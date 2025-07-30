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Правительство отправило на доработку инициативу об усыновлении участниками СВО

Она противоречит Семейному кодексу, запрещающему посредничество при усыновлении
Анастасия Майер
Екатерина Дорофеева
Татьяна Мозолевская
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагалось упростить процедуру усыновления ребенка отчимом или мачехой, которые участвуют в спецоперации на Украине, рекомендовала его авторам существенно доработать инициативу. Об этом сообщили «Ведомостям» источники в Белом доме и близкий к правкомиссии.

Инициатива об изменении Семейного и Гражданского кодексов была внесена в Госдуму в апреле 2025 г. заксобранием Еврейской автономной области (ЕАО). Участвующим в спецоперации военнослужащим предлагается дать возможность усыновлять детей супругов без личного присутствия в суде – по доверенности, заверенной нотариусом или командиром части. В пояснительной записке отмечалось, что семьи таких военнослужащих обращаются с просьбой упростить процедуру: даже при наличии доверенности суд не рассматривает дело без усыновителя, а перенести заседание трудно из-за нестабильных графиков отпусков.

Первыми такую инициативу предложили активистки «Женского движения «Единой России» в декабре 2024 г. на форуме в Биробиджане. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщала тогда «Ведомостям», что процедуру усыновления предлагают провести удаленно, если мужчина понимает, что есть риск не вернуться. В этом случае ребенок жены от предыдущего брака, которого он растил и с которым он жил, не получит выплаты, если юридически участник спецоперации не является его усыновителем, добавила она.

В отзыве правительства на проект отмечается, что дела об усыновлении рассматриваются в суде в особом порядке с обязательным участием усыновителя, органов опеки и попечительства, а также прокурора. Присутствие усыновителя необходимо, чтобы суд мог всесторонне оценить обстоятельства дела, сказано в документе. В частности, суд должен выяснить личные и нравственные качества усыновителя – независимо от того, является ли он посторонним лицом, отчимом, мачехой или родственником ребенка. Если усыновитель не присутствует, это может ограничить возможности суда в оценке и других значимых факторов. Кроме того, законопроект противоречит ст. 126 Семейного кодекса, которая запрещает посредническую деятельность при усыновлении, указано в документе. «С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», – резюмировала правкомиссия.

Основанием для отправки законопроекта на доработку стал тот факт, что существует утвержденный пленумом Верховного суда и постановлением правительства перечень заболеваний, при которых лицо не может быть усыновителем, рассказала «Ведомостям» глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Среди них – травмы, ведущие к инвалидности I группы, психические расстройства и нарушения поведения. Это особенно актуально для участников боевых действий: их физическое и психологическое состояние может влиять на способность воспитывать ребенка, обеспечивать его безопасность и развитие.

Какие льготы получают дети участников cпецоперации

Детям мобилизованных участников спецоперации положено ежемесячное пособие. Его получают матери или опекуны. Размер такой выплаты в 2025 г. составляет 18 285 руб. в месяц. Для таких детей также действуют льготы при поступлении в вузы (квота вместе с участниками спецоперации – не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении). Кроме этого у них есть преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате. В случае гибели участника спецоперации его дети имеют право на единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию.

Останина указала на то, что суд при рассмотрении дела должен обладать сведениями о состоянии здоровья потенциального усыновителя, чтобы объективно оценить его возможности. Заявление, заверенное командиром части, и доверенность на усыновление не содержат информации о здоровье. На их основании судья не сможет сделать полноценный вывод без личного присутствия усыновителя или дополнительных документов. С этим соглашается и управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова: в законопроекте есть риск нарушения принципа защиты интересов ребенка, так как он может быть усыновлен человеком, которого суд не видел и не проверял. Это создает возможные угрозы: от неадекватного поведения до уклонения от родительских обязанностей, указала юрист.

На восприятие ребенком процедуры усыновления влияет и его возраст, продолжила Останина. «Ребенок, если ему три года, это одно. Ребенок, который в 10 лет уже определяет место жительства, это другое», – заключила депутат. Усыновленный ребенок в будущем также будет нести ответственность за содержание своего приемного родителя, напомнила она.

Зыкова считает, что законопроект можно доработать: например, ввести механизм отложенного производства, по которому суд может приостановить дело до возвращения усыновителя со спецоперации. Это позволит не отклонять иск, но и не нарушать требование о личном участии. В качестве второго варианта можно предложить дистанционное участие в заседании, добавила она.

«Ведомости» направили запросы в правительство с просьбой подтвердить отправку законопроекта на доработку, в заксобрание Еврейской автономной области за комментарием по вариантам доработки инициативы, а также уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

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