Что известно о блэкауте в новых регионах России после атаки ВСУ

Что известно о блэкауте в новых регионах России после атаки ВСУЭлектроэнергии лишись более 700 000 человек в Херсонской и Запорожской областях
В ночь со 2 на 3 июня Киев предпринял массированную атаку по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сотни тысяч жителей обоих регионов остались без электричества. Что известно об энергетическом коллапсе в новых регионах – в подборке «Ведомостей».
В 23:01 2 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о массированной атаке на регион ударных беспилотников самолетного типа. Объявлялась также ракетная опасность в Геническом муниципальном округе. Спустя почти полтора часа глава региона рассказал, что обломки сбитых БПЛА повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области.
Без электроснабжения остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах Херсонской области. Речь о более чем 104 000 человек и 44 социально значимых объектах. Критические объекты были подключены к резервным источникам питания. Специалисты занимаются разработкой схемы альтернативного включения.
Утром 3 июня министерство топливно-энергетического комплекса Херсонской области сообщило, что подача электроэнергии также временно приостановлена в Великолепетихском округе, частично в Каховском и Горностаевском округах, а также в Верхнерогачикском (села Ушкалка, Бережанка, Михайловка, Бабино, Новый Рогачик, Новознаменка), и Чаплынском округах (села Аскания-Новая, Ильинка, Питомник, Комыш, Маркеево, Веселое).
Около полуночи 3 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона нет электроснабжения. По его словам, из-за украинских обстрелов было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части области.
Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов региона. Электричества нет более чем у 600 000 абонентов. Проводятся восстановительные работы, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.
Балицкий также сообщил о проработке вопроса обеспечения топливом автозаправочных станций Запорожской области. По его словам, запас топлива по всему региону составляет по меньшей мере 20 дней. «Все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на автозаправочных станциях и в хранилищах поставщиков», – заявил губернатор.