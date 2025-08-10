Умер режиссер Юрий Бутусов

Умер режиссер Юрий БутусовЕму было 63 года
Театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила актриса Варвара Шмыкова.
«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.», – написала она в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Бутусов родился 24 сентября 1961 г. в Гатчине. Окончив Кораблестроительный институт, он пробовал себя в разных профессиях, прежде чем в 1996 г. завершить обучение на режиссерском факультете СПбГАТИ. Его студенческие работы – «Женитьба» Гоголя и «Парадоксалист» по Достоевскому – сразу привлекли внимание, а дипломный спектакль «В ожидании Годо» принес ему первые награды, включая две «Золотые маски».
Бутусов работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. С 1996 г. Бутусов поступил на службу в Театр им. Ленсовета. В 2002 г. начал сотрудничество с театром «Сатирикон». В 2011 г. получил «Золотую маску» за чеховскую «Чайку» и ненадолго вернулся в Театр Ленсовета в качестве главного режиссера.
С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а в сентябре 2020 г. набрал режиссерский курс в ГИТИСе. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. покинул Россию. Последние три года ставил спектакли в Европе.