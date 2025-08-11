Чиновник АП написал научную статью о внутренней политике в России в разные эпохи

Рапопорт описывает и XIX в. При Александре I создается министерство народного просвещения. Затем во внутриполитическую повестку коррективы вносятся Отечественной войной 1812 г. и заграничными походами, которые оказали «существенное влияние на формирование революционного мировоззрения». При Николае I появляется идеологическая триада Сергея Уварова – «православие, самодержавие, народность». Автор статьи считает, что сегодня идеологически правильным ее переводом был бы такой: «Традиции, достижения и возможности или традиционное общество, суверенная страна, социальное государство». Тогда же начинается борьба с революционными, демократическими движениями, внутренняя политика ведет к сверхцентрализации и бюрократизации управления. Устанавливается жесткий политический контроль за университетами.