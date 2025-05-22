Что известно о ночной атаке беспилотников на Москву и ПодмосковьеНад столицей силы ПВО сбили 33 БПЛА, еще 42 единицы были уничтожены в области
Минувшей ночью Москва пережила массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно сообщениям мэра Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили 33 беспилотника, летевших в сторону столицы.
- После атаки в Зеленограде перекрыли движение на участке от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5с2 по Озерной аллее. В дептрансе столицы рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда. По словам Собянина, в результате отражения атаки БПЛА в Зеленограде, предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет.
Всего с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая силы ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА самолетного типа над 13 регионами России, сообщило Минобороны РФ. Помимо Московского региона атаки отражены в небе Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.