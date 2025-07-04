Что известно о нападении на полицейского в Нальчике

По одной из версий, сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов, сообщает Telegram-канал Mash. Вышедший из него мужчина внезапно напал на него с ножом. Проезжавший мимо полицейский патруль открыл огонь в сторону нападавшего и ликвидировал его. «РИА Новости» писали, что второй предполагаемый участник преступления убежал. Но, по данным ТАСС, его оперативно нашли и задержали.