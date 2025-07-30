Росфинмониторинг не будет публиковать информацию о своих студентах-целевиках

Росфинмониторинг не является прямым элементом силовых органов власти, а открытие информации о студенте, который готовится специально для такой организации, может быть чревато: с ним могут начать заранее устанавливать контакты, возможен коммерческий подкуп, попытки получения от него чувствительной информации, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. При этом он отметил, что количество специалистов, которые готовятся для такого органа, не очень большое. «Не стоит раскрывать и то, какие именно компетенции в этой организации приветствуются. Это могут быть айтишники, аналитики, юристы и т. д. Поэтому, в принципе, это вполне разумная вещь и к ней нужно относиться соответствующим образом», – резюмировал Сафонов.