Какую стратегию вузы выбирают для обучения участников спецоперации и их детей

Отдельная квота для поступления в российские вузы предназначена для участников спецоперации на Украине и членов их семей, следует из закона «Об образовании». Льгота также распространяется на граждан, которые удостоены звания Героя России или награждены тремя орденами Мужества. По этой же квоте поступить в медицинские вузы могут дети медработников, которые умерли от инфекции COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.

Для участников спецоперации и членов их семей выделено 10% от общего количества бюджетных мест в вузах, говорил в июне этого года замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. «Это отдельная квота, ее выделение не означает уменьшения общего количества бюджетных мест. Наоборот, она от него и считается. Всего у нас порядка 620 000 бюджетных мест в этом году будет выделено», – сказал он (цитата по ТАСС).