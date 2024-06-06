ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2)

В организации отметили, что вирусы гриппа животных обычно наблюдаются среди зверей, но могут также передаваться людям. Заражение человека обычно происходит при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной средой. Птичий грипп может поражать верхние дыхательные пути и даже привести к смерти. Вирус также вызывает конъюнктивит, желудочно-кишечные симптомы, энцефалит и энцефалопатию.