В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2. Что известно

По его словам, самолет совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии, когда сработал аварийный радиомаяк. Самолет использовался как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что последний раз датчик сработал вблизи поселка Теплый Ключ. Борт не вышел на связь в запланированное время.