В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2. Что известно

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2. Что известноПредварительно, на борту находятся пять человек, на поиски вылетел Ми-8
В Республике Саха (Якутия) ведутся поиски самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн». Предположительно, на борту воздушного судна находятся пять человек – два пилота и три специалиста-наблюдателя, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, самолет совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии, когда сработал аварийный радиомаяк. Самолет использовался как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что последний раз датчик сработал вблизи поселка Теплый Ключ. Борт не вышел на связь в запланированное время.
На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Росавиации Ми-8 «Полярных авиалиний» с сотрудниками Якутской региональной поисково-спасательной базы на борту.
По данным «РИА Новости», самолет пропал у якутского поселка Хандыга. В пресс-службе региональной службы спасения агентству сообщили, что Ан-2 отображается на радаре. Предполагается, что на судне неисправна рация.
19 декабря 2024 г. в Камчатском крае пропал самолет Ан-12. Ранним утром 22 декабря региональное управление МЧС сообщило, что спасатели нашли самолет с воздуха. Все двое членов экипажа и один пассажир оказались живы.