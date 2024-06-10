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Россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита

Из-за укусов клещей в 2024 году в больницы обратились более 174 000 граждан
Анна Киселева
Unsplash

За январь – апрель в России было использовано на 11% больше вакцин от клещевого энцефалита по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – более 3,5 млн доз, следует из данных системы маркировки товаров «Честный знак» (есть у «Ведомостей»).

Лидерами по потреблению вакцины на 10 000 человек в этот период стали Новосибирская область (1191 доза), Вологодская область и Республика Тува – (по 1173 дозы), Кемеровская область (1143 дозы), по данным «Честного знака».

Высокий уровень вакцинации за четыре месяца года также зафиксирован в Пермском крае (1099 доз), Республике Алтай (1043 дозы), Республике Хакасии (1009 доз) и Алтайском крае (892 дозы).

Как пояснил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, увеличение количества используемых вакцин связано с тем, что россияне стали чаще путешествовать в эндемичные по клещевому энцефалиту регионы.

Что такое клещевой энцефалит

Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, для которого характерно поражение центральной нервной системы. Вирус передается человеку при присасывании зараженного клеща. Кроме того, заразиться можно, употребляя непастеризованное молоко и продукты из молока коз, овец, коров, так как в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке этих животных, отмечают в Роспотребнадзоре.

Течение заболевания может быть как бессимптомным, так и тяжелым, с поражением нервной системы и гибелью нейронов, что может привести к смерти. После перенесенной тяжелой инфекции нейроны не восстанавливаются и части нервной системы не могут выполнять свою функцию, поэтому высок уровень инвалидизации: остаются параличи конечностей и мышц туловища, эпилепсия, синдром хронической усталости и т. п.

«В среднем клещи не стали более активны. Период их максимальной активности ежегодно колеблется в связи с изменениями погоды на данной территории», – сообщил представитель службы. По его словам, всего планируется вакцинировать от клещевого вирусного энцефалита более 4 млн человек. 

Из-за укусов клещей, по данным Роспотребнадзора на 4 июня, в российские больницы обратились более 174 000 граждан. Наибольшее количество – из Кемеровской, Свердловской, Кировской, Иркутской, Тюменской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края.

По данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в России зарегистрировано два производителя вакцин против клещевого энцефалита. Это НПО «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио», и Центр им. Чумакова.

Объем продаж вакцин от клещевого энцефалита по итогам 2023 г. составил 5,76 млн доз, что на 7,3% больше аналогичного периода предыдущего года, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. В 2023 г. в России было зафиксировано 1,2 млн случаев клещевого энцефалита, сообщал Роспотребнадзор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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