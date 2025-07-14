Минюст разработал проект закона об «адвокатской монополии»Обязательность статуса адвоката может привести к удорожанию услуг юристов, полагают эксперты
В России готовится масштабная реформа судебного представительства. В случае принятия поправок, разработанных Минюстом, интересы граждан и компаний в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс подготовило ведомство.
Суть изменений, предлагаемых Минюстом, в следующем. Участвовать в судебных заседаниях в качестве представителя смогут только лица, обладающие статусом адвоката после сдачи соответствующего экзамена. Исключение предлагается сделать для штатных сотрудников компаний, если организация является стороной дела, а также для близких родственников граждан, но только в судах первой инстанции. В остальных случаях участие представителя без статуса адвоката будет возможно только с разрешения суда – при наличии исключительных обстоятельств. К таким отнесут невозможность найти адвоката в конкретной местности.
Сужение круга возможных представителей в суде снизит конкуренцию и лишит граждан возможности выбора, говорит юрист Иван Брикульский: «Останется ограниченное число допущенных к работе специалистов. Это может не улучшить качество, а лишь повысить цены». «Если [власти] недовольны качеством услуг – стоит смотреть не на юристов, а на систему юридического образования. Именно она в последние годы не справлялась с задачей подготовки», – добавляет он.
Адвокатская монополия не имеет объективного обоснования, считает юрист Екатерина Гуленкова. По ее мнению, реальной целью является контроль над юридическим сообществом и устранение «неудобных» специалистов. Гуленкова полагает, что предложенная Минюстом реформа девальвирует опыт работающих юристов, вынося на первый план формальный статус адвокатов. Она также предупреждает о риске роста цен: предложение на рынке сократится, а издержки адвокатов (вступительные взносы в адвокатские палаты и проч.) сделают их услуги дороже.
Сейчас законодательство допускает широкий круг представителей в суде: юристов по доверенности, сотрудников организаций, родственников или друзей сторон.
Что еще содержит законопроект
Требование об обязательном наличии адвокатского удостоверения действует только в уголовных делах – при осуществлении защиты. В арбитражном и гражданском процессе представлять интересы может практически любой дееспособный гражданин с надлежаще оформленной доверенностью.
Инициатива Минюста предполагает введение переходного периода до 1 января 2027 г. До этой даты допускается участие адвокатов при рассмотрении дел в судах первой инстанции. Юристы смогут в упрощенном порядке получить статус адвоката, а также для них будет продлен срок принесения присяги после сдачи экзамена. Но уже после вступления поправок в силу суды смогут отказывать таким лицам в участии, если сочтут, что интересы доверителя будут нарушены.
Также предлагается ввести уточнение и для уголовного судопроизводства: потерпевших смогут представлять в процессе преимущественно адвокаты за исключением случаев, когда суд допустит к участию иное лицо с юридическим образованием и соответствующим опытом. Минюст на своем сайте указывает, что цель инициативы – повышение качества юридической помощи, а также защита участников процесса от недобросовестных и подотчетных представителей. Адвокатская деятельность сопряжена с профессиональными стандартами, дисциплинарной ответственностью и контролем со стороны адвокатских палат, отмечается в пояснительной записке.
Законопроект в целом призван повысить качество защиты в судах, чтобы предотвратить вмешательство мошенников, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. «Об этой монополии говорится с начала моей работы, более 10 лет, – заявил он. – Я, как член адвокатского сообщества, конечно, рад такой монополии, но вместе с этим понимаю, что монополизация не может привести к однозначно положительным результатам». При этом управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай считает, что значительного роста цен не будет: рынок диктуется платежеспособным спросом, который сейчас остается крайне ограниченным.