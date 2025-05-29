В Прибайкальском нацпарке найдется место сельскому хозяйству

Обращение от имени региона подал первый вице-губернатор – глава правительства Иркутской области Константин Зайцев, писали «Ведомости». Одна из основных претензий региональных властей была связана с тем, что в границах национального парка действует множество ограничений на ведение хозяйственной деятельности. К примеру, там возможно выделение участков в аренду для строительства, но только рекреационных и туристических объектов. А вот досуговые или индивидуальные застройки там запрещены. В Ольхонском районе, к примеру, постоянно проживает более 10 000 человек, у которых возникают проблемы приобретения, осуществления, прекращения и защиты прав на земельные участки, говорят заявители. Из-за непонятного статуса затрагиваются имущественные интересы граждан, владеющих земельными участками на вещных правах. Похожая ситуация в Иркутском и Слюдянском районах. Сейчас в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса участки, занятые федеральными нацпарками, считаются изъятыми из оборота. Иркутские власти настаивали в суде, что ограничения затрагивают и правообладателей таких участков, которые не относятся к охраняемой территории.