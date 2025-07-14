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Минюст разработал проект закона об «адвокатской монополии»

Обязательность статуса адвоката может привести к удорожанию услуг юристов, полагают эксперты
Георгий Недогибченко

В России готовится масштабная реформа судебного представительства. В случае принятия поправок, разработанных Минюстом, интересы граждан и компаний в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс подготовило ведомство.

Суть изменений, предлагаемых Минюстом, в следующем. Участвовать в судебных заседаниях в качестве представителя смогут только лица, обладающие статусом адвоката после сдачи соответствующего экзамена. Исключение предлагается сделать для штатных сотрудников компаний, если организация является стороной дела, а также для близких родственников граждан, но только в судах первой инстанции. В остальных случаях участие представителя без статуса адвоката будет возможно только с разрешения суда – при наличии исключительных обстоятельств. К таким отнесут невозможность найти адвоката в конкретной местности.

Сужение круга возможных представителей в суде снизит конкуренцию и лишит граждан возможности выбора, говорит юрист Иван Брикульский: «Останется ограниченное число допущенных к работе специалистов. Это может не улучшить качество, а лишь повысить цены». «Если [власти] недовольны качеством услуг – стоит смотреть не на юристов, а на систему юридического образования. Именно она в последние годы не справлялась с задачей подготовки», – добавляет он.

Адвокатская монополия не имеет объективного обоснования, считает юрист Екатерина Гуленкова. По ее мнению, реальной целью является контроль над юридическим сообществом и устранение «неудобных» специалистов. Гуленкова полагает, что предложенная Минюстом реформа девальвирует опыт работающих юристов, вынося на первый план формальный статус адвокатов. Она также предупреждает о риске роста цен: предложение на рынке сократится, а издержки адвокатов (вступительные взносы в адвокатские палаты и проч.) сделают их услуги дороже.

Сейчас законодательство допускает широкий круг представителей в суде: юристов по доверенности, сотрудников организаций, родственников или друзей сторон.

Что еще содержит законопроект

Среди положительных аспектов законопроекта – закрепление института ассоциированного партнерства и возможности заключения договоров со стажерами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. По его мнению, это легализует уже существующую практику, при которой не все партнеры в бюро равны, и нормализует различия между полноправными и ассоциированными участниками. Такой подход, полагает он, может стать своего рода пряником для рынка. Главная тревога, по его мнению, связана с риском внешнего вмешательства. Поправки дают Федеральной палате адвокатов право отменять решения регионов, а Минюсту – обжаловать такие решения в суде. Это угрожает независимости профессии – адвокатура может превратиться в формальную декорацию, отмечает он. 

Требование об обязательном наличии адвокатского удостоверения действует только в уголовных делах – при осуществлении защиты. В арбитражном и гражданском процессе представлять интересы может практически любой дееспособный гражданин с надлежаще оформленной доверенностью.

Инициатива Минюста предполагает введение переходного периода до 1 января 2027 г. До этой даты допускается участие адвокатов при рассмотрении дел в судах первой инстанции. Юристы смогут в упрощенном порядке получить статус адвоката, а также для них будет продлен срок принесения присяги после сдачи экзамена. Но уже после вступления поправок в силу суды смогут отказывать таким лицам в участии, если сочтут, что интересы доверителя будут нарушены. 

Также предлагается ввести уточнение и для уголовного судопроизводства: потерпевших смогут представлять в процессе преимущественно адвокаты за исключением случаев, когда суд допустит к участию иное лицо с юридическим образованием и соответствующим опытом. Минюст на своем сайте указывает, что цель инициативы – повышение качества юридической помощи, а также защита участников процесса от недобросовестных и подотчетных представителей. Адвокатская деятельность сопряжена с профессиональными стандартами, дисциплинарной ответственностью и контролем со стороны адвокатских палат, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект в целом призван повысить качество защиты в судах, чтобы предотвратить вмешательство мошенников, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. «Об этой монополии говорится с начала моей работы, более 10 лет, – заявил он. – Я, как член адвокатского сообщества, конечно, рад такой монополии, но вместе с этим понимаю, что монополизация не может привести к однозначно положительным результатам». При этом управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай считает, что значительного роста цен не будет: рынок диктуется платежеспособным спросом, который сейчас остается крайне ограниченным.

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