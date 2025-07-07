Численность студентов частных вузов выросла до 194 000 человек

Численность студентов частных вузов выросла до 194 000 человекВырос и средний балл ЕГЭ у поступающих туда абитуриентов
Количество студентов, обучающихся в 347 частных вузах России, выросло до 194 000 человек к 2024 г. Об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС (есть у «Ведомостей»). Число студентов в частных учебных заведениях стабильно росло с 2020 г.: на тот момент их насчитывалось 110 300 человек, в 2021 г. – 118 800, в 2022 г. – около 132 000 и в 2023 г. – почти 180 000.
В исследовании отмечается, что такой рост обусловлен увеличением приема в негосударственные вузы на территории Центрального федерального округа (ЦФО). За семь лет число студентов в данном макрорегионе выросло в 2,5 раза – с примерно 55 000 человек до почти 140 000, нарастив тем самым долю частного сектора в высшем образовании с 15,7 до 29%.
Размещение частных вузов по территории страны весьма неравномерно и имеет определенную специфику, говорится в исследовании. Более 40% негосударственных вузов сконцентрировано в ЦФО, 17% приходится на Поволжье. В Северо-Западном и Южном макрорегионах дислоцировано примерно по 10% негосударственных вузов, в Северо-Кавказском – около 8%. В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке суммарно расположено менее 13% из них.
Эксперты также проанализировали данные о среднем балле ЕГЭ у поступивших на бакалавриат в 2021–2024 гг. в частные вузы. В среднем по стране этот показатель для бюджетной очной формы обучения в частных вузах вырос с 70,5 до 72,2 балла. Такое повышение в частных вузах, как указано в исследовании, в основном обеспечили учебные заведения в Центральном и Приволжском федеральных округах. В других регионах, например в Сибири и на Северо-Западе, наоборот, произошло снижение – более чем на 6 баллов.
Наибольший рост среднего балла показали абитуриенты, зачисленные на инженерные и аграрные направления: с 64,1 балла в 2021 г. до 71,5 в 2024 г. При этом количество поступивших по этим направлениям не сократилось. Небольшой рост наблюдался и по программам подготовки специалистов для социальной сферы – медицины, образования и искусства: с 67,4 до 69 баллов.
Единственным частным вузом России, который вошел в локальный рейтинг лучших высших учебных заведений страны от RAEX, стал Российский новый университет (РосНОУ). По словам проректора вуза Григория Шабанова, в РосНОУ в 2024 г. обучалось 10 223 студента. «Люди понимают, что в частных вузах и колледжах можно получить по-настоящему добротное и качественное образование, позволяющее стать вполне конкурентоспособным специалистом», – отметил он.
В целом по России основным источником средств для частных вузов являются платежи от населения, отметила старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Блинова. Они составляют примерно 55% от всех источников дохода, а следом идут поступления от организаций – около 28%, бюджетные средства – 16% и остальное от прочих источников.
Портрет среднего частного вуза России
Частные вузы в России достаточно разнородны, отмечает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Среди них есть учебные заведения с многолетней историей, работающие с 1990-х гг., которые прошли все этапы лицензирования, аттестации педагогических кадров и с самого начала стремились соблюдать установленные требования, развивая программы, востребованные у абитуриентов. По ее словам, наибольшей популярностью традиционно пользуются направления в области экономики, сервиса, менеджмента, юриспруденции.
«Наиболее заметные и интересные частные вузы сконцентрированы в университетских центрах, где есть как квалифицированный преподавательский состав, так и стабильный спрос со стороны абитуриентов. В регионах ситуация иная – в условиях жесткой конкуренции многие вузы прекратили работу», – пояснила Абанкина.
Эксперт считает, что говорить о заметном и устойчивом росте качества абитуриентов в частных вузах пока преждевременно. Многие выпускники 11-х классов выбирают колледжи из-за более коротких и практико-ориентированных программ, которые позволяют быстрее выйти на рынок труда, добавила Абанкина.