Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ВОЗ: COVID-19 свел на нет усилия по увеличению продолжительности жизни в мире

Ведомости

Пандемия COVID-19 за два года свела на нет десятилетний мировой прогресс в повышении ожидаемой продолжительности жизни. Коронавирус привел к гибели 4,1 млн и 8,8 млн человек в 2020 и 2021 гг. соответственно. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

COVID-19 стал одной из основных причин смерти, заняв третье место среди причин смертности в мире в 2020 г. и второе – в 2021 г. За этот период от коронавируса умерли почти 13 млн человек. Согласно последним оценкам, за исключением Африканского и Западно-Тихоокеанского регионов, COVID-19 вошел в пятерку основных причин смерти, в частности став главной причиной смерти в Северной и Южной Америке в оба года.

В период с 2019 по 2021 г. ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась на 1,8 года и составила 71,4 года (вернувшись к уровню 2012 г.). Аналогичным образом глобальная продолжительность здоровой жизни снизилась на 1,5 года до 61,9 года в 2021 г. (вернувшись к уровню 2012 г.).

Последствия пандемии неравномерно ощущаются в разных странах мира. Больше всего пострадали Северная и Южная Америки и Юго-Восточная Азия, где продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а продолжительность здоровой жизни – на 2,5 года в период с 2019 по 2021 г. В отличие от них, Западно-Тихоокеанский регион в первые два года пандемии пострадал минимально, потеряв менее 0,1 года в ожидаемой продолжительности жизни и 0,2 года в ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Минздрав РФ 21 июля 2023 г. предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив решение стабилизацией эпидемической ситуации и формированием высокого уровня коллективного иммунитета. Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных