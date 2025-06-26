Клещевой энцефалит расширил географию

В 2020 г. средняя стоимость одной дозы препарата составляла 410 руб. К 2022 г. она упала примерно на 7% – до 382 руб., а затем росла в среднем на 4,2% ежегодно. В 2023 г. она составила 401 руб., а в 2024 г. – 416 руб. Помимо прошлых лет, «Тендерскоп» подсчитал среднюю стоимость за пять месяцев 2025 г. Она составила 435 руб. В среднем каждый год регионы закупали около 3,4 млн вакцин, подсчитали «Ведомости» на основе имеющейся статистики.