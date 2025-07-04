Что известно о нападении на полицейского в Нальчике

Что известно о нападении на полицейского в НальчикеПострадавшего сотрудника ДПС госпитализировали с ножевыми ранениями
В Нальчике двое неизвестных, вооруженных ножами, напали на сотрудника ДПС. В результате полицейского госпитализировали, один из нападавших был ликвидирован, второй задержан. Факт произошедшего «Ведомостям» подтвердили в региональном управлении МВД.
Ориентировочно в 18:00 мск на пересечении улиц Ногмова и Ленина было совершено нападение на сотрудников ГИБДД МВД, сообщили в Telegram-канале следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Кабардино-Балкарской республике.
По одной из версий, сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов, сообщает Telegram-канал Mash. Вышедший из него мужчина внезапно напал на него с ножом. Проезжавший мимо полицейский патруль открыл огонь в сторону нападавшего и ликвидировал его. «РИА Новости» писали, что второй предполагаемый участник преступления убежал. Но, по данным ТАСС, его оперативно нашли и задержали.
Пострадавший полицейский получил первую медицинскую помощь и был госпитализирован. На месте нападения работают следователи и криминалисты. Они допрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Крайняя мера наказания по статье – пожизненное лишение свободы.
В подготовке статьи участвовал Георгий Недогибченко