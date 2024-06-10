Россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита

Что такое клещевой энцефалит

Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, для которого характерно поражение центральной нервной системы. Вирус передается человеку при присасывании зараженного клеща. Кроме того, заразиться можно, употребляя непастеризованное молоко и продукты из молока коз, овец, коров, так как в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке этих животных, отмечают в Роспотребнадзоре.



Течение заболевания может быть как бессимптомным, так и тяжелым, с поражением нервной системы и гибелью нейронов, что может привести к смерти. После перенесенной тяжелой инфекции нейроны не восстанавливаются и части нервной системы не могут выполнять свою функцию, поэтому высок уровень инвалидизации: остаются параличи конечностей и мышц туловища, эпилепсия, синдром хронической усталости и т. п.