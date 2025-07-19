Первая и последняя: советская Олимпиада-80 в цифрах и графиках

Первая и последняя: советская Олимпиада-80 в цифрах и графиках45 лет назад в Москве начались летние Игры
19 июля 1980 г. на Большой спортивной арене стадиона имени Владимира Ленина в Москве (сейчас – «Лужники») состоялась церемония открытия XXII Олимпийских игр. Мероприятие, которое бойкотировали десятки стран, стало триумфом для советских спортсменов, установивших десятки мировых и олимпийских рекордов. О том, как проходили Игры, – в инфографике «Ведомостей».
За всю историю проведения Олимпиад начиная с 1896 г. Игры в Москве стали первыми и единственными на территории Восточной Европы. Решение о проведении главных спортивных соревнований планеты в столице СССР Международный олимпийский комитет (МОК) принял в 1974 г.
Всего в Играх-80 приняли участие 80 стран – самый низкий показатель с 1956 г. Произошло это из-за масштабного бойкота, который объявил американский президент Джимми Картер после введения советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. Вашингтон оказывал широкое давление на другие государства, из-за чего Олимпиаду в Москве пропустили 65 стран.
Некоторые государства, формально присоединившиеся к бойкоту, разрешили своим спортсменам участвовать в соревнованиях по своему усмотрению. Среди них оказались Великобритания и Австралия. Всего атлеты из 14 стран вышли на церемонию открытия и выступали под флагом МОК.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2020 г. назвал ошибкой бойкот рядом стран Игр-80. «Это противоречит олимпийскому духу, это противоречит всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте», – сказал он тогда.
По данным советских властей, проведение Олимпийских игр в итоге обошлось примерно в $2 млрд, по независимым оценкам – в полтора раза дороже. Перед организаторами не стояла задача заработать на Играх, но было необходимо обеспечить покрытие расходов, отмечал зампредседателя оргкомитета Владимир Коваль. По его оценке, им «это почти удалось». Траты на проведение предыдущей Олимпиады в Монреале в 1976 г. превысили изначальный бюджет примерно в пять раз, в результате чего организаторы получили $1,2 млрд чистого убытка.
При подготовке к Играм в Москве было построено 78 новых объектов, среди них – микрорайон Олимпийская деревня, гостиничный комплекс «Измайлово», гостиница «Космос», спорткомплекс «Олимпийский» на Проспекте мира, дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина, здание «РИА Новости» на Зубовском бульваре и др.
Телевизионная аудитория Игр-80 составила 5 млн человек – на 43% больше, чем на предыдущих соревнованиях в Монреале.
Игры проходили не только в Москве. Так, в Таллине стартовали парусные регаты, а в Киеве, Ленинграде и Минске – предварительные игры турнира по футболу.
На Играх в Москве дебютировали пять новых дисциплин: ходьба на 50 км, одна дополнительная весовая категория в тяжелой атлетике, две новых весовых категории в дзюдо, турнир женских сборных в хоккее на траве и регата яхт класса «Звездный» в парусном спорте. Всего было разыграно 203 комплекта наград: 150 в личных дисциплинах и 53 – в командных.
Всего в Олимпиаде-80 приняли участие 5179 спортсменов. В Играх в Монреале (1976 г.) за награды боролись 6084 атлетов, а в Лос-Анджелесе (1984 г.) – 6829. Для сравнения – в последних летних Играх в Париже (2024 г.) участвовали 10 714 спортсменов. На соревнованиях в Москве работали 1245 судей из 78 государств.
Согласно официальным данным МОК (включают сведения о 631 медали), советская сборная стала лидером медального зачета, выиграв треть (195) всех наград: 80 золотых медалей, 69 серебряных и 46 бронзовых. Сборная ГДР заняла вторую строчку с 126 медалями (из них 47 – золотые), а Болгарии – третью с 41 медалью (восемь – золотые).
В общей сложности спортсмены из стран социалистического лагеря выиграли 503 медали. Всего на пьедестал почета поднимались атлеты из 36 государств.
Результат советской сборной стал лучшим за все время существования СССР. На играх в Монреале советские спортсмены выиграли 125 медалей, на играх в Сеуле в 1988 г. (СССР бойкотировал в 1984 г. Олимпиаду в Лос-Анджелесе в ответ на американский бойкот) – 132.