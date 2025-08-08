Александр Харичев с экспертами обсудил профстандарт по социальной архитектуре

Александр Харичев с экспертами обсудил профстандарт по социальной архитектуреОбучать магистров по этой программе будут в МГУ и Финансовом университете
Сотрудники администрации президента вместе с экспертами обсудили создание профессионального стандарта «Социальный архитектор». Совещание по этой теме прошло в Севастопольском государственном университете, рассказали «Ведомостям» участники дискуссии. В университете проходила научно-практическая конференция «Социальная архитектура: концептуальное осмысление и общественно-политическое измерение». Среди организаторов были чиновники из управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов – начальник управления Александр Харичев и его заместитель Алексей Семенов.
«Пока это самое начало пути. Чтобы учить в университетах студентов на социальных архитекторов, нужен профессиональный стандарт. Его разработка – непростая задача. Мы в свое время делали профстандарт «Социолог» – это заняло пять лет. Надеюсь, что в этот раз все произойдет быстрее», – сказал «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «Социальная архитектура все же история штучная, сложная, но очень важная и перспективная», – добавил Федоров.
В июне на ПМЭФе Харичев рассказывал, что в университетах станут готовить социальных архитекторов, для чего будет разработан соответствующий образовательный стандарт. С 1 сентября 2025 г. на социальных архитекторов будут учить магистров на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова и в Финансовом университете. Кроме того, в РГГУ будет действовать программа дополнительного образования по этой теме, а в МГИМО откроют Центр социальной архитектуры. Федоров, который в Финансовом университете возглавляет факультет социальных наук и массовых коммуникаций, рассказал, что в университете откроется Высшая школа социальной архитектуры.
«Сегодня происходят значительные изменения в геополитике, коммуникациях, технологиях и экономике. В таких условиях необходимо точно прогнозировать изменения и их влияние на социальную ткань общества, а также проектировать «образ будущего» и реализовывать проекты, которые актуализируют традиционные ценности и решают проблемы на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Для этого требуются специалисты», – сказал Харичев на конференции в Севастополе (цитата по пресс-релизу мероприятия).
В октябре 2022 г. на схожей конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук в Сочи обсуждалось введение в вузах нового обязательного курса «Основы российской государственности». Одним из идеологов введения этого курса был Харичев, который позже даже стал соавтором одноименного учебника по этой дисциплине. В итоге с 2023 г. этот курс преподается для студентов-первокурсников всех российских вузов.
Работу же с социальными архитекторами в администрации президента запустили с начала этого года. В январе было объявлено о проведении конкурса по отбору социальных архитекторов, итоги которого планируют подвести осенью. Конкурсный отбор будет проводиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта, интернет-технолог. Специалисты должны заниматься разработкой и реализацией общественно значимых проектов, площадок коммуникации власти и общества, передовых социальных практик, мониторингом и прогнозированием социальных процессов, оперативным реагированием на социальные риски и вызовы, вовлечением граждан в реализацию задач разного уровня.
Конкурс будет решать задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, именно политтехнологи и гражданские активисты с организационным опытом составят костяк участников конкурса. На Старой площади поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорил один из собеседников.