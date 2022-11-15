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Бутусов покинул должность главного режиссера Театра Вахтангова

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Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов принял решение покинуть должность, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

«Театр с ним ничего не расторгал. Я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова он не может», — сказал Крок.

В мае стало известно, что художественный руководитель театра Римас Туминас прекратил свою работу. Отмечалось, что в марте текущего года он по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства в области культуры за 2021 г., которая ранее была присуждена худруку за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля «Царь Эдип».

Причиной этого послужило то, что 5 мая на Rutube был опубликован разговор Туминаса с пранкерами под видом представителя правительства Украины. Туминас в этом разговоре заявил, что по просьбе властей Литвы проводит с артистами пропагандистскую работу антироссийской направленности, также он выступил в поддержку «культуры отмены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных