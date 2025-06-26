Клещевой энцефалит расширил географию

Клещевой энцефалит расширил географиюВакцины против этого заболевания обошлись России в 7,5 млрд рублей за пять лет
В 2020-2025 гг. государственные и муниципальные структуры провели более 1600 закупок вакцин против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) на общую стоимость 7,5 млрд руб. Это следует из подсчетов проекта «Тендерскоп», данные есть в распоряжении «Ведомостей». Сумма эквивалентна 20,5 млн доз препарата. Каждый год количество закупаемых вакцин примерно одинаково, но с 2023 г. цена одной дозы растет, отмечается в материалах.
В 2020 г. средняя стоимость одной дозы препарата составляла 410 руб. К 2022 г. она упала примерно на 7% – до 382 руб., а затем росла в среднем на 4,2% ежегодно. В 2023 г. она составила 401 руб., а в 2024 г. – 416 руб. Помимо прошлых лет, «Тендерскоп» подсчитал среднюю стоимость за пять месяцев 2025 г. Она составила 435 руб. В среднем каждый год регионы закупали около 3,4 млн вакцин, подсчитали «Ведомости» на основе имеющейся статистики.
География КВЭ расширяется к востоку и северу, говорится в материалах «Тендерскопа». В 2024 г. Роспотребнадзор дополнил перечень эндемичных территорий четырьмя районами Якутии, которые раньше считались свободными от вируса. Его появление объясняется изменением климата и миграцией клещей. Аналогичная ситуация на Камчатке – там впервые были обнаружены зараженные клещи. Зона риска «смещается и расширяется», что требует постоянного обновления перечня эндемичных территорий и планов вакцинации, отмечает «Тендерскоп».
Дороже всего вакцины обошлись регионам, которым не свойственен клещевой вирусный энцефалит (неэндемичным территориям), а также тем субъектам, где он встречается редко (частично эндемичным территориям). Это Магадан (461 руб.), Якутия (451 руб.) и Карелия (444 руб.). Среди «лидеров» по стоимости есть и эндемичные регионы – места, где КВЭ встречается часто. Как подсчитал «Тендерскоп», это Ленинградская (435 руб.) и Калининградская области (428 руб.). Они, несмотря на распространенность клещевого вирусного энцефалита, закупают мало вакцин, утверждается в результатах исследования. Самые низкие цены на вакцины от КВЭ зафиксированы в эндемичных регионах: Кемеровская область (299 руб.), Алтайский край (315 руб.), Башкортостан (320 руб.).
После того как из Госреестра лекарств исключили вакцины от Pfizer, регистрационные удостоверения есть только у двух российских производителей препаратов от клещевого вирусного энцефалита. АО «НПО Микроген» (входит в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») выпускает препарат «ЭнцеВир». На этого производителя пришлась наибольшая доля закупок (около 35-40%). А на долю второго – Федерального научного центра им. Чумакова – пришлось около 25%. Он выпускает вакцину «Клещ-Э-Вак».
Большую часть поставок (67%) обеспечили пять компаний: АО «Торговый дом Аллерген», ООО «Мединторг СПб», ООО «Эпидбиомед-Импэкс», ООО «МФК “Биоритм”» и ООО «Медфарма». Оставшиеся 33% распределены между мелкими поставщиками. В некоторых случаях поставщиками были сами производители, отмечает «Тендерскоп».
Клещевой вирусный энцефалит – это инфекционное заболевание, возникающее из-за укусов клещей. Оно поражает центральную нервную систему, а тяжелые формы болезни могут привести к летальному исходу и инвалидности, говорится на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Заболевший КВЭ жалуется на головную боль, озноб, лихорадку, мышечные боли, покраснения лица и тела из-за притока крови, тошноту и рвоту.
Европейский подтип КВЭ протекает мягче и легче, чем заболевание, вызванное сибирским и дальневосточным подтипами, уточняется на сайте центра. У 50% переболевших острой формой КВЭ развивается постэнцефалитный синдром, снижающий качество жизни, говорится там же. Он проявляется в нарушении сна и аппетита, повышенной утомляемости, психическом истощении. Вакцинацию от КВЭ проводят как перед началом сезона, когда на улице появляются клещи, так и в экстренном порядке после укуса.