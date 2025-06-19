Ликвидаторов свалки «Черная дыра» приговорили к длительным срокам в колонии

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры группы компаний «Газэнергострой» Дмитрий Сучков и Валерий Меркулов. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 г., а судебный процесс по существу длился с апреля 2024 г. под председательством судьи Татьяны Изотовой. Компания «Газэнергострой» (Чернин был президентом этой ООО) была подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске: это свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново». Еще в 2011 г. на тот момент президент России Дмитрий Медведев поручил ликвидировать «Черную дыру» и два объекта накопленного экологического ущерба. При реализации программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» в Нижегородской области из бюджета было выделено не менее 7 млрд руб.