Бутусов покинул должность главного режиссера Театра Вахтангова
Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов принял решение покинуть должность, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.
В мае стало известно, что художественный руководитель театра Римас Туминас прекратил свою работу. Отмечалось, что в марте текущего года он по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве.
После этого премьер-министр Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства в области культуры за 2021 г., которая ранее была присуждена худруку за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля «Царь Эдип».
Причиной этого послужило то, что 5 мая на Rutube был опубликован разговор Туминаса с пранкерами под видом представителя правительства Украины. Туминас в этом разговоре заявил, что по просьбе властей Литвы проводит с артистами пропагандистскую работу антироссийской направленности, также он выступил в поддержку «культуры отмены».
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