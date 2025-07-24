Красный Крест узнал о судьбе 14 200 пропавших с начала украинского конфликта

С февраля 2022 г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил 134 000 запросов от семей о судьбе пропавших без вести в результате боевых действий на Украине. Из них удалось найти информацию о судьбе пропавших пока только для 14 200 семей. От семей в Донецке и Луганске МККК получил только за первое полугодие 2025 г. 1073 запроса о розыске пропавших без вести. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель.