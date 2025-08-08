Александр Харичев с экспертами обсудил профстандарт по социальной архитектуре

В июне на ПМЭФе Харичев рассказывал, что в университетах станут готовить социальных архитекторов, для чего будет разработан соответствующий образовательный стандарт. С 1 сентября 2025 г. на социальных архитекторов будут учить магистров на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова и в Финансовом университете. Кроме того, в РГГУ будет действовать программа дополнительного образования по этой теме, а в МГИМО откроют Центр социальной архитектуры. Федоров, который в Финансовом университете возглавляет факультет социальных наук и массовых коммуникаций, рассказал, что в университете откроется Высшая школа социальной архитектуры.