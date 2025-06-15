«Настоящая принцесса»: что леди Ди делала в Москве и от чего она устала

В этот день на главной сцене страны показывали классический балет «Сильфида». Перед началом артисты толпились за кулисами и пытались разглядеть Диану в ложе. Ян Годовский, выступавший в тот день, позже вспоминал в эфире телеканала «Москва 24»: «Мы с широко раскрытыми глазами смотрели в зрительный зал, чтобы попытаться ее разглядеть в царской ложе. У нас там глазок есть маленький в занавесе, и мы пытались разглядеть, как она садится, но, конечно, все вместе не могли: там очередь стояла».