Ликвидированные НКО не смогли обжаловать закон об общественных объединениях

Ликвидированные НКО не смогли обжаловать закон об общественных объединенияхКонституционный суд отказался рассматривать обращения по спорной норме, определяющей территорию работы организаций
Конституционный суд (КС) отказался принять к рассмотрению жалобы представителей трех ликвидированных некоммерческих организаций (НКО). Московская Хельсинкская группа (МХГ), центр «Сова» (признан в России иноагентом), а также «Человек и закон» (также признана в России иноагентом) пытались оспорить ст. 14 и 44 закона «Об общественных объединениях» (о территориальной сфере деятельности и об основаниях для прекращения работы НКО).
Аналогичную жалобу ранее также подавал в КС представитель Сахаровского центра (признан в России иноагентом).
Все заявители ссылались на то, что закон ограничивает деятельность региональных и межрегиональных НКО, о которых идет речь, рамками субъектов Федерации, обозначенных в их уставах, либо местами официальной регистрации представительств. Основанием для ликвидации НКО стало участие организаций в мероприятиях за пределами этих территорий, включая онлайн-форматы и взаимодействие с органами власти других регионов.
Заявители утверждали, что практика применения этих норм нарушает право на свободу объединений и несоразмерно ограничивает гражданскую активность. В жалобах отмечалось, к примеру, что МХГ ликвидировали за участие в онлайн-дискуссиях и подписание обращения к губернатору Санкт-Петербурга, в то время как она могла делать это только в Москве, «Человек и закон» – за активность за пределами заявленных шести регионов, столичную «Сову» – за проведение мероприятий вне Москвы.
КС отказал в рассмотрении жалоб трех НКО, отметив, что заявители действовали от имени организаций, уже лишенных статуса юридического лица. Согласно позиции суда, оспаривать нормы закона может лишь гражданин, чьи личные конституционные права затронуты, а связь между заявителями и нарушением их прав не была продемонстрирована. Все НКО были лишены регистрации по инициативе Минюста, при этом жалобы подали граждане, ранее работавшие в этих организациях, в том числе на руководящих должностях: Светлана Астраханцева (МХГ), Ирина Протасова («Человек и закон») и иноагент Александр Верховский («Сова»).
Обжаловать положения закона можно было только через КС, замечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Но суд отказал, заявив, что заявители действуют в интересах организаций, утративших статус юрлица, и не могут представлять их права в силу закона, в связи с чем оспаривание норм закона практически невозможно, уточнила эксперт. Возможен и политико-правовой путь – обсуждение с депутатами и корректировка норм о территориальной сфере, говорит эксперт. Ряду организаций, которые подали жалобы, во время работы, возможно, следовало бы выбрать иную организационно-правовую форму, если их цели и практика не соответствовали текущей форме общественной организации, напоминает Милославская.
Иных действенных внутригосударственных механизмов защиты в подобных случаях не осталось, соглашается юрист Гарегин Митин. По его словам, КС – единственный орган, уполномоченный оценивать соответствие закона Конституции, и его отказ исключает возможность правового рассмотрения сути спора. Митин подчеркивает: формально аргументация суда правомерна, но на практике происходит уход от обсуждения правовой проблемы. По его мнению, возник правовой тупик: даже при очевидных нарушениях ни организации, ни их бывшие представители не могут добиваться защиты.