В Прибайкальском нацпарке найдется место сельскому хозяйству

В Прибайкальском нацпарке найдется место сельскому хозяйствуКонституционный суд поручил разработать режим использования 112 000 га в Иркутской области
Конституционный суд (КС) вынес решение по запросу правительства Иркутской области: сомнения о существовании правовой неопределенности возникли из-за постановления Совета министров РСФСР «О создании Прибайкальского национального парка» 1986 г. Заявитель просил проверить правовой статус 112 000 га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов Иркутской области. Рассмотрев запрос, КС поручил Минприроды РФ разработать режим и пределы разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения, включенных в состав Прибайкальского национального парка, с учетом интересов их правообладателей и решения природоохранных задач, говорится в постановлении, с которым ознакомились «Ведомости».
Наивысшая инстанция пришла к выводу, что текущее регулирование препятствует предоставлению участков гражданам и юрлицам, аренде под фермерство, строительству социальных и культурных объектов, индивидуальному жилищному строительству, а значит – не соответствует Конституции. Это затрудняет решение вопросов, относящихся к компетенции местного самоуправления, и ухудшает положение жителей, проживающих на включенных в состав парка землях.
«Позиция КС будет учтена при подготовке нового положения о Прибайкальском национальном парке», – сказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минприроды.
Обращение от имени региона подал первый вице-губернатор – глава правительства Иркутской области Константин Зайцев, писали «Ведомости». Одна из основных претензий региональных властей была связана с тем, что в границах национального парка действует множество ограничений на ведение хозяйственной деятельности. К примеру, там возможно выделение участков в аренду для строительства, но только рекреационных и туристических объектов. А вот досуговые или индивидуальные застройки там запрещены. В Ольхонском районе, к примеру, постоянно проживает более 10 000 человек, у которых возникают проблемы приобретения, осуществления, прекращения и защиты прав на земельные участки, говорят заявители. Из-за непонятного статуса затрагиваются имущественные интересы граждан, владеющих земельными участками на вещных правах. Похожая ситуация в Иркутском и Слюдянском районах. Сейчас в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса участки, занятые федеральными нацпарками, считаются изъятыми из оборота. Иркутские власти настаивали в суде, что ограничения затрагивают и правообладателей таких участков, которые не относятся к охраняемой территории.
В решении КС поднимается очень важная для Иркутской области проблематика, сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экологии («Новые люди») Георгий Арапов. Действительно, говорит он, есть много законодательных пробелов, которые необходимо решать. Законопроект, призванный решить возникающие проблемы, уже долгое время в стадии обсуждения, отметил Арапов. Законопроект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), был принят в первом чтении 11 июля 2023 г. Он стал одним из самых обсуждаемых проектов той весенней сессии Думы. Но поправки ко второму чтению, несмотря на истекший срок их предоставления, так и не были опубликованы в думской базе. Однако одна из концепций, которую описывали «Ведомости» 24 мая 2024 г., предполагала допущение сплошных рубок при строительстве дорог, водопроводов, расширении кладбищ, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
«Я очень надеюсь, что в этом году нам всем удастся сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Люди ждать уже не могут и не должны, ограничения влияют на их уклад жизни, мешают жить на своей земле», – заявил Арапов.
Это решение является очередной демонстрацией того, какой объем проблем нормативно-правового характера накопился на БПТ в целом и в местах, где на ее природоохранный режим дополнительно накладываются режимы особо охраняемых природных территорий и объекта Всемирного природного наследия, соглашается первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Тен («Единая Россия», избран от Иркутской области). При этом, по его словам, это решение – хоть и прорыв, но далеко не панацея, а лишь малая часть в деле настройки и совершенствования нормативно-правового регулирования на Байкальской природной территории. «Безусловно, КС подчеркивает и актуальность поправок по комплексному урегулированию байкальской правовой аномалии на обоих берегах озера, которые мы с группой депутатов и сенаторов готовимся принимать во втором и третьем чтениях в ближайшее время», – анонсировал депутат принятие упомянутого законопроекта.
Тен надеется, что не только земельно-правовые вопросы наложения режимов БПТ и ООПТ, но и более широкий круг вопросов по строительству селезащитных и очистных сооружений, защите лесов и населенных пунктов от пожаров, установлению границ населенных пунктов и восстановлению нарушенных конституционных прав граждан будет в скором времени решен.
По мнению старшего юриста Центра конституционного правосудия Миланы Даовой, КС справедливо указал на отсутствие определенности правового режима использования земель сельскохозяйственного назначения. Общие запреты могут либо чрезмерно ограничивать хозяйственную деятельность без достаточной нормативной базы, либо, напротив, ослабить природоохранную функцию территории, заметила юрист. Как считает Даова, внесение изменений позволит сбалансировать конституционные ценности: с одной стороны – гарантии прав правообладателей, сохранение традиционного уклада жизни, с другой – публичный интерес к охране природы, предотвращению деградации экосистемы.