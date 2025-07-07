Численность студентов частных вузов выросла до 194 000 человек

Эксперты также проанализировали данные о среднем балле ЕГЭ у поступивших на бакалавриат в 2021–2024 гг. в частные вузы. В среднем по стране этот показатель для бюджетной очной формы обучения в частных вузах вырос с 70,5 до 72,2 балла. Такое повышение в частных вузах, как указано в исследовании, в основном обеспечили учебные заведения в Центральном и Приволжском федеральных округах. В других регионах, например в Сибири и на Северо-Западе, наоборот, произошло снижение – более чем на 6 баллов.