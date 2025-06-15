«Настоящая принцесса»: что леди Ди делала в Москве и от чего она устала

«Настоящая принцесса»: что леди Ди делала в Москве и от чего она устала30 лет назад состоялся единственный визит принцессы Дианы в Россию
30 лет назад, 15 июня 1995 г., в Москву прилетела любимица всего мира – принцесса Диана. Это был ее первый и последний визит в Россию. Как страна встречала леди Ди – в материале «Ведомостей».
Королева сердец
Первая половина 1990-х была непростым временем для Дианы Спенсер. Ее брак с принцем Чарльзом достиг критической точки, и пара оказалась на грани развода. Все это время желтая пресса буквально не давала принцессе прохода, желая заполучить новые подробности ее личной жизни. В том же 1995 г., но уже в ноябре, леди Ди дала скандальное интервью Мартину Баширу в программе «Панорама» на BBC, где рассказала об изменах супруга.
Параллельно с этим Диана продолжала оставаться символом гуманизма и заботы о ближнем. Она сотрудничала с более чем сотней благотворительных фондов, приезжала в разные города и страны, привлекая внимание к местных жителей к социальным проблемам. Принцесса много заботилась о больных детях по всему миру, патронировала больницы и часто их посещала. Благотворительность традиционно была частью королевской рутины, однако Диана проявляла особый энтузиазм. Общество это видело и называло ее «королевой сердец».
Поездка в Москву была частью этой гуманитарной программы. В первую очередь монаршая особа прибыла в столицу в статусе патронессы детской больницы и благотворительницы. Организацией визита Дианы с российской стороны занимался зампредседателя кабмина Юрий Яров. Посольство Великобритании связалось с правительственной службой протокола, которая, в свою очередь, подключила вице-премьера. Впрочем, Диана и сама знала, что она хотела посетить и с кем встретиться.
С корабля – в Белый дом
15 июня 1995 г. самолет принцессы приземлился в «Шереметьево».
«Визит британской принцессы Дианы в Москву лишен той торжественности, с какой принимали недавно королеву Елизавету. И ездит по российской столице она не на "роллс-ройсе", а на зеленом "рейндж-ровере". Считается, что на джипе, пусть и со штандартом королевской семьи, как-то демократичнее» («Известия», 17 июня 1995 г.).
Принцесса Уэльская сразу из аэропорта отправилась в Дом правительства. Там у нее была назначена встреча с чиновниками, курирующими социальную сферу. Это был вице-премьер Юрий Яров, а также министр социального обеспечения Людмила Безлепкина.
«Это была неформальная встреча, которая вышла за рамки протокольной беседы и стала дружеской и доброй. Диана была обаятельной женщиной. Очень красивой, из королевской семьи, но вместе с тем очень простой, земной, теплой в общении. Ни разу она не дала почувствовать, что у собеседника есть какие-то сложности с королевским протоколом или этикетом», – вспоминал Яров.
Людмила Безлепкина не только побеседовала с гостьей во время визита в Белый дом, но и сопровождала Диану на всех мероприятиях.
«Я уже была достаточно опытным человеком, работала помощником Черномырдина, за плечами была большая жизненная школа, так что организовать для принцессы Дианы посещение детской больницы и начальной школы было для меня несложно, но очень ответственно», – рассказывала спустя годы Безлепкина.
«Сильфида» для принцессы
Вечером принцесса Уэльская посетила Большой театр. Она всегда с особым трепетом относилась к балетному искусству и была патроном Английского национального балета.
Охрана очистила закулисное пространство, оставив за сценой только участников постановки, и буквально по пятам ходила с рациями за танцовщиками. Фотографы выбирали лучшие точки для съемки, а публика, затаив дыхание, ожидал появление главной звезды вечера. Под аплодисменты в сопровождении небольшой свиты принцесса прошла в ложу.
«Леди Диана запомнилась москвичам: видевшим ее в Большом театре вдруг показалось, что это действительно принцесса из детской сказки» («Огонек», №52 1995 г.).
