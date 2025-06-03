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Что известно о блэкауте в новых регионах России после атаки ВСУ

Электроэнергии лишись более 700 000 человек в Херсонской и Запорожской областях
Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь со 2 на 3 июня Киев предпринял массированную атаку по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сотни тысяч жителей обоих регионов остались без электричества. Что известно об энергетическом коллапсе в новых регионах – в подборке «Ведомостей».

  • В 23:01 2 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о массированной атаке на регион ударных беспилотников самолетного типа. Объявлялась также ракетная опасность в Геническом муниципальном округе. Спустя почти полтора часа глава региона рассказал, что обломки сбитых БПЛА повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области.

  • Без электроснабжения остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах Херсонской области. Речь о более чем 104 000 человек и 44 социально значимых объектах. Критические объекты были подключены к резервным источникам питания. Специалисты занимаются разработкой схемы альтернативного включения.

  • Утром 3 июня министерство топливно-энергетического комплекса Херсонской области сообщило, что подача электроэнергии также временно приостановлена в Великолепетихском округе, частично в Каховском и Горностаевском округах, а также в Верхнерогачикском (села Ушкалка, Бережанка, Михайловка, Бабино, Новый Рогачик, Новознаменка), и Чаплынском округах (села Аскания-Новая, Ильинка, Питомник, Комыш, Маркеево, Веселое).

  • Около полуночи 3 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона нет электроснабжения. По его словам, из-за украинских обстрелов было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части области.

  • Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов региона. Электричества нет более чем у 600 000 абонентов. Проводятся восстановительные работы, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

  • Балицкий также сообщил о проработке вопроса обеспечения топливом автозаправочных станций Запорожской области. По его словам, запас топлива по всему региону составляет по меньшей мере 20 дней. «Все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на автозаправочных станциях и в хранилищах поставщиков», – заявил губернатор.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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