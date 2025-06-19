Ликвидаторов свалки «Черная дыра» приговорили к длительным срокам в колонии

Ликвидаторов свалки «Черная дыра» приговорили к длительным срокам в колонииЭкс-глава комитета ТПП Сергей Чернин признан виновным в хищении 385 млн рублей
Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по природопользованию и экологии Сергею Чернину. Суд признал его виновным в хищении 385 млн руб. и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вместе с ним на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры группы компаний «Газэнергострой» Дмитрий Сучков и Валерий Меркулов. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 г., а судебный процесс по существу длился с апреля 2024 г. под председательством судьи Татьяны Изотовой. Компания «Газэнергострой» (Чернин был президентом этой ООО) была подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске: это свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново». Еще в 2011 г. на тот момент президент России Дмитрий Медведев поручил ликвидировать «Черную дыру» и два объекта накопленного экологического ущерба. При реализации программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» в Нижегородской области из бюджета было выделено не менее 7 млрд руб.
Между тем в 2020 г. Счетная палата выявила, что бюджетные средства были потрачены неэффективно, а свалки по-прежнему представляли опасность для экологии и людей. В 2025 г. несанкционированная свалка до сих пор не ликвидирована – в январе этого года на заседании комитета Госдумы РФ по экологии депутат Александр Коган попросил представителей Генеральной прокуратуры «в ручном режиме поставить на контроль» вопрос с ликвидацией «Черной дыры».
По версии следствия, фигуранты в 2016–2020 гг. в Москве на основании подложных коммерческих предложений организовали за счет бюджетных средств закупку материалов для ликвидации полигонов в Дзержинске, завысив их стоимость на 409,3 млн руб. Введенные в заблуждение должностные лица ГБУ Нижегородской области «Экология региона» согласовали представленные акты выполненных работ с завышенной ценой, пришли к выводу следователи. Кроме того, говорится в релизе Генпрокуратуры, Чернин и Сучков в целях придания правомерного вида распоряжению похищенными бюджетными средствами конвертировали 251,3 млн руб. в 3,3 млн евро и перечислили их по фиктивному договору поставки материалов на счет иностранной транзитной компании, не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, в АО «Чехословацкий торговый банк» в городе Братиславе.
Согласно приговору, Сучков и Меркулов получили наказание мягче – 8 и 6 лет колонии соответственно. Сучкова, как и Чернина, суд признал виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании доходов преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК). Суд учел время, проведенное под стражей, все фигуранты находились в СИЗО с ноября 2022 г., по формуле день за полтора. Таким образом, в ближайшее время у Меркулова появится возможность обратиться с ходатайством об УДО.
Никто из фигурантов дела вину не признал. Потерпевшими в рамках уголовного дела признаны Минприроды России и минприроды Нижегородской области. Их гражданские иски на сумму 409 млн руб. были удовлетворены в полном объеме. Кроме того, суд вместе с приговором в доход государства обратил автомобили, земельные участки, банковские счета и акции подсудимых.
Приговор будет обжалован, заявил «Ведомостям» адвокат Чернина Сергей Медведев.
Адвокат назвал приговор несправедливым и неправомерным. По мнению Медведева, решение Мещанского суда идет вразрез с майским определением Верховного суда. Там рассматривалось аналогичное дело, в котором суд пришел к выводу, что поставщик не может сам сформировать стоимость контракта, а разность между закупочной и контрактной ценой не может автоматически свидетельствовать о мошенничестве, говорит он.