В этот день на главной сцене страны показывали классический балет «Сильфида». Перед началом артисты толпились за кулисами и пытались разглядеть Диану в ложе. Ян Годовский, выступавший в тот день, позже вспоминал в эфире телеканала «Москва 24»: «Мы с широко раскрытыми глазами смотрели в зрительный зал, чтобы попытаться ее разглядеть в царской ложе. У нас там глазок есть маленький в занавесе, и мы пытались разглядеть, как она садится, но, конечно, все вместе не могли: там очередь стояла».
Главные партии в постановке исполняли 27-летняя прима Инна Петрова и 21-летний Николай Цискаридзе. Тогда танцовщик еще только начинал свою карьеру, и на этом спектакле не должен был танцевать – он вышел на замену другому артисту и узнал об этом накануне.
«Я тогда молодой был, всегда на подхвате. Я попал в спектакль с принцессой Дианой. Я ей так понравился, что после этого на посещениях всяких королев, премьер-министров и так далее танцевал только я», – рассказывал Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец в сентябре 2021 г.
«Диана послала нам огромные букеты белых лилий с розами, и у Николая Цискаридзе, моего партнера, до сих пор сохранилась ее визитка с надписью: "Принцесса Уэльская"», – вспоминала позже прима Инна Петрова.
«Когда мы были в театре, она сказала, что не будет давать никаких интервью. Даже когда мы сидели в правительственной ложе и к ней начали обращаться с вопросами, она сказала: "Пожалуйста, никаких вопросов"», – рассказывала Людмила Безлепкина.
После представления принцессе захотелось пообщаться с артистами, и ее проводили за кулисы. Фотограф «Огонька» Юрий Феклистов буквально за пять минут до ее прихода пробрался туда через оркестровую яму и смог запечатлеть момент.
«Артисты, которые были еще в гриме, обступили леди Ди, она благодарила их за прекрасное выступление. Русский балет ее впечатлил. Потом я узнал, что Коле Цискаридзе она руку пожала – так понравилось его исполнение главной партии!» («Metro», 28 августа 2024 г.).
С заботой о больных детях
На второй день визита были назначены благотворительные мероприятия – прежде всего, посещение Тушинской детской больницы.
Внимание британцев она привлекла в 1988 г., когда после разрушительного землетрясения в Армении лечебное учреждение принимало у себя пострадавших детей. Врач посольства Великобритании Гарольд Липман организовал визит английских дипломатов в больницу, после чего Соединенное Королевство включило госпиталь в программу помощи и содействия. Принцесса Диана являлась патроном фонда и активно интересовалась жизнью пациентов. Фонд отправлял в Тушинскую больницу оборудование и персонал для обучения, а также усовершенствования работы клиники.
«Медсестры из Англии трудились в отделении реанимации, теперь – в травматологии. Они пытаются внедрить свои технологии, трансформируя их на российский лад: как лучше ухаживать за больным ребенком, как с наибольшей пользой выполнять необходимые манипуляции» («Неделя», №19, 1995).
В день визита принцессу встречало руководство клиники, персонал, аккредитованные фотографы и журналисты. Медперсонал заметил, что Диана сразу почувствовала запах краски, который остался после недавнего ремонта в больнице.
Многих тогда впечатлило, что, проигнорировав кабинеты начальства, первым делом принцесса Уэльская направилась в игровую комнату и расположилась на полу на коленях вместе с малышами. В компании детей Диана чувствовала себя свободно, органично и счастливо. Она настояла, чтобы переводчица подробно переводила все, что говорят ей маленькие пациенты.
Доктор Виктор Шеин вспоминал потом в эфире ТВЦ: «Очень спокойная и стойкая женщина. Она заходила в травматологическое отделение, а там дети после автодорожных и железнодорожных аварий, и она видела все раны. Даже сопровождавшие ее лица падали в обмороки, а она спокойно прошла по отделению».
Перед приездом принцессы в Тушинскую больницу прибыло новое медицинское оборудование и реалистичные младенцы-манекены, на которых Диана провела небольшой мастер-класс по пеленанию грудничков для студентов-медиков.
Возле больницы собралась огромная толпа журналистов, поклонников и любопытствующих. Диану тепло встречали аплодисментами и радостными криками. А четырехлетняя Екатерина Сыщикова сумела миновать охрану принцессы и вручить ей букет цветов.
