Россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита

Россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалитаИз-за укусов клещей в 2024 году в больницы обратились более 174 000 граждан
За январь – апрель в России было использовано на 11% больше вакцин от клещевого энцефалита по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – более 3,5 млн доз, следует из данных системы маркировки товаров «Честный знак» (есть у «Ведомостей»).
Лидерами по потреблению вакцины на 10 000 человек в этот период стали Новосибирская область (1191 доза), Вологодская область и Республика Тува – (по 1173 дозы), Кемеровская область (1143 дозы), по данным «Честного знака».
Высокий уровень вакцинации за четыре месяца года также зафиксирован в Пермском крае (1099 доз), Республике Алтай (1043 дозы), Республике Хакасии (1009 доз) и Алтайском крае (892 дозы).
Как пояснил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, увеличение количества используемых вакцин связано с тем, что россияне стали чаще путешествовать в эндемичные по клещевому энцефалиту регионы.
Что такое клещевой энцефалит
Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, для которого характерно поражение центральной нервной системы. Вирус передается человеку при присасывании зараженного клеща. Кроме того, заразиться можно, употребляя непастеризованное молоко и продукты из молока коз, овец, коров, так как в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке этих животных, отмечают в Роспотребнадзоре.
Течение заболевания может быть как бессимптомным, так и тяжелым, с поражением нервной системы и гибелью нейронов, что может привести к смерти. После перенесенной тяжелой инфекции нейроны не восстанавливаются и части нервной системы не могут выполнять свою функцию, поэтому высок уровень инвалидизации: остаются параличи конечностей и мышц туловища, эпилепсия, синдром хронической усталости и т. п.
«В среднем клещи не стали более активны. Период их максимальной активности ежегодно колеблется в связи с изменениями погоды на данной территории», – сообщил представитель службы. По его словам, всего планируется вакцинировать от клещевого вирусного энцефалита более 4 млн человек.
Из-за укусов клещей, по данным Роспотребнадзора на 4 июня, в российские больницы обратились более 174 000 граждан. Наибольшее количество – из Кемеровской, Свердловской, Кировской, Иркутской, Тюменской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края.
По данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в России зарегистрировано два производителя вакцин против клещевого энцефалита. Это НПО «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио», и Центр им. Чумакова.
Объем продаж вакцин от клещевого энцефалита по итогам 2023 г. составил 5,76 млн доз, что на 7,3% больше аналогичного периода предыдущего года, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. В 2023 г. в России было зафиксировано 1,2 млн случаев клещевого энцефалита, сообщал Роспотребнадзор.