночью Москва пережила массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно сообщениям мэра Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили 33 беспилотника, летевших в сторону столицы.

  • После атаки в Зеленограде перекрыли движение на участке от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5с2 по Озерной аллее. В дептрансе столицы рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда. По словам Собянина, в результате отражения атаки БПЛА в Зеленограде, предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет.

  • В условиях налета вражеских беспилотников Росавиация устанавливала временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах. Пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об ограничениях в «Домодедово» в 23:50 мск 27 мая. В 01:10 мск 28 мая он опубликовал информацию о введении аналогичной меры в аэропортах «Внуково» и «Жуковский», а в 03:15 – об ограничениях в «Шереметьево». К обычной работе воздушные гавани вернулись в 07:15 мск.

  • Ограничения также действовали в аэропортах Калуги («Грабцево»), Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»). Их отменили в 08:13.

  • Из-за ограничений на работу «Шереметьево» и использование воздушного пространства московского авиаузла часть рейсов «Аэрофлота» были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет. Авиакомпания сообщила о корректировке расписания. В том числе, речь шла об отмене и объединении нескольких рейсов.

  • 42 БПЛА были сбиты в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, атаки отражены в 12 муниципальных образованиях. Повреждены три жилых дома в селе Троицкое в Чеховском районе, обошлось без пострадавших. Глава региона пообещал оказать поддержку жителям всех поврежденных домов.

    • Всего с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая силы ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА самолетного типа над 13 регионами России, сообщило Минобороны РФ. Помимо Московского региона атаки отражены в небе Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

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