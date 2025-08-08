Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Александр Харичев с экспертами обсудил профстандарт по социальной архитектуре

Обучать магистров по этой программе будут в МГУ и Финансовом университете
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники администрации президента вместе с экспертами обсудили создание профессионального стандарта «Социальный архитектор». Совещание по этой теме прошло в Севастопольском государственном университете, рассказали «Ведомостям» участники дискуссии. В университете проходила научно-практическая конференция «Социальная архитектура: концептуальное осмысление и общественно-политическое измерение». Среди организаторов были чиновники из управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов – начальник управления Александр Харичев и его заместитель Алексей Семенов.

«Пока это самое начало пути. Чтобы учить в университетах студентов на социальных архитекторов, нужен профессиональный стандарт. Его разработка – непростая задача. Мы в свое время делали профстандарт «Социолог» – это заняло пять лет. Надеюсь, что в этот раз все произойдет быстрее», – сказал «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «Социальная архитектура все же история штучная, сложная, но очень важная и перспективная», – добавил Федоров.

В июне на ПМЭФе Харичев рассказывал, что в университетах станут готовить социальных архитекторов, для чего будет разработан соответствующий образовательный стандарт. С 1 сентября 2025 г. на социальных архитекторов будут учить магистров на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова и в Финансовом университете. Кроме того, в РГГУ будет действовать программа дополнительного образования по этой теме, а в МГИМО откроют Центр социальной архитектуры. Федоров, который в Финансовом университете возглавляет факультет социальных наук и массовых коммуникаций, рассказал, что в университете откроется Высшая школа социальной архитектуры.

«Сегодня происходят значительные изменения в геополитике, коммуникациях, технологиях и экономике. В таких условиях необходимо точно прогнозировать изменения и их влияние на социальную ткань общества, а также проектировать «образ будущего» и реализовывать проекты, которые актуализируют традиционные ценности и решают проблемы на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Для этого требуются специалисты», – сказал Харичев на конференции в Севастополе (цитата по пресс-релизу мероприятия).

В октябре 2022 г. на схожей конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук в Сочи обсуждалось введение в вузах нового обязательного курса «Основы российской государственности». Одним из идеологов введения этого курса был Харичев, который позже даже стал соавтором одноименного учебника по этой дисциплине. В итоге с 2023 г. этот курс преподается для студентов-первокурсников всех российских вузов.

Работу же с социальными архитекторами в администрации президента запустили с начала этого года. В январе было объявлено о проведении конкурса по отбору социальных архитекторов, итоги которого планируют подвести осенью. Конкурсный отбор будет проводиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта, интернет-технолог. Специалисты должны заниматься разработкой и реализацией общественно значимых проектов, площадок коммуникации власти и общества, передовых социальных практик, мониторингом и прогнозированием социальных процессов, оперативным реагированием на социальные риски и вызовы, вовлечением граждан в реализацию задач разного уровня.

Конкурс будет решать задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, именно политтехнологи и гражданские активисты с организационным опытом составят костяк участников конкурса. На Старой площади поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорил один из собеседников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных