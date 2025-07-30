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Главная / Общество /

Росфинмониторинг не будет публиковать информацию о своих студентах-целевиках

Эксперты связывают такую инициативу с необходимостью скрывать информацию об обучающихся в интересах госбезопасности
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На поступающих на целевое обучение студентов, планирующих работать в Росфинмониторинге, перестанут публично размещать заявки об обучении на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Такую инициативу ведомства 29 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Сейчас, согласно статье 56 закона «Об образовании», установлена обязанность заказчика целевого обучения размещать на платформе «Работа в России» предложения о заключении договоров о целевом обучении. Такая информация является общедоступной.

Данное требование распространяется не на всех заказчиков целевого обучения, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Информация является закрытой, если прием на целевое обучение осуществляется в интересах безопасности государства, а также если заказчиками выступают такие органы, как Генпрокуратура, Следственный комитет, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности.

Теперь к списку этих ведомств добавится Росфинмониторинг. Как объясняют авторы проекта, включение в указанное изъятие Росфинмониторинга обусловлено спецификой его деятельности. Росфинмониторинг осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, экстремистской деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Потребности Росфинмониторинга

В июне 2025 г., следует из данных сайта «Работа в России», значится только одна заявка Росфинмониторинга на целевое обучение – от межрегионального управления службы по Северо-Кавказскому федеральному округу. В магистратуре по программе «Экономическая безопасность и финансовая разведка» в Ставропольском аграрном университете планируется обучить одного специалиста. К соискателям предъявляются требования, необходимые для допуска к гостайне, а в период прохождения практики по модулям «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии» студенту будет предоставлено индивидуальное сопровождение представителем управления.

Целевое обучение имеет важное значение для обеспечения отраслей народного хозяйства мотивированными кадрами, говорит заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. После обучения выпускник принимает на себя обязательство отработать на предприятии, в интересах которого он это обучение осуществлял. По его мнению, Росфинмониторинг – хорошее место работы для молодого специалиста. «Необходимы продвинутые цифровые навыки, знание экономики, вопросов безопасности систем и сетей в этих сферах. Поэтому спрос на поступление в такое место будет высокий. Введение специальных ограничений на широкое информирование потребности в таких кадрах для специальных служб выглядит вполне оправданным», – считает Коршунов.

Росфинмониторинг не является прямым элементом силовых органов власти, а открытие информации о студенте, который готовится специально для такой организации, может быть чревато: с ним могут начать заранее устанавливать контакты, возможен коммерческий подкуп, попытки получения от него чувствительной информации, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. При этом он отметил, что количество специалистов, которые готовятся для такого органа, не очень большое. «Не стоит раскрывать и то, какие именно компетенции в этой организации приветствуются. Это могут быть айтишники, аналитики, юристы и т. д. Поэтому, в принципе, это вполне разумная вещь и к ней нужно относиться соответствующим образом», – резюмировал Сафонов.

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