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В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2. Что известно

Предварительно, на борту находятся пять человек, на поиски вылетел Ми-8
Инна Шульгина
Иван Губский / ТАСС
Иван Губский / ТАСС

В Республике Саха (Якутия) ведутся поиски самолета Ан-2 авиакомпании  «МиАн». Предположительно, на борту воздушного судна находятся пять человек – два пилота и три специалиста-наблюдателя, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, самолет совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии, когда сработал аварийный радиомаяк. Самолет использовался как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что последний раз датчик сработал вблизи поселка Теплый Ключ. Борт не вышел на связь в запланированное время.

На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Росавиации Ми-8 «Полярных авиалиний» с сотрудниками Якутской региональной поисково-спасательной базы на борту.

По данным «РИА Новости», самолет пропал у якутского поселка Хандыга. В пресс-службе региональной службы спасения агентству сообщили, что Ан-2 отображается на радаре. Предполагается, что на судне неисправна рация.

19 декабря 2024 г. в Камчатском крае пропал самолет Ан-12. Ранним утром 22 декабря региональное управление МЧС сообщило, что спасатели нашли самолет с воздуха. Все двое членов экипажа и один пассажир оказались живы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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