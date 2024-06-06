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Мурашко заявил о готовности системы здравоохранения к птичьему гриппу

Ведомости

Российская система здравоохранения готова к реагированию на возможные случаи заражения птичьим гриппом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФа, передает ТАСС.

«У нас выстроена система диагностики и оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе гриппом. Готовность к этому есть», – подчеркнул он.

6 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении в Мексике первого в мире случая заражения человека птичьим гриппом A(H5N2). Заболевшим оказался 59-летний мужчина. 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля его госпитализировали, в тот же день мужчина скончался. Отмечалось, что он не контактировал с домашней птицей или другими животными.

Расследование по определению источника заражения вирусом продолжается. В ВОЗ заявили, что недавно грипп A(H5N2) был обнаружен у домашней птицы в Мексике.

Вирусы гриппа животных могут передаваться людям. Заражение человека обычно происходит при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной средой. Птичий грипп может поражать верхние дыхательные пути и даже привести к смерти. Вирус также вызывает конъюнктивит, желудочно-кишечные симптомы, энцефалит и энцефалопатию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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