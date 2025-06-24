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У некоммерческих организаций появятся галочки на официальных аккаунтах

Их можно будет верифицировать в VK и «Одноклассниках»
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, наделяющему некоммерческие организации (НКО) правом получить статус официальной страницы в социальных сетях. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в декабре 2024 г. Инициатива предлагает дополнить закон об НКО положением о статусе страниц НКО в соцсетях.

НКО пользуются кредитом доверия граждан – их официальные страницы в социальных сетях часто подвергаются подделке со стороны мошенников, рассказал “Ведомостям” председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, предложенный в проекте правовой механизм в целях борьбы значительно повлияет на уровень безопасности в интернете.

В доработанной версии проекта предлагается дать НКО возможность получать статус официальной страницы в случае размещения аккаунта на утвержденных правительством цифровых площадках при условии подтверждения через ЕСИА. Как писали “Ведомости” со ссылкой на проектную документацию, благотворительные организации должны будут проходить обязательную верификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, портал «Госуслуги»), чтобы получить статус «официальной страницы» в одобренных правительством цифровых платформах. Для других видов НКО эта процедура остается добровольной.

Еще в марте правительство поддержало концепцию закона, но указало на необходимость учета юридических уточнений. Например, что само по себе «право иметь страницу» в соцсетях не нуждается в специальной легализации, так как и так не запрещено.

Перечень социальных сетей, в которых НКО смогут пройти через верификацию, будет утвержден правительством России, уточняла в разговоре с «Ведомостями» соавтор инициативы Ольга Занко. По ее словам, депутаты предварительно обсуждали этот перечень с представителями Минцифры.

Какие нормы в отношении НКО были приняты за последние два года

В 2024 г. были приняты нормы, упрощающие работу НКО и усиливающие контроль за их деятельностью. В выписках из ЕГРЮЛа теперь указываются все учредители с полными данными, изменена процедура их вступления и выхода. Обязательно размещение устава на сайте Минюста, для чего запущен специальный портал с личными кабинетами. Переход на электронную отчетность через «одно окно» по замыслу законодателя сократит бумажную нагрузку. Восстановлены проверки Минюста, а реклама НКО теперь должна регистрироваться в Едином реестре интернет-рекламы.

Парламентарий уточнила, что ввести функцию верификации НКО планируется в двух соцсетях – VK и «Одноклассники».

Фейковые страницы НКО не являются массовым явлением, оценивает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Но наличие галочки” может повысить доверие со стороны граждан и общий уровень прозрачности сектора, указывает эксперт. По итогам всероссийского исследования, проведенного Центром, около 80% российских НКО представлены в соцсетях. При этом, подчеркивает эксперт, обязательная верификация может создать сложности для части организаций, поскольку и без того действуют строгие требования к отчетности и информационной открытости.

Инициатива выглядит полезной и наличие галочки может поднять доверие со стороны граждан к верифицированным организациям, считает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. По ее мнению, наличие официального статуса страницы может стать аргументом в пользу выбора той или иной организации для совершения пожертвования или иного вида участия.

Вместе с этим, поправка об обязательной регистрации для благотворительных организаций также выглядит логичной из-за специфики статуса благотворительной организации. Вместе с этим, принятие инициативы может вызвать общественный скепсис, утверждает Милославская. В частности, те организации которые уже имеют репутацию не будут нуждаться в галочке, а неизвестные НКО постараются как можно быстрее получить официальный статус, отмечает эксперт, выражая надежду, что это «погоня за верификацией» не станет массовым явлением.

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