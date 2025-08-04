Ликвидированные НКО не смогли обжаловать закон об общественных объединениях

Обжаловать положения закона можно было только через КС, замечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Но суд отказал, заявив, что заявители действуют в интересах организаций, утративших статус юрлица, и не могут представлять их права в силу закона, в связи с чем оспаривание норм закона практически невозможно, уточнила эксперт. Возможен и политико-правовой путь – обсуждение с депутатами и корректировка норм о территориальной сфере, говорит эксперт. Ряду организаций, которые подали жалобы, во время работы, возможно, следовало бы выбрать иную организационно-правовую форму, если их цели и практика не соответствовали текущей форме общественной организации, напоминает Милославская.