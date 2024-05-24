ВОЗ: COVID-19 свел на нет усилия по увеличению продолжительности жизни в мире

Последствия пандемии неравномерно ощущаются в разных странах мира. Больше всего пострадали Северная и Южная Америки и Юго-Восточная Азия, где продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а продолжительность здоровой жизни – на 2,5 года в период с 2019 по 2021 г. В отличие от них, Западно-Тихоокеанский регион в первые два года пандемии пострадал минимально, потеряв менее 0,1 года в ожидаемой продолжительности жизни и 0,2 года в ожидаемой продолжительности здоровой жизни.