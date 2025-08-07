Газета
Главная / Общество /

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Глеба Трифонова

Его адвокат предлагал суду залог в размере 3 млн рублей
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест главреда издания Baza Глеба Трифонова. Таким образом, журналист останется под стражей до 20 сентября. 

Трифонова обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов за получение оперативных сведений для СМИ. 

В ходе заседания его адвокат Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: защита предложила залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий. «Я считаю, что этих мер более чем достаточно для того, чтобы он соблюдал все наложенные на него ограничения», – сказал защитник.

Кроме того, сторона защиты просила суд приобщить к материалам дела сведения о проведении общих ставом с полицейскими, обвиняемыми по делу. По словам Михальчика, ни один из этих лиц, являющихся должностными сотрудниками внутренних дел, не подтвердил факт личного знакомства с Трифоновым и не смог его идентифицировать как своего собеседника. «Фактически они не сообщили следствию никаких сведений о причастности нашего подзащитного к совершению какого-либо преступления. При этом наш подзащитный также подтвердил, что не знаком с данными лицами и не принимал участия в каких-либо незаконных действиях», – отметил адвокат.

Ликвидированные НКО не смогли обжаловать закон об общественных объединениях

Общество

Об уголовном деле в отношении журналиста стало известно 22 июля. Вместе с ним была задержана продюсер Baza Татьяна Лукьянова (сейчас в СИЗО). По версии следователей, Трифонов и Лукьянова передавали денежные средства должностным лицам за покупку информации. По словам Михальчика, его доверителю инкриминируются три эпизода дачи взятки, сумма которой не превысила 150 000 руб. Журналисты вину не признали.

В рамках расследования уголовного дела в Красноярском и Краснодарском краях, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции – Сергей Ковалева, Александр Аблаев и Александр Селиванов. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК). Полицейские арестованы. Один из них, по предварительным данным, дал признательные показания.

В публичную поддержку Трифонова выступили коллеги. В частности, еще в ходе избрания меры пресечения судом были осмотрены поручительные письма ряда благотворительных организаций и публичных деятелей, например Ксении Собчак. Поддержать Трифонова в суд приходил основатель News Media Арам Габрелянов.

