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Какую стратегию вузы выбирают для обучения участников спецоперации и их детей

Все больше квотников поступает в вузы из первой десятки престижного рейтинга RAEX
Виталий Крюков
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Ректоры ведущих российских вузов не сошлись в подходах к обучению студентов, которые поступили в университет по отдельной квоте для участников спецоперации на Украине и членов их семей. Способы обучения военнослужащих и их детей ректоры обсудили 6 августа на пресс-конференции по итогам приемной кампании 2025 г.

Например, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) создает отдельные образовательные группы для таких студентов по базовым дисциплинам, включая черчение, рассказал ректор вуза Андрей Рудской. По его словам, контингент таких студентов для инженерных вузов является «почетно проблемным», тем не менее СПбПУ старается «минимизировать» отчисления таких обучающихся.

Ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, в свою очередь, не считает нужным создавать «специальные условия» для поступивших по отдельной квоте. Он отметил, что все студенты испытывают одни и те же сложности в обучении, включая олимпиадников. Средний балл у поступающих по отдельной квоте «чуть ниже», чем в основном конкурсе, но является конкурентоспособным, добавил он.

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) готов отдельно заниматься с поступившими по квоте студентами, сказал ректор вуза Анатолий Торкунов. По его словам, некоторые из этих студентов «блестяще сдали сами экзамены», поэтому МГИМО должен применять к каждому из таких обучающихся индивидуальный подход.

Образование по квоте

Отдельная квота для поступления в российские вузы предназначена для участников спецоперации на Украине и членов их семей, следует из закона «Об образовании». Льгота также распространяется на граждан, которые удостоены звания Героя России или награждены тремя орденами Мужества. По этой же квоте поступить в медицинские вузы могут дети медработников, которые умерли от инфекции COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.

Для участников спецоперации и членов их семей выделено 10% от общего количества бюджетных мест в вузах, говорил в июне этого года замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. «Это отдельная квота, ее выделение не означает уменьшения общего количества бюджетных мест. Наоборот, она от него и считается. Всего у нас порядка 620 000 бюджетных мест в этом году будет выделено», – сказал он (цитата по ТАСС).

О том, что ведущие вузы зачислили в 2025 г. больше участников спецоперации и членов их семей в сравнении с предыдущим годом, говорит статистика опрошенных «Ведомостями» университетов из первой десятки рейтинга RAEX этого года.

В Высшую школу экономики по отдельной квоте зачислили 370 студентов (+37% к 2024 г.), рассказал сотрудник пресс-службы вуза. В РАНХиГС по квоте поступило 355 человек (+70%), сказал представитель академии. В МГТУ им. Н. Э. Баумана зачислили 295 человек (+54%), рассказал Гордин. В СПбПУ – 252 студента (+70%), добавил Рудской. Меньше всего квотников зачислил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. По словам сотрудника пресс-службы вуза, это 52 человека (+21%).

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобрнауки для уточнения общего числа поступивших в 2025 г. в российские вузы участников спецоперации на Украине и членов их семей. В 2024 г. этот показатель составил 14 900 человек, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Запросы также были направлены в МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, СПбГУ, МФТИ и Финансовый университет.

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