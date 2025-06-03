Что известно о блэкауте в новых регионах России после атаки ВСУ

Балицкий также сообщил о проработке вопроса обеспечения топливом автозаправочных станций Запорожской области. По его словам, запас топлива по всему региону составляет по меньшей мере 20 дней. «Все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на автозаправочных станциях и в хранилищах поставщиков», – заявил губернатор.