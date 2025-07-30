Правительство отправило на доработку инициативу об усыновлении участниками СВО

Правительство отправило на доработку инициативу об усыновлении участниками СВООна противоречит Семейному кодексу, запрещающему посредничество при усыновлении
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагалось упростить процедуру усыновления ребенка отчимом или мачехой, которые участвуют в спецоперации на Украине, рекомендовала его авторам существенно доработать инициативу. Об этом сообщили «Ведомостям» источники в Белом доме и близкий к правкомиссии.
Инициатива об изменении Семейного и Гражданского кодексов была внесена в Госдуму в апреле 2025 г. заксобранием Еврейской автономной области (ЕАО). Участвующим в спецоперации военнослужащим предлагается дать возможность усыновлять детей супругов без личного присутствия в суде – по доверенности, заверенной нотариусом или командиром части. В пояснительной записке отмечалось, что семьи таких военнослужащих обращаются с просьбой упростить процедуру: даже при наличии доверенности суд не рассматривает дело без усыновителя, а перенести заседание трудно из-за нестабильных графиков отпусков.
Первыми такую инициативу предложили активистки «Женского движения «Единой России» в декабре 2024 г. на форуме в Биробиджане. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщала тогда «Ведомостям», что процедуру усыновления предлагают провести удаленно, если мужчина понимает, что есть риск не вернуться. В этом случае ребенок жены от предыдущего брака, которого он растил и с которым он жил, не получит выплаты, если юридически участник спецоперации не является его усыновителем, добавила она.
В отзыве правительства на проект отмечается, что дела об усыновлении рассматриваются в суде в особом порядке с обязательным участием усыновителя, органов опеки и попечительства, а также прокурора. Присутствие усыновителя необходимо, чтобы суд мог всесторонне оценить обстоятельства дела, сказано в документе. В частности, суд должен выяснить личные и нравственные качества усыновителя – независимо от того, является ли он посторонним лицом, отчимом, мачехой или родственником ребенка. Если усыновитель не присутствует, это может ограничить возможности суда в оценке и других значимых факторов. Кроме того, законопроект противоречит ст. 126 Семейного кодекса, которая запрещает посредническую деятельность при усыновлении, указано в документе. «С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», – резюмировала правкомиссия.
Основанием для отправки законопроекта на доработку стал тот факт, что существует утвержденный пленумом Верховного суда и постановлением правительства перечень заболеваний, при которых лицо не может быть усыновителем, рассказала «Ведомостям» глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Среди них – травмы, ведущие к инвалидности I группы, психические расстройства и нарушения поведения. Это особенно актуально для участников боевых действий: их физическое и психологическое состояние может влиять на способность воспитывать ребенка, обеспечивать его безопасность и развитие.
Какие льготы получают дети участников cпецоперации
Останина указала на то, что суд при рассмотрении дела должен обладать сведениями о состоянии здоровья потенциального усыновителя, чтобы объективно оценить его возможности. Заявление, заверенное командиром части, и доверенность на усыновление не содержат информации о здоровье. На их основании судья не сможет сделать полноценный вывод без личного присутствия усыновителя или дополнительных документов. С этим соглашается и управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова: в законопроекте есть риск нарушения принципа защиты интересов ребенка, так как он может быть усыновлен человеком, которого суд не видел и не проверял. Это создает возможные угрозы: от неадекватного поведения до уклонения от родительских обязанностей, указала юрист.
На восприятие ребенком процедуры усыновления влияет и его возраст, продолжила Останина. «Ребенок, если ему три года, это одно. Ребенок, который в 10 лет уже определяет место жительства, это другое», – заключила депутат. Усыновленный ребенок в будущем также будет нести ответственность за содержание своего приемного родителя, напомнила она.
Зыкова считает, что законопроект можно доработать: например, ввести механизм отложенного производства, по которому суд может приостановить дело до возвращения усыновителя со спецоперации. Это позволит не отклонять иск, но и не нарушать требование о личном участии. В качестве второго варианта можно предложить дистанционное участие в заседании, добавила она.
«Ведомости» направили запросы в правительство с просьбой подтвердить отправку законопроекта на доработку, в заксобрание Еврейской автономной области за комментарием по вариантам доработки инициативы, а также уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.