ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2)
В Мексике зафиксирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N2). Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Заболевшим оказался 59-летний мужчина. 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. Спустя неделю его госпитализировали, мужчина скончался 24 апреля.
Утверждается, что он не контактировал с домашней птицей или другими животными. Но в марте 2024 г. вспышка птичьего гриппа A(H5N2) была обнаружена на домашней птицеферме в штате Мичоакан, граничащем со штатом Мехико, где проживал умерший пациент.
Результаты лабораторных исследований показали, что мужчина заразился птичьим гриппом A(H5N2). Новых случаев заражения не зарегистрировано, отметили в ВОЗ, хотя птичий грипп подозревали у 29 человек, контактировавших с больным. Образцы, взятые у них, показали отрицательный результат.
Расследование по определению источника заражения вирусом продолжается. В ВОЗ заявили, что недавно грипп A(H5N2) был обнаружен у домашней птицы в Мексике.
В организации отметили, что вирусы гриппа животных обычно наблюдаются среди зверей, но могут также передаваться людям. Заражение человека обычно происходит при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной средой. Птичий грипп может поражать верхние дыхательные пути и даже привести к смерти. Вирус также вызывает конъюнктивит, желудочно-кишечные симптомы, энцефалит и энцефалопатию.