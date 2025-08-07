Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Глеба Трифонова

Кроме того, сторона защиты просила суд приобщить к материалам дела сведения о проведении общих ставом с полицейскими, обвиняемыми по делу. По словам Михальчика, ни один из этих лиц, являющихся должностными сотрудниками внутренних дел, не подтвердил факт личного знакомства с Трифоновым и не смог его идентифицировать как своего собеседника. «Фактически они не сообщили следствию никаких сведений о причастности нашего подзащитного к совершению какого-либо преступления. При этом наш подзащитный также подтвердил, что не знаком с данными лицами и не принимал участия в каких-либо незаконных действиях», – отметил адвокат.