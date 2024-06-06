Мурашко заявил о готовности системы здравоохранения к птичьему гриппу
«У нас выстроена система диагностики и оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе гриппом. Готовность к этому есть», – подчеркнул он.
6 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении в Мексике первого в мире случая заражения человека птичьим гриппом A(H5N2). Заболевшим оказался 59-летний мужчина. 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля его госпитализировали, в тот же день мужчина скончался. Отмечалось, что он не контактировал с домашней птицей или другими животными.
Расследование по определению источника заражения вирусом продолжается. В ВОЗ заявили, что недавно грипп A(H5N2) был обнаружен у домашней птицы в Мексике.
Вирусы гриппа животных могут передаваться людям. Заражение человека обычно происходит при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной средой. Птичий грипп может поражать верхние дыхательные пути и даже привести к смерти. Вирус также вызывает конъюнктивит, желудочно-кишечные симптомы, энцефалит и энцефалопатию.