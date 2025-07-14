Минюст разработал проект закона об «адвокатской монополии»

Что еще содержит законопроект

Среди положительных аспектов законопроекта – закрепление института ассоциированного партнерства и возможности заключения договоров со стажерами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. По его мнению, это легализует уже существующую практику, при которой не все партнеры в бюро равны, и нормализует различия между полноправными и ассоциированными участниками. Такой подход, полагает он, может стать своего рода пряником для рынка. Главная тревога, по его мнению, связана с риском внешнего вмешательства. Поправки дают Федеральной палате адвокатов право отменять решения регионов, а Минюсту – обжаловать такие решения в суде. Это угрожает независимости профессии – адвокатура может превратиться в формальную декорацию, отмечает он.