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Главная / Общество /

Ликвидированные НКО не смогли обжаловать закон об общественных объединениях

Конституционный суд отказался рассматривать обращения по спорной норме, определяющей территорию работы организаций
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) отказался принять к рассмотрению жалобы представителей трех ликвидированных некоммерческих организаций (НКО). Московская Хельсинкская группа (МХГ), центр «Сова» (признан в России иноагентом), а также «Человек и закон» (также признана в России иноагентом) пытались оспорить ст. 14 и 44 закона «Об общественных объединениях» (о территориальной сфере деятельности и об основаниях для прекращения работы НКО).

Аналогичную жалобу ранее также подавал в КС представитель Сахаровского центра (признан в России иноагентом).

Все заявители ссылались на то, что закон ограничивает деятельность региональных и межрегиональных НКО, о которых идет речь, рамками субъектов Федерации, обозначенных в их уставах, либо местами официальной регистрации представительств. Основанием для ликвидации НКО стало участие организаций в мероприятиях за пределами этих территорий, включая онлайн-форматы и взаимодействие с органами власти других регионов.

Заявители утверждали, что практика применения этих норм нарушает право на свободу объединений и несоразмерно ограничивает гражданскую активность. В жалобах отмечалось, к примеру, что МХГ ликвидировали за участие в онлайн-дискуссиях и подписание обращения к губернатору Санкт-Петербурга, в то время как она могла делать это только в Москве, «Человек и закон» – за активность за пределами заявленных шести регионов, столичную «Сову» – за проведение мероприятий вне Москвы.

КС отказал в рассмотрении жалоб трех НКО, отметив, что заявители действовали от имени организаций, уже лишенных статуса юридического лица. Согласно позиции суда, оспаривать нормы закона может лишь гражданин, чьи личные конституционные права затронуты, а связь между заявителями и нарушением их прав не была продемонстрирована. Все НКО были лишены регистрации по инициативе Минюста, при этом жалобы подали граждане, ранее работавшие в этих организациях, в том числе на руководящих должностях: Светлана Астраханцева (МХГ), Ирина Протасова («Человек и закон») и иноагент Александр Верховский («Сова»).

Обжаловать положения закона можно было только через КС, замечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Но суд отказал, заявив, что заявители действуют в интересах организаций, утративших статус юрлица, и не могут представлять их права в силу закона, в связи с чем оспаривание норм закона практически невозможно, уточнила эксперт. Возможен и политико-правовой путь – обсуждение с депутатами и корректировка норм о территориальной сфере, говорит эксперт. Ряду организаций, которые подали жалобы, во время работы, возможно, следовало бы выбрать иную организационно-правовую форму, если их цели и практика не соответствовали текущей форме общественной организации, напоминает Милославская.

Иных действенных внутригосударственных механизмов защиты в подобных случаях не осталось, соглашается юрист Гарегин Митин. По его словам, КС – единственный орган, уполномоченный оценивать соответствие закона Конституции, и его отказ исключает возможность правового рассмотрения сути спора. Митин подчеркивает: формально аргументация суда правомерна, но на практике происходит уход от обсуждения правовой проблемы. По его мнению, возник правовой тупик: даже при очевидных нарушениях ни организации, ни их бывшие представители не могут добиваться защиты.

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