Доктор Виктор Шеин рассказывал, что некоторые дети благодаря визиту Дианы получили лечение в Соединенном Королевстве:
«Она [принцесса Диана] забрала детей, которые перенесли тяжелые операции по поводу спинномозговых грыж, на дальнейшее лечение в Великобританию. По возвращении домой пациенты рассказали, что британские врачи восхищались результатами, которые были получены специалистами в России» (из интервью для сайта «Клуба выпускников Второго медицинского университета»).
Снова в школу!
Следующей точкой на маршруте леди Ди была московская школа № 751 в Свиблово. Там принцесса открыла филиал английского фонда «Уэйверли Хаус», который помогал детям-инвалидам. В стенах школы работал небольшой цех, где производили современные инвалидные коляски. Собирали их взрослые, но дети тоже участвовали в процессе.
Приезд звезды британского престола в простую московскую школу вызвал настоящий переполох. Учительница Анна Родина рассказывала в интервью:
«Нам пригнали сюда целую бригаду для того, чтобы отремонтировать первый этаж, потому что они сочли недостаточно его красивым для приезда. В три дня было отремонтировано все. … Здесь расстилали ковровые дорожки из травки. Достаточно интересная была подготовка» («Москва 24», 11 декабря 2021 г.).
Выйдя из автомобиля, Диана под аплодисменты направилась в комнату, где находились дети-инвалиды с мамами или сопровождающим. Им Диана подарила новенькие коляски, которые собрали в пришкольном цеху.
Одной из тех, кому досталась новая коляска от принцессы, была трехлетняя Анна Цибизова, жившая в интерната. Саму встречу она помнит смутно, но до сих пор чувствует благодарность к Диане:
«Она мне подарила коляску, оборудованную под меня – такое у нее было доброе сердце. Я каталась на ней довольно долго, пока её случайно не сломала другая девочка из приюта» («Аргументы и факты», 13 мая 2025 г.).
Выйдя из школы, принцесса еще какое-то время общалась с москвичами, раздавала автографы и делала снимки на память. Фотограф «Огонька» Юрий Феклистов в интервью газете Metro вспоминал: «Диана держалась очень просто, со всеми открыто общалась, улыбалась. В ней абсолютно не было высокомерия. Такое потрясающее обаяние. Я видел, что ею любовались. Девочки в восторге были: настоящая принцесса к ним приехала».
Кремль, кареты и премия
Конечно, не обошлось без осмотра достопримечательностей. После Свиблово Диана приехала на Соборную площадь Кремля, где ее уже ждали журналисты и фотографы. Принцессе подарили цветы, и она вместе с экскурсоводом прогулялась по территории, рассматривая архитектуру. Далее она зашла в Оружейную палату.
Любопытно, что на время посещения такой высокой гостьи, палату не закрывали для посещения и там, как и в любой другой день, находились посетители, которые фотографировались с принцессой. Журналистам оказаться рядом с Дианой было труднее.
Фотограф Юрий Феклистов рассказывал: «Я был единственным журналистом, которого туда пустили. Коллеги остались на улице. Принцессе понравился Каретный зал – она вопросы задавала, заглядывала в кареты императоров. То есть видно было, что девушка из непростой семьи. Красота экипажей её просто поразила! Особенно карета Екатерины Второй. А до оружия, кольчуг и шапки Мономаха они с экскурсоводом и сопровождающими так и не дошли» («Metro», 28 августа 2024 г.).
Вера Саркисова, на тот момент сотрудница Музеев Кремля, проводила Диане экскурсию. Когда они только вышли на Соборную площадь, сразу оказались окружены прессой.
«Я сказала искренне: "Ничего себе. Я такого никогда не видела!". На что она очень неожиданно, так же искренне и очень мягко сказала: "Как я от этого устала" («Москва 24», 11 декабря 2021 г.).
Московская поездка принцессы завершилась в посольстве Великобритании. Там Диане вручили международную премию имени Леонардо, которую ежегодно присуждают крупнейшим меценатам в области спорта, культуры и в других гуманитарных областях.