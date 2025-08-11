Чиновник АП написал научную статью о внутренней политике в России в разные эпохи

Чиновник АП написал научную статью о внутренней политике в России в разные эпохиБлизкие к Кремлю эксперты готовят на базе РАНХиГС новый журнал «Государство»
Близкие к Кремлю эксперты и некоторые сотрудники администрации президента (АП) вошли в редакционный совет нового журнала «Государство», который является приложением к журналу «Государственная служба». Главным редактором стал проректор РАНХиГС, один из идеологов реформирования гуманитарного образования – Андрей Полосин. Причем Полосин стал главным редактором как основного журнала, так и его приложения. «Ведомости» направили ему запрос о том, как часто будет выходить и где станут распространять «Государство».
Издание представляет собой сборник научно-популярных статей, посвященных «истории и способам управления» Россией, где основное внимание уделяется традиционным ценностям и их значению для нацбезопасности. А открывается первый выпуск журнала текстом от редакции, в котором рассказано, что «война против России возобновилась». Идет она по нескольким направлениям, считают составители: «Первый фронт – Украина, второй – экономика, третий – технологии; и главный – когнитивный, идеологический». Задача же журнала – «пробиться через информационный хаос, соединить наработанное научное знание о государстве с ежедневной практикой служения», убеждена редакция «Государства».
В первом номере статью под названием «Вопросы и задачи внутренней политики Российского государства в разные исторические эпохи» написал один из кураторов сложных избирательных кампаний в России – Борис Рапопорт, замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. В редакционный совет журнала кроме Полосина и Рапопорта вошли председатель президентского совета по правам человека Валерий Фадеев, замначальника контрольного управления президента Валентин Летуновский, академик Ефим Пивовар, философ Александр Дугин, глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина и др.
Рапопорт рассказывает в своей статье об основных внутриполитических событиях со времени правления Петра I. Материал начинается с того, что в России большие равнинные пространства, а «их малонаселенность и суровый климат сделали для русских идею сильного государства одной из главных национальных идей, обеспечивающую выживание». Историческая ретроспектива дает понимание, как решались вопросы внутренней политики раньше, пишет автор.
К примеру, во времена Петра I Россия приросла территорией и населением, при нем была достигнута высшая степень централизации власти, произошло окончательное оформление монархии, когда монарх правит с опорой на чиновничье-бюрократический аппарат, постоянную армию и полицию. Говорится в статье про военную, фискальную, губернскую реформы при Петре I, а также социальную политику (оформление сословий), создание централизованной системы органов управления и Академии наук. Были народные волнения, а недовольные крестьяне становились «беглыми», отмечает автор.
Рассказывает он и о ситуации в эпоху дворцовых переворотов, в частности что «пребывание у власти таких персонажей, как Бирон, вредило интересам русского дворянства, грозило развалом страны». Рассказывается о создании Московского университета, присоединении к России территорий, миграции как части госполитики, восстании Емельяна Пугачева, создании мануфактур, «формировании всероссийского рынка» и общего образования. Если при Екатерине II дворянству были даны большие привилегии, то при ее сыне Павле I они сокращаются.
Рапопорт описывает и XIX в. При Александре I создается министерство народного просвещения. Затем во внутриполитическую повестку коррективы вносятся Отечественной войной 1812 г. и заграничными походами, которые оказали «существенное влияние на формирование революционного мировоззрения». При Николае I появляется идеологическая триада Сергея Уварова – «православие, самодержавие, народность». Автор статьи считает, что сегодня идеологически правильным ее переводом был бы такой: «Традиции, достижения и возможности или традиционное общество, суверенная страна, социальное государство». Тогда же начинается борьба с революционными, демократическими движениями, внутренняя политика ведет к сверхцентрализации и бюрократизации управления. Устанавливается жесткий политический контроль за университетами.
При Александре II отмена крепостного права приводит к перестройке всех сфер жизни – реформе местного самоуправления, судебной реформе, а к концу века случается бурный рост промышленности. В XIX в. продолжается территориальный рост России. В начале XX в. началась консолидация революционных движений. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. охватила 120 городов. «Многие историки не без оснований в цепочке этих событий видят иностранный след», – пишет Рапопорт, добавляя, что в итоге правительство идет на уступки. Зарождается конституционно-монархическая система, формируются партии, и проходят выборы в Госдуму.
Затем начинаются преобразования Петра Столыпина, но растет и забастовочное движение, затем происходят волнения в армии и на флоте, подъем национального движения в Закавказье, Финляндии, Прибалтике, Царстве Польском, Малороссии. «В таком положении в 1914 г. империя вступает в Первую мировую войну», – заканчивает свою статью чиновник.
Есть в журнале и другие статьи, в том числе Полосина под лаконичным названием «Про нас». В ней рассказывается о том, что Россия «не Европа»: «Вообще, этот вирус Европа – не Европа запустили будильщики русских переворотов: герцены и чернышевские, увидевшие крестьянскую немытость и не заметившие вони дворцов Парижа».
В материале критикуются попытки навязывания чуждых ценностей жителям России, а для «обеспечения когнитивного суверенитета» предлагается продвигать идеи – «мы», «воля», «правда», «служение», «родина». Приводятся в статье и «когнитивные вирусы, разрушающие российскую идентичность»: одиночество, личный успех, эгоизм, нормальность предательства, умственная слабость, левиафанная сущность власти, разрушение истории, космополитизм, повседневность идеи жизни «здесь и сейчас» и др.