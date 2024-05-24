ВОЗ: COVID-19 свел на нет усилия по увеличению продолжительности жизни в мире
Пандемия COVID-19 за два года свела на нет десятилетний мировой прогресс в повышении ожидаемой продолжительности жизни. Коронавирус привел к гибели 4,1 млн и 8,8 млн человек в 2020 и 2021 гг. соответственно. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
COVID-19 стал одной из основных причин смерти, заняв третье место среди причин смертности в мире в 2020 г. и второе – в 2021 г. За этот период от коронавируса умерли почти 13 млн человек. Согласно последним оценкам, за исключением Африканского и Западно-Тихоокеанского регионов, COVID-19 вошел в пятерку основных причин смерти, в частности став главной причиной смерти в Северной и Южной Америке в оба года.
В период с 2019 по 2021 г. ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась на 1,8 года и составила 71,4 года (вернувшись к уровню 2012 г.). Аналогичным образом глобальная продолжительность здоровой жизни снизилась на 1,5 года до 61,9 года в 2021 г. (вернувшись к уровню 2012 г.).
Последствия пандемии неравномерно ощущаются в разных странах мира. Больше всего пострадали Северная и Южная Америки и Юго-Восточная Азия, где продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а продолжительность здоровой жизни – на 2,5 года в период с 2019 по 2021 г. В отличие от них, Западно-Тихоокеанский регион в первые два года пандемии пострадал минимально, потеряв менее 0,1 года в ожидаемой продолжительности жизни и 0,2 года в ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
Минздрав РФ 21 июля 2023 г. предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив решение стабилизацией эпидемической ситуации и формированием высокого уровня коллективного иммунитета. Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.