Первая и последняя: советская Олимпиада-80 в цифрах и графиках

По данным советских властей, проведение Олимпийских игр в итоге обошлось примерно в $2 млрд, по независимым оценкам – в полтора раза дороже. Перед организаторами не стояла задача заработать на Играх, но было необходимо обеспечить покрытие расходов, отмечал зампредседателя оргкомитета Владимир Коваль. По его оценке, им «это почти удалось». Траты на проведение предыдущей Олимпиады в Монреале в 1976 г. превысили изначальный бюджет примерно в пять раз, в результате чего организаторы получили $1,2 млрд чистого убытка.