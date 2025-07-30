Правительство отправило на доработку инициативу об усыновлении участниками СВО

Останина указала на то, что суд при рассмотрении дела должен обладать сведениями о состоянии здоровья потенциального усыновителя, чтобы объективно оценить его возможности. Заявление, заверенное командиром части, и доверенность на усыновление не содержат информации о здоровье. На их основании судья не сможет сделать полноценный вывод без личного присутствия усыновителя или дополнительных документов. С этим соглашается и управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова: в законопроекте есть риск нарушения принципа защиты интересов ребенка, так как он может быть усыновлен человеком, которого суд не видел и не проверял. Это создает возможные угрозы: от неадекватного поведения до уклонения от родительских обязанностей, указала юрист.